Pojízdná EuroTelí BTSka...

Pokud chcete vidět pojízdnou EuroTelí BTSku v praxi, neváhejte zaskočit před Obecní dům, kde momentálně parkuje skrzevá Prague Internet World. Pojízdná BTSka je totiž príma vynález - přivezete ji tam, kde se zrovna srotí dav vypadající, že by chtěl utratit nějaké peníze telefonováním z mobilů a přitom by se mu to za stavu sítě nemuselo podařit. EuroTel takto klasicky řeší tiskové konference - za roh šoupne BTSku a novináři škodolibě sledující displej mobilního telefonu (ehm, třeba já) mají smůlu - aspoň do té doby, než je napadne vyndat tu podivnou věc ze zásuvky.

No a jelikož podle anketky na Prague Internet World míří přeci jen málo čtenářů a ne každý je pražák, tak jsme vám pojízdnou BTSku vyfotili.

Jak vidíte, jde o klasický BTSkovský domeček, který dostal kolečka. Na tyči je někde nad polovinou připevněna malá krabička s nápisem Ericsson - to jest mikrovlný spoj. Nahoře již je těleso zářiče, namířené předpokládaným směrem srocení davu - zde směr Obecní dům.

Na existenci kabelu vedoucího z Obecního domu do BTSky jsou dvě teze - moje praví, že jde o přívod energie, Martin mi oponuje, že tento kabel je tam proto, aby lidé museli sehnout hlavu a nedostali šestnáct wattů GSM signálu do hlavičky. Mně se na to přeci jenom zdá kabel příliš vysoko :)

EuroTel má na PIW signál výborný, stejně tak RadioMobil - a ten si nic na kolečkách nepřivezl, možná se maskuje, zapátráme.