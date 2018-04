Pokrytí EuroTelu a RadioMobilu: jaká je skutečnost?

Pokrytí signálem přestalo být před delší dobou otázkou zásadního rozdílu mezi sítěmi EuroTel GSM Global a RadioMobil Paegas. Nicméně stále jsou tu rozdíly. Jaké ty rozdíly jsou? to můžeme zjistit snadno: přiložme vedle sebe mapy pokrytí obou sítí. Jak asi tušíte, tato metoda k praktickému výsledku nevede - RadioMobil vidí svoje pokrytí příliš růžově a EuroTel s oblibou používá při kreslení map modré brýle. Drobné díry v síti nejsou v mapách zmiňovány vůbec a také ne všechno pokrytí na generovaných mapách odpovídá skutečnosti.

A tak jsme se rozhodli skutečné pokrytí změřit. K experimentu jsme si vybrali dálnici D5 z Prahy do Plzně, tedy úsek snad nejméně problematický a s teoreticky nejlepším pokrytím. Pamatujme na to, že dálnice patří mezi prioritní místa, kde je signál střežen nejbedlivěji.

Jaká je metodika testu? Pro měření jsme použili okalibrované telefony Siemens S10 - známé to lovce signálu. Tyto telefony jsme připojili k počítači vybaveném software GSMscan Petra Mrázka (děkujeme!) a kabely od TeleTechu. GSMscan monitoroval a měřil sílu signálu v dB v intervalech 10 vteřin, následně je zapisoval do souboru, kde k naměřeným hodnotám další software přiřazoval kilometráž. Tím jsme získlali poměrně representativní škálu - vzhledem k tomu, že na dálnici (v praxi se měřilo od Rudné do konce dálnice v Plzni) naše vozidlo pohybovalo téměř stále rychlostí 120 km/h, je odstup mezi jednotlivými body měření cca. 300-350 metrů, tedy pro daný účel dostatečný.

Díky tomu jsou výsledky měření odpovídající skutečné realitě, nikoliv nějakému specializovanému měřícímu přístroji, jaké používají kontroly operátorů a ČTÚ. Telefony byly ve vozidle pozicovány ve směru jízdy, takže jejich uložení nemělo na signál vliv. Nicméně kvalita signálu odpovídá telefonu uloženému v autě, nikoliv s použitím hands-free s externí anténou.

Signál byl změřen dvakrát - jednou cesta z Rudné do Plzně a podruhé zpáteční cesta. Hodnoty byly zprůměrovány. Veškerá data jsou samozřejmě platná k datu měření, tedy 21.7.1999 16-18 hodin. Pro informaci, ideální počasí pod mrakem.

Jaká je tedy skutečnost? Jak již bylo řečeno, dálnice patří mezi jednoduché úseky na pokrývání a navíc mezi úseky prioritní, proto se není čemu divit, že kvalita pokrytí je na velmi vysoké úrovni a nepokrytých úseků je pomálu. Do map pokrytí obou operátorů jsme doplnili křížkem místa, kde signál není.

Jak jsme sílu signálu vyhodnocovali? Signál jsme rozdělili do tří skupin podle jeho síly a to takto:

zelená - do -91 dB - kvalitní signál odpovídá cca. čtyřem až dvěma čárkám na mobilním telefonu

- do -91 dB - kvalitní signál odpovídá cca. čtyřem až dvěma čárkám na mobilním telefonu žlutá - -92-97 dB - problematický signál, kde je větší pravděpodobnost nekvalitního přenosu hovoru. Odpovídá cca. jedné čárce.

- -92-97 dB - problematický signál, kde je větší pravděpodobnost nekvalitního přenosu hovoru. Odpovídá cca. jedné čárce. červená - pod -98 dB - mimo signál. Tato hranice je pro mnoho telefonů kritická. Hovor, pokud se naváže, je nekvalitní, rychle se rozpadá, v horším případě telefon nedokáže síť vůbec detekovat. Sama síť odmítá hovory při hranici -103-105 dB.

V případě dálnice D5 je většina dálnice pokrytá dostatečně kvalitně, pouze v zakřížkovaných oblastech je signál problematický a dostává se do červeného vyhodnocení. V okolí křížků je pak vyhodnocení žluté, ale nezakreslovali jsme jej. Na grafech kilometrového pokrytí je zelená nahrazena bílou, aby to tak nedráždilo oči.

Tedy jak vypadá pokrytí?

Zde je graf podle kilometráže - růžový je logicky Paegas, modrý je EuroTel. Čím vyšší křivka, tím lepší signál. Pokud si na graf kliknete, zobrazí se větší verze.





Mapa zjištěných "děr" v pokrytí signálem sítě Paegas

Legenda

Velké křížky označují místa, kde se signál ztrácel úplně a na delší dobu, malé pak místa, kde docházelo ke krátkodobým výpadkům.

Ve směru Praha - Plzeň jsme narazili na poměrně velký výpadek velmi brzy za Prahou, v klesání od Rudné k Loděnici. Zde dokonce vypadl hovor z Nokie 3210. Další markantní díra byla před kilometrem 50, přibližně u Holoubkova. Další, pouze malé poruchy, jsme zaznamenali těsně před Plzní, v dolíku u odbočky na Ejpovice.

Mapa zjištěných "děr" v pokrytí signálem sítě EuroTel GSM Global

Legenda

Velké křížky označují místa, kde se signál ztrácel úplně a na delší dobu, malé pak místa, kde docházelo ke krátkodobým výpadkům.

Obdobně jako v síti Paegas, slabé místo se objevilo v klesání od Rudné k Loděnici. Zde měli oba operátoři velké problémy, což je vidět i na grafu. EuroTel ještě drobně zakolísal těsně za Loděnicí (km 12). Úsek mezi Berounem a Mýtem byl u obou operátorů stabilní. Potíže nastaly (stejně jakou u Paegasu) před kilometrem 50, přibližně u Holoubkova. U EuroTelu se ale opakovaly malým výpadkem na kilometru 53 - dálnice D5 je zde zaříznuta do lesnatého kopce mezi Holoubkovem a Rokycany. Síť EuroTel opět zakolísala u odbočky na Ejpovice, na konci dálnice D5 a dále ve stoupání nad Plzeň.

Výsledky měření

Mapy jsou samozřejmě zajímavá věc, neméně zajímavé ale může být procentuální srovnání. Proto jsme spočítali počty intervalů patřících do jednotlivých kvalitativních skupin a procentně jsme vyjádřili, kolik procent cesty budete mít signál "zelené" kvality, kvality "žluté" a nekvality "červené".

Jak vidno, kvalita pokrytí se liší jen nevýrazně - EuroTel má pouze téměř dvojnásobnou oblast s nepoužitelným signálem (to v procentech není tolik), nicméně procenta kvalitně pokryté oblasti (94% u Paegasu a 92%u EuroTelu) jsou téměř stejné a pro uživatele sítí je velmi příznivé to, že kvalitně pokryté oblasti jsou v naprosté převaze.

Generálně řečeno má dálnici D5 o něco málo lépe pokrytou RadioMobil, v případě obou sítí má dálnice svoje díry. V případě EuroTelu platí, že problematických úseků má více, ale ani s RadioMobilem nelze projet celou dálnici a celou cestu telefonovat. Dobrou zprávou ale je, že vyjma tyto díry je signál velmi kvalitní.

Tento test je prvním testem svého druhu - až čas ukáže, zda naši čtenáři mají o podobné testy pokrytí důležitých oblastí zájem. Svůj názor samozřejmě můžete vyjádřit v následujícím hlasování...