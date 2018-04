Lov příšerek je pro ně vším. Padají z útesu a skáčou pod auta

A to i přes varování při každém spuštění hry. Dvojici mužů lovících pokémony poblíž kalifornského San Diega však ani toto doporučení v aplikaci nebylo nic platné. V touze ulovit další postavičku ignorovali nejen výstražnou ceduli, ale překonali i oplocení zamezující přístup na nebezpečný útes.

Krátce po poledni tak hasiči z města Encinitas podle portálu NBC 7 obdrželi hlášení o pádu dvou osob. Jednoho z mladíků našli záchranáři zhruba 26 metrů pod útesem, druhý muž po patnáctimetrovém pádu upadl do bezvědomí. Oba skončili v místní nemocnici.

Mnohem většímu nebezpečí se hráči vystavují přímo ve městech. V Pensylvánii byl nahlášen případ, kdy patnáctiletá dívka v zápalu hry vstoupila do vozovky, kde byla sražena projíždějícím vozem. Stačilo přitom jen odlepit oči od displeje a lovu příšerky se oddávat až po bezpečném přejití na druhou stranu ulice. Takto si dívka pobude pár dní v nemocnici, kam byla převezena se zlomeninami nohy a klíční kosti.

Bez poskvrny však nejsou ani sami řidiči, lovem příšerek si totiž mnohdy zpestřují čas strávený za volantem. Že se to nevyplácí, se přesvědčil bývalý člen americké námořní pěchoty, který havaroval v americkém městě Auburn. Nehodou, z níž vyvázl se zlomeným kotníkem a řeznými ranami, navíc nepotěšil ani svého mladšího bratra. Tomu totiž patřil vůz, který je po čelním nárazu do stromu na odpis.

V této souvislosti tak policisté doporučují, aby se lidé nesnažili chytat pokémony nejen při řízení vozu, ale ani na jízdním kole. Dalším doporučením je i respektování soukromých pozemků. Příšerky jsou totiž rozesety všude možně, ulovíte je i uvnitř domů. Na vstupech některých administrativních budov tak přibyly apely, aby hráči brali na vědomí, že v se v dané budově pracuje. Chronické hráče však ani takové upozornění neodradí.

Narušení vojenského prostoru i nabouraný policejní vůz

Perličkou je zmínka o Francouzovi pracujícím v indonéské Jakartě, který podle informací portálu New York Times pronikl do střeženého vojenského komplexu v indonéském městě Cirebon. Sedmadvacetiletý Roman Pierre tak po zadržení strážemi musel vysvětlovat, co na vojenské základně pohledával. Výslech se protáhl na několik hodin. Podle mluvčího místní policie muž vzniklou situaci vysvětloval tím, že se vydal na lov pokémonů a při pobíhání nechtěně narušil vojenský prostor.

I přes tuto událost vnímají indonéské úřady Pokémon Go jako vhodný prostředek k podpoře cestovního ruchu v Jakartě. Úředníci informovali, že řadu příšerek pochytali i přímo v prezidentském paláci v hlavním indonéském městě. Podle bezpečnostních činitelů by však hra mohla představovat bezpečnostní hrozbu.

Horké chvilky prožíval i řidič, který v kanadském Québeku naboural do policejního vozu. Policisty totiž zaujalo podivné kličkování vozu na jednom z místních parkovišť. Po krátkém pozorování však řidič podezřelého vozidla začal náhle couvat, přičemž narazil právě do hlídkového vozu. Policisté si z tohoto karambolu odnesli lehká zranění. Důvod řidičova podivného počínání byl nasnadě, lovil pokémony.

Na novou zábavu doplatila i čtyřčlenná skupinka náctiletých Britů. Hra Pokémon Go je zavedla do jeskynního komplexu poblíž britského Corshamu, jehož část má v případě jaderné hrozby sloužit k záchraně obyvatelstva. Ze spletité sítě podzemních chodeb je vyvedli až záchranáři, které si skupinka dětí po dlouhém bloudění sama přivolala.