Pokrytí nových tunelů metra se komplikuje. Operátoři chtějí, DPP mlčí

Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) operátoři společně plánují pokrýt nově stavěné stanice a tunely na lince A. "K vybudování kompletní sítě operátory přivedl společný zájem o celkově vyšší spokojenost zákazníků," uvádí trojice největších operátorů ústy prezidentky APMS Michaely Renčínové na webu.

Zastaralé technologie Nyní je v Praze pokryto všech 56 stanic metra. Nabízejí však pouze služby sítí druhé generace (GSM - 2G). AMPS uvádí, že s ohledem na prudký vývoj již není tato technologie dostatečná. Pokrytí tunelů navíc zcela chybí.



Cílem operátorů je podle ní pokrýt nově budované stanice a tunely metra A na trase z Dejvic do Motola, jejichž otevření je plánováno na konec roku 2014, a zde pak otestovat provoz pilotně. T-Mobile, Telefónica a Vodafone do pokrytí nových stanic a mezistaničních úseků (tunelů) chtějí investovat řádově stovky milionů korun. Zasíťování jediné stanice včetně tunelu přijde podle APMS zhruba na deset milionů korun. "Návratnost je ale v tomto případě sporná," stojí v prohlášení.

Zájem operátorů potvrdila serveru Mobil.iDNES.cz i mluvčí Dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková: "Operátoři projevili zájem o pokrytí signálem GSM nové trasy V.A, a to včetně mezistaničních úseků. DPP dal operátorům pro realizaci standardní podmínky pro umístění zařízení v prostorách metra."

Nabídli jsme standardní podmínky

Právě v poslední větě však spočívá podle informací Mobil.iDNES.cz celý spor. DPP totiž původně přislíbil, že část nákladů ponese sám (třeba právě ve formě nižšího nájmu), nedávno však otočil. Operátoři se tak nyní rozhodují, zda vůbec do takto nákladné akce jít. "Rozhodujícím úkolem je dosáhnout shody na platbách za umístění vyzařovacích kabelů, které pokrytí tunelů mobilním signálem umožní," uvedla v prohlášení prezidentka APMS Renčínová.

"Pokud nyní jednání rychle nepokročí, nebudou tunely mezi stanicemi pokryty mobilním signálem současně s uvedením nových stanic metra do provozu. Dodatečná instalace by pak byla zbytečně technologicky složitější a také téměř dvakrát dražší. Z těchto důvodů by byla ohrožena její realizace," uvádí APMS.

DPP se komentování celé záležitosti vyhýbá se slovy, že "není oprávněn poskytovat jakékoliv informace o tomto systému a je třeba odkázat na Sdružení operátorů". Na opětovnou výzvu redakce, že se dotazy netýkají kontraktu mezi operátory a společnosti RCD Radiokomunikace, u níž si realizaci firmy objednaly, ale smluv přímo vztažených k DPP, již Řehková ve čtvrtek večer nereagovala.

V tunelech mezi novými stanicemi trasy A pražského metra už jsou koleje: