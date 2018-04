Pokles prodeje mobilů donutil britského premiéra k akci

Když má Motorola finanční problémy, pocítí to i její zaměstnanci. Někteří dokonce velmi tvrdě, jako například těch 22 000 lidí, které se v rámci úsporného programu chystá tato americká firma propustit v roce 2001. Více než tři tisíce z nich jsou ze skotského Bathgate, kde stojí jedna z továren Motoroly, které by měly záhy ukončit svůj provoz. Město, které je na Motorole do jisté míry závislé, novina zasáhla jako blesk z čistého nebe. Bouři se pokusil zmírnit britský premiér Tony Blair telefonátem prezidentovi Motoroly, Chrisu Galvinovi, píše bristký list Times. Všech 3 200 zaměstnanců továrny nyní napjatě čeká, zda tato akce na rozhodnutí Motoroly něco změní.

Většina lidí, kteří mají v Bathgate ztratit práci, ve svou záchranu příliš nevěří. Nervózně vyhlížejí budoucnost a vzpomínají na doby, kdy pro ně americká Motorola byla patronem města. Mnozí si ještě pamatují, jaké to bylo, když v osmdesátých letech zrušily ve městě továrny hned tři firmy najednou. Před devíti lety postavila svou továrnu Motorola a Bathgate vstoupilo do elektronického nebe. Do města se sice tehdy přistěhovalo několik firem, ale Motorola byla výrazně největší a nabídla nejvíce pracovních míst.

Když se Motorola navíc stala hlavním sponzorem místního fotbalového týmu, obyvatelé se těšili, že po nejistých letech změn přichází konečně nějaká jistota pracovních míst. "Věřili jsme, že tu Motorola zůstane dlouho," říká jeden z pracovníků továrny. "Společnost investovala do města, nejen do továrny. Cítíme se zrazeni."

Tam Dalyell, poslanec za okres West Lothian, kde se Bathgate nachází, se také přimlouvá u Chrise Galvina, aby Motorola továrnu nezavírala. Doufá, že se tak nestane: "Nemyslím, že by Motorola zavřela továrnu, pokud nebude pod opravdu silným ekonomickým tlakem, ale jestli se tak opravdu stane, budu hluboce zklamán."

Bohužel, Motorola již není daleko od zmiňovaného silného ekonomického tlaku. Její finanční zpráva za první čtvrtletí 2001 ukazuje nejhorší výsledky za posledních 15 let a výhled na čtvrtletí další není o nic optimističtější. Jestliže chce Motorola omezit své výdaje, bude muset pokračovat v rušení a přesouvání výroby do Asie a Mexika, kde je provoz továren podstatně levnější. Na to pak doplatí evropští dělníci, kteří se budou jen smutně dívat, jak jejich nedávno oslavovaní mecenáši odcházejí, hnáni pryč tvrdým bičem trhu. A protože pokles prodeje mobilních telefonů neočekává jen Motorola, budou mít politici plné ruce práce, aby svým voličům uhájili pracovní místa.