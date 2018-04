Pokračování příště

Stávka scenáristů ovšem není žádný současný výmysl, jak by se možná mohlo zdát. Jedna velká stávka se konala už před dvaceti lety. Trvala tehdy pět měsíců a zvedl se díky ní zájem o kabelové televize. Tentokrát by na stávce mohly vydělat internetové projekty. Třeba server MySpace už svůj webový seriál nabízí.

Televizní společnosti se zatím snaží nedostatek scénářů řešit různými způsoby. Vysílají velký počet repríz nebo vytahují ze šuplíků odmítnuté seriály. Původně se jim sice nelíbily, ale teď se hodí. Raději průměrný seriál než žádný. Další variantou je pak vysílání takových pořadů, které se bez scénáře obejdou. Přibyly tedy různé sportovní přenosy a reality show.







Roztočené seriály to mají mnohem horší. Hlavně ty, jejichž epizody na sebe úzce navazují. Třeba i u nás známý seriál 24 hodin, který je závislý na přesném počtu epizod. Hotová je zatím jen třetina. Čtvrtá řada seriálu Ztraceni se pravděpodobně opozdí, v únoru se jí fanoušci asi nedočkají. A producenti dalšího populárního seriálu Heroes si pro jistotu připravili alternativní konec, kdyby už na stávající díly nebylo čím navázat. Navíc museli odložit plánovaný spin-off s názvem Heroes: Origins.

My můžeme být v klidu. Než se na české obrazovky nějaký americký seriál dostane, trvá to většinou několik let. Takže nějakou stávku ani nepoznáme. A nemusíme se asi bát ani podobného vývoje u nás. Televize mají určitě v zásobě nadějné studenty, kteří by v případě nouze zaskočili. Takže ztráta pravidelných dávek emocí nám snad nehrozí.





Gott mit uns

Vodafone s oblibou vypouští na internet upravené verze svých reklam. Aktuální kampaň s ovečkou, která slouží k mytí vaší televizní obrazovky nebo vašeho monitoru, můžete vidět v jiném vydání. O hudební doprovod se postaral Zlatý slavík s písní Babička.









Jednotka intenzivní péče

Více než ovečky vás asi zaujme slovenská herečka Andrea Kerestešová. Doma si zahrála mimo jiné v reklamě T-Comu, tedy slovenského poskytovatele pevných linek.











Velké kapsy

Také Nokia se vyžívá ve virálních reklamách. Natočila například sérii klipů o problémech s velkými kapsami plnými různých přístrojů. Přitom by vám stačil jen jeden přístroj od jedné firmy...





24 hodin z roku 1994

Jak by Jack Bauer zachraňoval svět bez moderních kapesních udělátek? Bez satelitních map a mobilních telefonů? Těžko, ale určitě by to nějak zvládnul. Podívejte se na „neodvysílaný díl“ a uvidíte.