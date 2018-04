Pokud chcete být in, rychle zahoďte stříbrné véčko

Není to tak dávno, co ke slovnímu spojení véčkový telefon tak nějak automaticky náleželo stylový nebo luxusní. To už ale není pravda, jak ukazují výzkumy společnosti Strategy Analytics, véčkové telefony rychle ztrácejí na popularitě. Dokonce i v zemi tomuto stylu zaslíbené – tedy v USA – ztratila véčka za dva roky více než 16 %.

Ještě výraznější je propad v západní Evropě, kde uživatelé jednoznačně preferují slidery, tedy vysouvací přístroje. Tomu se ostatně rychle přizpůsobují i portfolia výrobců, například v nabídce Samsungu, který véčka zpopularizoval, už telefon této konstrukce najdeme jen výjimečně a dominantní pozici si získaly právě slidery.





Zejména mezi muži pak rychle roste obliba dotykových telefonů vybavených operačním systémem. To ostatně potvrzuje i analytická společnost Gartner, která v následujících měsících očekává prudký nárůst popularity instant messagingu (IM), ten by mělo do roku 2014 používat více než 50 % majitelů mobilních telefonů v západní Evropě a USA.

Gartner kromě toho předpokládá, že již koncem příštího roku bude mít pět mobilních operačních systémů asi 85% trhu smartphonů. Během dalších pěti let by měly ale některé z dalších systémů následovat dnes již mrtvý Symbian UIQ a jejich počet se sníží na tři. Těžko odhadovat, komu zůstane černý Petr, odepisovaný Palm jako by nabíral nový dech, do hry vstupuje i Google. Kromě toho, už v roce 2012 bude RIM a Microsoft mít 80% trhu software pro e-mail v mobilu.

Kromě výbavy se ale mění i preference uživatelů, pokud jde o barvy. Dříve populární stříbrnou nahrazují postupně tmavé barvy, především černá. "Černá je novou černou," naráží na návrat této barvy na výsluní Kevin Nolan, vicepresident Strategy Analytics, a dodává: "Černá byla zdaleka nejčastěji první volbou pro uživatele jak v západní Evropě, tak ve Spojených státech."