Pokrytí metra se pohne!

Ve včerejším článku jsme vám slíbíli další informace o vývoji situace okolo pokrývání metra signálem GSM a policejní sítě Pegas. Dnes tedy přinášíme aktuální zprávy.

Probíhající jednání byla ukončena s výsledkem příjemným pro všechny uživatele telefonů GSM. Dle slov generálního ředitele RadioMobilu, Klause Tebbeho, bude pokrývání metra pokračovat.

Došlo tedy k dohodě mezi konsorciem, jehož členy jsou EuroTel, RadioMobil a ministerstvo vnitra ČR na straně jedné a pražským Dopravním podnikem na straně druhé. Přes vyjádření technického ředitele DP, o němž jsme vás informovali 12.11., se v tunelech metra našla dostatečná prostorová rezerva pro položení dalšího kabelového vedení. Konsorcium nakonec nemusí využít existující sítě PragoNet (ani konkurenční MetroNet) a může si podle svých představ položit vlastní kabeláž.

Jak jsme již naznačovali v předchozím článku, ze strany DP a Prahy existovaly poměrně silné tlaky na využití kapacit PragoNetu konsorciem operátorů a vnitra. DP ve snaze ochránit magistrátem zbudovanou síť přimělo konsorcium k závazku, že nebude své kapacity v metru pronajímat třetím subjektům. Dohoda nakonec připomíná rčení vlk se nažral a koza zůstala (skoro) celá. PragoNet sice přišel o lukrativního klienta, ale zároveň zabránil vzniku další konkurenční nabídky.

Snahy DP v tomto směru by jistě zasloužily hlubší právní rozbor, protože čisté tržní vztahy velmi pravděpodobně vypadají poněkud odlišně od popsaného modelu.

Konsorcium po zvážení finanční náročnosti i reálných možností hovoru v jedoucím vlaku metra bude nakonec svými signály pokrývat pouze stanice podzemní dráhy, nikoli samotné tunely, jak se původně předpokládalo. Pokud někdo z vás pochybuje o smysluplnosti takového kroku, může se vydat na cestu ze stanice I.P.Pavlova na Muzeum. Tento tunel je pokrytý signálem (pro oba operátory) z vyzařovacího kabelu a zájemce se tedy může s klidem pustit do hovoru. Háček se skrývá v tom, že jeho slova bude slyšet přibližně polovina spolucestujících a on bude slyšet zhruba polovinu hovoru. Hluk při jízdě je přeci jen takový, že neumožňuje klidně a tiše hovořit, ale nutí spíše k halasnému řevu.

V polovině roku 2000 by se slasti mobilního telefonování již mělo dostávat cestujícím na všech stanicích metra.

Na závěr přidáme ještě jednu úvahu, tentokrát z rodu marketingových. Dalo by se očekávat, že v nejbližší době zaklepe na dvěře konsorcia někdo z Českého Mobilu se žádostí a nabídkou, zda by se k jeho podzemní činnosti mohl nový operátor připojit. Teď je pro takové jednání zjevně poslední nejvhodnější termín, protože později to již bude snaha o naskočení do stále rychleji jedoucího vlaku - navíc již dnes by změna technologie pro GSM i DCS-1800 síť byla náročná a pravděpodobně velmi drahá a podle některých informací nebude mít ani Český mobil z počátku zájem investovat veliké sumy do pokrytí metra, když má problémy s pokrytím úplně někde jinde.

Pokud se někdo často vymlouváte na to, že jste byli v metru a tudíž jste neměli signál, máte před sebou zřejmě posledního půl roku, pak budete muset vymyslet něco jiného.