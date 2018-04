Pojistěte si mobilní telefon proti krádeži!

Krádež či ztráta mobilního telefonu je věc velmi nepříjemná. Téměř vždy totiž znamená nenávratnou finanční ztrátu. Pravděpodobnost, že telefon bude nalezen a vrácen původnímu majiteli, je totiž velmi malá a mobilní telefon si tak musíte pořídit znovu. Nejlepší obranou proti ztrátě či krádeži je samozřejmě zvýšená pozornost věnovaná vlastnímu mobilu, kombinovaná s pojištěním proti těmto rizikům.

Pokoušeli jsme se nalézt pojišťovnu, která by toto pojištění nabízela, nicméně bez úspěchu. V Kooperativě nám sice pracovník infolinky sdělil, že by snad bylo možné dohodnout se s nějakým obchodním zástupcem pojišťovny na speciální smlouvě, ale další pokusy k ničemu nevedly. Všichni obchodní zástupci Kooperativy nás s tímto požadavkem odmítli.

Pojišťění pouze v prodejně mobilů

Takže jediným místem, kde si zatím můžete pojistit svůj mobil, jsou prodejny The Phone House. Toto pojištění se nazývá Lifeline a nabízí se ve třech variantách: Basic, Standart a Gold. Pojištění Lifeline Basic a Standart (skutečně se to zde, milí češtináři, píše s "t" - pozn. aut.) se vztahují na krádež, ztrátu a poškození či zničení mobilu. Výše spoluúčasti je stanovena na 500 Kč u Lifeline Basic a 1000 Kč u Lifeline Standart. Lifeline Gold zahrnuje i rozšíření platnosti pojistky do zahraničí (pokud cesta netrvá déle než 60 dnů), pokrývá i příslušenství zakoupené v The Phone House a ochrání vás i před vysokým účtem v případě krádeže mobilu.

Když je vám mobil ukraden nebo ho ztratíte, dostanete stejný nový mobil (v případě paušálu) nebo novou předplacenou sadu (s jiným telefonním číslem). U pojištění Lifeline Basic budete ale muset zaplatit spoluúčast - 500 Kč. U ostatních dvou pojištění neplatíte žádnou spoluúčast, ale zato budete muset svému operátorovi zaplatit za výměnu karty SIM, případně další poplatky, související se ztrátou či krádeží. Podmínkou je uhrazení celoročního pojistného, což můžete učinit dodatečně. Samozřejmě k uznání nároku potřebujete policejní protokol, bez něj máte smůlu. Při uplatňování nároku na nový telefon je posuzováno, jestli platíte včas splátky za telefon či pojistné. Nový přístroj můžete dostat jen jednou - uplatněním nároku na výměnu mobilu v případě ztráty či krádeže je pojištění automaticky ukončeno. Stejně tak je ukončeno, pokud přestanete platit pojistné.

V případě poškození přístroje je nutno posoudit, zda jde o záruční či nezáruční opravu. V případě záruční opravy je telefon zdarma opraven a po dobu opravy získáte náhradní telefon (nemusí být stejný, jako ten váš původní). U nezáruční opravy také získáte na dobu opravy náhradní telefon, rozdíl je ale v tom, že budete muset zaplatit spoluúčast. O tom, jestli jde o záruční či nezáruční opravu, rozhoduje servisní středisko, které opravu provede.

Pojištění i proti odchozím hovorům z ukradeného telefonu

S pojištěním Lifeline Gold můžete bez obav vycestovat i do zahraničí. V případě pojistné události musíte postupovat stejně jako v České republice - tedy u krádeže či ztráty mít protokol od místních policejních orgánů a neprodleně kontaktovat domácí prodejnu The Phone House. Další výhodou tohoto pojištění je, že se vztahuje i na příslušenství k mobilu zakoupené v prodejnách The Phone House, a to až do hodnoty 3000 Kč. To znamená, že v případě krádeže či ztráty tohot příslušenství dostanete nové zdarma. Ale tou největší výhodou tohoto pojištění, kterou oceníte zejména v případě krádeže telefonu v zahraničí, je pojištění neoprávněných odchozích hovorů, a to až do výše 10000 Kč. Pokud zareagujete včas a odchozí hovory u operátora včas zablokujete, neměl by případný účet být větší než tato částka. Pokud z tohoto pojištění nebudete po dobu jednoho roku čerpat, získáte slevu 10 % na pojištění dalšího telefonu, zakoupeného v prodejnách The Phone House.

Lifeline Basic je možné pořídit jen k mobilům prodávaným s předplacenými kartami, pojištění Lifeline Standart a Gold jsou určena pro mobily pořízené s aktivací (libovolného operátora). Pojistit nelze mobilní telefony koupené samostatně. Stejně tak nelze pojistit mobily zakoupené v jiných prodejnách. Pojistku nemusíte uzavírat hned při koupi - můžete ji dodatečně uzavřít do 14 dnů od data nákupu. Zaplatit můžete částku na jeden rok, nebo můžete pojistku splácet spolu s telefonem. A jaká je odpověď na otázku, jestli se toto pojištění vyplatí? V okamžiku krádeže či ztráty telefonu pochopíte, že rozhodně ano. V případě dražších telefonů se snad ani nevyplatí uvažovat o tom, že by si jej zákazník měl pořídit bez pojištění. Nicméně rozhodnutí je na vás.

Basic Standard Gold Měsíční poplatek 124 Kč 208 Kč 249 Kč Čtvrtletní poplatek 374 Kč 624 Kč 749 Kč Roční poplatek 1 499 Kč 2 499 Kč 2 999 Kč Spoluúčast 500 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč

Byť bychom rádi napsali i o dalších pojišťovnách či prodejnách, kde je možné si pojistit mobil proti krádeži či ztrátě, žádnou další jsme nenašli. Takže zatím je tato možnost k dispozici jen novým zákazníkům Phone Housu, kteří si hodlají pořídit předplacenou sadu či aktivaci. Problém je možná i v tom, že naše policie krádeže mobilních telefonů neřeší dostatečně - jinak by se ostatní pojišťovny nebály přijít na trh s nabídkou tohoto pojištění. Ostatně skutečnost, že konkrétně Kooperativa, která zajišťuje pro The Phone House pojištění Lifeline, nemá odvahu tento produkt nabídnout samostatně bez spolupráce s velkým prodejcem, mluví sama za sebe.