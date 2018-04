Pokud by někdo hledal doklady o tom, že konkurence působí blahodárně, měl by se podívat na soupeření našich největších operátorů sítí GSM. Svedli tvrdý boj o internetové volání do zahraničí, nekompromisně se potýkali s možnostmi roamingu pro předplacené karty. Loni na podzim EuroTel přišel s možností dobíjet Go kupony v bankomatech. Neuplynulo ani půl roku a co nabízí RadioMobil? Dobíjení Twist kuponů pomocí bankomatů. Jen nevím, jak tenhle princip prosadit ve státní správě.