Pokořte světový rekord. Na napsání SMS máte půl minuty

Nejrychlejší pisatel textovek na světě se jmenuje Franklin Page a je členem vývojového týmu technologie Swype. Právě s její pomocí byl rekord v čase 35 sekund a 54 setin proveden.

Textová zpráva měla maximálně možných 160 znaků a zněla takto: "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.”

Světové prvenství už bylo zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů. Nejrychlejší mobilní pisálci dokážou SMS o stejné délce vyťukat standardním způsobem i pod minutu. Například česká rekordmanka Tereza Šibalová dokázala text o 160 znacích napsat za 58 sekund. - čtěte Českým rekordmanem v rychlém psaní SMS se poprvé stala žena

Rekord jako součást reklamy

Za novým rekordem stojí společnost Samsung a lidé ho spatří v novém televizním spotu, který bude propagovat mobilní telefon Samsung Omnia II a také technologii Swype.

O Swypu se mluví v samých superlativech. Uživatel s jejím použitím píše nikoliv dotyky prstu nebo stylusu, nýbrž nepřerušovaným tahem po jednotlivých klávesách QWERTY klávesnice. Prediktivní slovník pak odhadne slovo, které by mohl chtít napsat. Zkušení uživatelé ušetří s pomocí Swype při psaní SMS až desítky sekund.

Jak už bylo řečeno, Swype byl poprvé uveden na mobilním telefonu Samsung Omnia II. Zájem o tuto technologii však mají i jiní mobilní výrobci. Na jejím financování se podílí vedle Samsungu například i finská Nokia.