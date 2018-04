Pojď, budeme si povídat a koukat na sebe. Chatovací mobil Mivvy Ch@t

Nový mobilní telefon Mivvy Ch@t je dalším zástupcem mobilních telefonů Mivvy, které sice na první pohled nenabízí nic revolučního, ale přeci jenom se od konkurence snaží odlišit.

Na první i na druhý pohled je novinka relativně běžným mobilním telefonem. Výbava je vcelku průměrná – displej nabízí rozlišení 176 x 220 bodů, telefon podporuje paměťové karty microSD do velikosti 2 GB, má FM rádio a přehrávač hudebních souborů, Bluetooth 2.0 s podporou A2DP nebo 1,3 megapixelový fotoaparát.





Potěší možnost připojení klasických sluchátek přes 3,5 mm jack konektor, pro připojení k počítači poslouží tradiční miniUSB kabel. Na první pohled se také může zdát, že telefon podporuje sítě třetí generace a videohovory v nich – má totiž čelní kamerku.





Ta ovšem k videotelefonování neslouží – podporu 3G telefon nemá. Videokamera ale nezůstane využita – naopak, je nutná pro využívání funkce, která má být onou přidanou hodnotou oproti konkurenci. Pomocí videokamery, technologie MivVideo a datového připojení GPRS totiž můžete s dalšími uživateli Mivvy Ch@t komunikovat i s obrazovým doprovodem. Komunikace je ovšem textová, nikoli hlasová.





Výrobce slibuje, že v budoucnu se podpora této technologie objeví i v dalších modelech výrobce. V případě, že protistrana nemá takto vybavený telefon, můžete pro komunikaci využit alespoň vestavěného ICQ klienta. Přímo z výroby je také nahrán internetový prohlížeč Opera Mini.

Novinka by se měla dostat do prodeje co nevidět a to za cenu 3 589 korun. Test telefonu přineseme, jakmile to bude možné. Doufejme, že nám výrobce půjčí rovnou dva exempláře, abychom mohli chatování vyzkoušet.