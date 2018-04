Nokia má záložní plán pro případ, že se Windows Phone 8 neuchytí

Stephen Elop si byl před rokem úspěchem kooperace s redmonským gigantem natolik jistý, že v rozhovorech tvrdil, že žádný plán B pro případ, že by byl zájem o telefony s Windows Phone opatřené logem Nokia vlažný, neexistuje. Elop vůbec situaci ohledně systému WP viděl velmi pozitivně a možný neúspěch si v podstatě nepřipouštěl (více v předchozím článku).

To se ale psal červen minulého roku a nokie s windows byly hudbou budoucnosti. Dnes Nokia na mnoha trzích nabízí čtveřici svých lumií (610, 710, 800 a 900) a prodejní výsledky nejsou úplně přesvědčivé. Prodej Lumie 900, která aktuálně v portfoliu značky zastává pozici top modelu, navíc může zbrzdit dnes již jasný vzkaz Microsoftu, že se aktuální telefony nedočkají plnohodnotného updatu na Windows Phone 8 s mnoha vylepšeními (přehled hlavních vylepšení WP8 naleznete zde).

Sama Nokia přitom hodlá aktuální lumie i nadále podporovat nad rámec chystaného updatu Windows Phone 7.8. Jejich majitelé se tak dočkají třeba podpory sdílení multimediálního obsahu přes wi-fi s televizí a dalšími spotřebiči s certifikací DLNA, vylepšeného přehrávače Nokia Music 3.0 nebo aplikace k fotografování s mnoha nadstandardními funkcemi. Samozřejmostí pak budou aktualizace navigačních aplikací Nokia Autem a Nokia Mapy. Tento závazek by měl nevoli uživatelů z absence WP 8 updatu alespoň částečně zmírnit.

Nokia na aktuální stav samozřejmě musí reagovat a scénář, že by Windows Phone 8 nebyly hitem, jak zatím doufají, už zřejmě její představitelé nepokládají za nemožný. Vyplývá to z rozhovoru, který poskytl předseda představenstva společnosti Risto Siilasmaa finskému deníku Yle Uutiset. V něm mj. uvedl, že pokud by se nesplnila očekávání a systém Windows Phone 8 by nesklidil nijak velký úspěch (= jím vybavené nokie by se prodávaly jako doposud nebo hůře), existuje nějaký plán B, záložní varianta, cesta, kterou by se Nokia v takovém případě dala.

Plán B: BlackBerry, Android nebo levné přístroje s linuxem?

Jaký směr by to ale byl a co tímto záložním plánem předseda představenstva míní, můžeme jen odhadovat. V úvahu připadá spolupráce se značkou RIM, která už dříve spekulaci o možném licencování svého operačního systému některým dalším výrobcem nezavrhla. To by ale pro Nokii znamenalo placení licenčních poplatků za každé takové zařízení. To ale není v době, kdy firemní kasa financemi právě nepřekypuje, představa nijak lákavá.

Ano, Nokia už pamatuje lepší časy a před časem ohlásila, že jen do konce příštího roku propustí na 10 tisíc zaměstnanců a otazník visí i nad některými vývojovými a výrobními centry v Kanadě, Německu i domovském Finsku.

Další reálnou variantou se jeví spolupráce s Googlem. Jejich systém Android je sice open-source, tedy distribuovaný zdarma, ovšem velkým problémem by byla konkurence. V prodeji jsou i v Česku desítky telefonů s androidem, v nejrůznějších stupních výbavy a samozřejmě i cenách. Je jisté, že pokud by chtěla Nokia v této konkurenci obstát, s jednojádrovými čipy by na nejlepší rivaly nestačila a v segmentu nejlevnějších přístrojů už ani těsněji být nemůže. Zatímco nejvyšší kategorii androidů vévodí Samsung a HTC, nejlevnější opanuje čínské duo Huawei a ZTE. Prvně jmenovaný přitom míří i mezi absolutní špičku.

Již dříve se ale budoucí role Nokie spojovala s výrobou především levných smartphonů. Právě do této kategorie míří na linuxu postavený systém Meltemi, na kterém údajně pracuje tým, jež stojí za systémem MeeGo. Další možností je plné soustředění se na platformu Smarterphone, jejíhož norského výrobce Nokia loni v listopadu akvizicí získala (více v dřívějším textu zde).

V každém případě je zřejmé, že budoucnost Nokie závisí především na přijetí Windows Phone 8. Stanou-li se jím vybavené nokie prodejním trhákem, pak budou moci Finové náhradní plán poslat k ledu. Pokud se ale optimistické scénáře nenaplní, Nokii může pohltit některý z velkých výrobců. Mohl by jím být Samsung i samotný Microsoft.