Poker, akční střílečka a golf pro Nokii 9210

Poker Beyond

Jedno z nejlepších zpracování karetní hry pro komunikátor Nokia 9210. Princip není nutné popisovat, poker zná zřejmě každý. Pokud jste Poker Beyond ještě nevyzkoušeli a máte to v plánu, dovolujeme si dát vám jednu radu. Neukazujte hru své drahé polovičce. S komunikátorem byste mohli na delší dobu dokomunikovat.

Nespornou výhodou hry je fakt, že Poker Beyond je šířen jako freeware, tzn. nestojí ani korunu.

Stahujte na této adrese (227 kB).

Melt Down

Pokud si myslíte, že 3D akce patří pouze na počítače či herní konzole, jste na omylu. Pro N9210 byl již předělán legendární Doom. Představená hra Melt Down je zcela nová a přesvědčí vás o schopnostech komunikátoru.

Po nukleární válce se ocitnete na základně, kde je vaším úkolem čelit střetům s roboty a sbírat předměty - nádrže s benzínem. Po nasbírání stanoveného počtu je nutné najít východ.

Melt Down po chvilce hraní svým stereotypem omrzí, uživatel však má možnost shlédnout, čeho všeho je komunikátor schopen, co se grafiky a zvuku týče. Ten je mimochodem na velmi dobré úrovni.

Hra je trial verze, po uplynutí zkušební doby je nutné zaplatit 12 USD za verzi plnou či stávající odinstalovat. Od stejného výrobce máte možnost vyzkoušet ještě jednu 3D akční hru. Je jí Terra Force a podle serveru My-Communicator, od kterého získala známku 5/5, se jedná o "nejdynamičtější a pokrokovou 3D akční hru pro komunikátor N9210".

Stahujte na této adrese (296 kB).

Diesel3D Minigolf

Alternativou ke klasickému golfu je jeho "odlehčená" podoba čítající leckdy vskutku rozličná hřiště. Těch je ve hře Diesel 3D Minigolf celkem 18, ovšem pouze pro platící hráče. Nicméně i trial verze hry potenciálnímu kupci naznačí, jaká je.

Přizpůsobivý pohled hře jedině prospívá, stejně jako jednoduché ovládání a vcelku pěkná grafika. Ze statistik, které se zobrazí po odehrání každého kola, je mimo jiné patrné, kolik musel ten který hráč dát úderů, než dostal míček do jamky.

Radost ze hry kalí pouze skutečnost, že autoři požadují za hru v přepočtu 500 korun, což představuje několik hodin na opravdickém minigolfu...

Stahujte na této adrese (219 kB).