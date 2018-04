Signál v tunelech metra bude pro každého. Původně se mluvilo o selekci

Jednání se protáhlo i kvůli podmínce pražského Dopravního podniku. Podle informací, které má redakce Mobil.iDNES.cz k dispozici, totiž Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) podmiňoval uzavření dohody schvalováním každého virtuálního operátora, jenž bude chtít v tunelech metra zákazníkům dopřát komfort mobilního signálu. A to se samozřejmě nelíbilo mobilním operátorům, respektive Sdružení metro (spojenectví operátorů T-Mobile, O2 a Vodafone).

Operátoři by totiž museli žádat o schválení každého virtuálního operátora. Tohoto systému by však mohl DPP zneužít, sám by totiž určoval, kterého operátora připustí a kterého odmítne. „Diskuse o podmínkách informování DPP o provozu MVNO’s (virtuálních operátorů) bohužel zabrala několik týdnů,“ vysvětlila průtahy oddalující uzavření dohody Patricie Šedivá ze Sdružení metro.

Operátoři za signál platí Signálem GSM jsou pokryty všechny stanice metra. Signál je šířen ve stanici pomocí antén a nezasahuje do tunelů v mezistaničních úsecích. Pokrytí zajišťuje sdružení operátorů (Vodafone, T-Mobile a O2), které za umístění technologií ve stanicích metra platí Dopravnímu podniku hlavního města Prahy nájem.

Z pohledu operátorů nesmyslná podmínka měla podle náměstka primátorky a předsedy představenstva Dopravního podniku hlavního města Prahy Petra Dolínka své opodstatnění. Bylo možné se totiž domnívat, že operátoři budou od alternativních poskytovatelů za využívání pokrytých mezistaničních úseků požadovat jisté poplatky.

V pondělí 2. února byla dohoda mezi DPP a operátory o pokrytí tunelů v novém úseku trasy A po několikatýdenních jednáních nakonec uzavřena. Ta však znamená pouze to, že se obě strany shodly na podmínkách. Uzavření samotné smlouvy o využití tunelů, na základě níž budou moci operátoři teprve začít s pokládáním vyzařovacích kabelů, je v současnosti podle Šedivé plně v rukou DPP.

Její slova potvrzuje i tiskový mluvčí DPP Jiří Štábl. „Smlouva je v tuto chvíli prakticky finální,“ uvedl s tím, že materiál bude schvalován představenstvem DPP na dalším jednání. „V rámci jednání s operátory bylo dohodnuto, že ustanovení o dalších subjektech užívajících kabel (virtuální operátoři + roamingoví partneři) bude bez provázanosti na cenu smluvně zabezpečeno,“ upřesnil mluvčí.

Znamená to tedy, že operátoři budou mít vůči DPP oznamovací povinnost u nově uzavřený smluv s virtuálními operátory. Operátoři tak budou muset DPP zasílat informace o tom, že do své sítě, tedy i do pokrytí v metru, vpouští dalšího virtuálního partnera.

Není přitom jasné, jakým způsobem bude DPP plnění této podmínky ověřovat. Podle vyjádření mluvčího totiž bude možné bližší informace podávat až po projednání materiálu představenstvem společnosti.

Obě strany se také dohodly, že instalaci vyzařovacích kabelů v tunelech zajistí sami operátoři. Ti pak budou následně dopravnímu podniku hradit nájem za jejich uložení. Podle Šedivé řeší operátoři pokrytí metra V.A, tedy nového úseku mezi Dejvicemi a Motolem, déle než dva roky. Nicméně pokrývání samotných stanic je již ve výstavbě, k zahájení provozu by měly být pokryty také rychlými daty. Tím však snaha operátorů nekončí.

„Máme samozřejmě rovněž zájem o modernizaci pokrytí celého metra (stávající stanice i tunely), nyní se analyzují technické a finanční možnosti,“ upřesnila Šedivá s tím, že jednání začnou až v momentě, kdy budou uzavřena jednání o pokrytí úseku V.A.



Kabely mohl položit i sám DPP, operátorům by je pronajímal

O tom, že položení vyzařovacích kabelů bude plně v kompetenci mobilních operátorů, je již rozhodnuto. Nicméně ve hře byla i varianta, kdy by do jejich instalace investoval sám DPP, a to z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu. Operátorům by je v takovém případě pronajímal.

Tím by však DPP mohl rozehrát vlastní hru. I v takovém případě by totiž mohl upřednostněním vybraného virtuála před ostatními ovlivňovat, který alternativní operátor bude moci své zákazníky v tunelu připojit.

Dolínek se však již dříve nechal slyšet, že je nakloněn variantě, aby kabely byly ve vlastnictví operátorů. A to i z důvodu, že DPP nemá o vývoji mobilních technologiích přehled. Navíc by v takovém případě nenesl odpovědnost za případné výpadky. Ideální stav podle náměstka primátorky je, když se každý subjekt stará o to, co je předmětem jeho podnikání, a čemu tedy rozumí.

„I jinde pokládají takové vedení firmy. Jen by se v metru musely podřídit našim technickým možnostem, tedy tomu, kdy mohou své kabely udržovat, a musí respektovat naše pravidla pro údržbu,“ upřesnil dříve pro MF Dnes.

Průtahy při vyjednávání podmínek potřebných k úspěšnému zavedení mobilního signálu i do tunelů metra byly způsobeny i faktem, že se z nich bude vycházet i v budoucnu.

Zájem o pokrytí dalších mezistaničních úseků přitom nemají jen operátoři, ale i sám DPP. A zdaleka se již nehovoří pouze o trase A. Mezi prvními by měl být pokryt i úsek mezi Florencí a Kačerovem na lince C, podle Dolínka se uvažuje také o úsecích metra procházejících centrem Prahy.