Pokud se zvedne DPH, kabelové TV zdraží.

Velké tuzemské kabelové společnosti zřejmě promítnou zvýšení daně z přidané hodnoty u kabelové televize do cen pro uživatele. Zvýšení DPH na kabelovou televizi dnes schválila poslanecká sněmovna. Zástupci kabelových společností však stále doufají, že se jim podaří návrh novely zákona o DPH změnit. "My pořád nevěříme, že by tento krok měl být definitivní," uvedl ředitel pro vnější vztahy společnosti Karneval Luboš Řežábek.

Pokud ale zvýšení potvrdí i Senát a prezident, kabelová televize, kterou si předplácí zhruba milion tuzemských domácností, od května podraží. "Všechny pohyby DPH, ať už nahoru či dolu, které budou aktuálně v platnosti, promítneme do cen," uvedl mluvčí největší kabelové firmy UPC František Malina. Podle Řežábka zatím Karneval o nových cenách nerozhodl. Na kabelovém trhu však nyní panuje situace, která neumožňuje promítnout zvýšení daně na vrub nákladů firem, dodal Řežábek.

V případě zvýšení DPH z pěti na 19 procent by se například u největší kabelové televize UPC zvýšil měsíční poplatek za základní nabídku ze 419 korun na 474 Kč. Vedle zvýšení cen pro zákazníky bude mít případná změna sazby DPH vliv i na náklady firem. Ty totiž budou muset své klienty o změně informovat.

Kabelovým televizím hrozil přechod do základní sazby daně již od letošního ledna, kdy zvýšení DPH postihlo například telekomunikační služby. Vedení firem se ale podařilo přesvědčit ministerstvo financí a poslance o ponechání služeb v nižší skupině. Jedním z argumentů přitom bylo, že kabelové vysílání zdaňují nižší sazbou i státy EU. Podle Řežábka postrádá nynější krok jakoukoliv logiku a nebude ani znamenat výraznější přínos do státního rozpočtu. Ze zvýšení DPH z kabelového vysílání by mohl stát podle odhadů firem letos získat kolem 170 milionů Kč.

Zatímco kabelová televize asi podraží, internet, či příjem satelitního vysílání, které některé kabelové firmy rovněž nabízejí, by měl zlevnit. Důvodem je snížení základní sazby DPH z dosavadních 22 na 19 procent.