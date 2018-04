Pokud můžete, využívejte volbu operátora

Spousta majitelů pevných telefonů si stěžuje na příliš vysoké minutové ceny Českého Telecomu. Pokud ale tyto – podle svého názoru nepřijatelné ceny – dosud platí, tak to může být jen ze dvou důvodů. V místě, kde se nacházejí, nenabízí žádný z alternativních operátorů levnější volání prostřednictvím služby volba operátora, nebo o této možnosti nevědí či dosud nebyli schopní si ji aktivovat. I když je pravda, že ne vždy je chyba na straně uživatele – někdy i alternativní operátoři svou pružností a přístupem k zákazníkovi připomínají Český Telecom.

Až dosud platilo, že alternativní operátory zajímaly jenom velké firmy, ke kterým se vzhledem k měsíční provolané částce vyplatilo natáhnout drát. Jenže to se teď mění. Zpočátku to sice vypadalo, že volba operátora bude i nadále pro firmy, ale marketingová kampaň Tele2 rozhýbala trh. Dnes si tak zákazník v každé skupině (běžné domácnosti, pracující doma, malé nebo střední firmy) může vybrat až z několika operátorů.

Nejvíce operátorů samozřejmě nabízí své služby malým a středním firmám. Ty totiž běžně provolají několik tisícovek za měsíc, a to už je pro operátory zajímavé. Tyto firmy bez povšimnutí přejdou požadavek na minimální provolanou částku měsíčně, protože ví, že provolají mnohem více a přitom ještě oproti volání jenom s Telecomem ušetří. Existují ale i dva operátoři, kteří nepožadují, aby zákazník každý měsíc volal jejich prostřednictvím (byť to očekávají) – Czech On Line a Tele2. Také Tiscali požaduje jenom dvě stovky měsíčně, což je přijatelné i pro spoustu domácností. U Tiscali je třeba zdůraznit, že nenabízí klasickou službu volbu operátora, ale technicky podobnou službu založenou na vytáčení zelené linky v síti Tiscali a následnému spojení hovoru (uživatel kromě větší prodlevy nic nepozná).

Jak jsme se již zmiňovali v jiném článku, pro alternativní operátory není moc finančně zajímavé nabízet prostřednictvím volby operátora i místní hovory – i když to kvůli zákazníkům dělají. Je typické, že místní hovory jsou nabízeny těmi operátory, kteří požadují minimální měsíční platby, a například v nabídce Tele2 nebo Tiscali budete místní hovory hledat marně. Ale i tak na místních hovorech s těmi operátory, kteří je nabízejí, ušetříte. A pokud voláte dálkově (do jiného kraje, nebo ze středočeského kraje do Prahy), případně do zahraničí, potom jsou úspory výraznější. Totéž platí pro hovory na mobilní telefony.

Pokud si po přečtení těchto řádek říkáte, že je nejvyšší čas uzavřít smlouvu o službě volba operátora s některým z konkurentů Telecomu, potom jej nejdříve kontaktuje a ujistěte se, že ve vašem místě tuto službu nabízí. Celostátní pokrytí je totiž samozřejmostí jen u některých operátorů – například u populární Tele2 máte ve spoustě oblastí České republiky smůlu.

Pro Telecom v tuto chvíli evidentně operátoři, kteří své služby nabízejí prostřednictvím volby operátora, nejsou konkurencí. Jinak by totiž musel upravit své ceny směrem dolů (pravidelná změna cen je vždy od nového roku, tak uvidíme). Některé ceny, zejména za hovory do zahraničí, jsou totiž u konkurence více než poloviční a při pohledu na ceníky alternativních operátorů je jasné, že velké rezervy jsou i v cenách za dálkové hovory.

Zatím žádný operátor nenabízí prostřednictvím volby operátora přístup k internetu. Přípravu této služby zatím oficiálně oznámila společnost InWay, která ale podle Telecomu dosud nemá podepsaný dodatek k propojovací dohodě o samotné volbě operátora. Internet chystají i další operátoři, jenže dosud čekají na podpis dodatků k propojovací dohodě. V původních smlouvách týkajících se volby operátora totiž přístup na internet obsažený není (protože by tato otázka blokovala jednání o samotné službě, dohodli se operátoři s Telecomem, že nejdříve se podepíšou smlouvy o bezproblémových hlasových službách a internet se dořeší později). Pokud už ale internet máte, můžete i s ním ušetřit za hlasové hovory. Existuje několik firem (většinou velcí ISP), kteří nabízejí hovory přes internet. Ty jsou většinou ještě levnější než s využitím volby operátora (započítat ale musíte poplatek za přístup k internetu).

Jak sami vidíte, možností, jak volat levněji, máte již dnes dost, a pokud uzavřete smlouvu s poskytovatelem služeb (operátorem), tak se vůbec nemusíte ohlížet na Český Telecom a toužebně vzhlížet k zpřístupnění místních smyček, což by mělo dále přiblížit alternativní operátory k zákazníkům. Počet míst, kde se volba operátora nedá využít, postupně klesá – takže úspory za hovory z pevné linky záleží jen na vás.