PointWorld - naučí vás zeměpis!

PointWorld - zeměpis v kapse

Po spuštění vám program nabídne jednoduchou možnost přizpůsobení - vyberete si "mateřskou" zemi a ještě jednu, vůči které bude aplikace porovnávat čas a jiné parametry. Pak se již dostanete na základní obrazovku, který připomíná pohled na světovou mapu a časy ve WorldMate.

Nahoře je mapa světa - ta zde neslouží na zobrazení putování Slunce po obloze, je ale interaktivní - kliknutím na některou ze zemí vyvoláte informace o ní ve spodní polovině displeje. A o jaké informace se zde jedná?

vlajka dané země (když na ni kliknete, začne se vlnit)

rozloha v kilometrech čtverečních

počet obyvatel

hlavní město

pořadí v poštu obyvatel a rozloze se znázorněním poměru ke zvolené zemi

analogové hodiny s aktuálním časem dvou zemí

A ještě k tomu Slunci - i zde ho najdete - jako malé žluté kolečko putující neúnavně po mapě světa....

Další zeměpisné informace

Kliknutím na další ouško ve spodní části displeje se dostanete na seznam zemí a dané charakteristiky (přes pravé dolní menu můžete nechat zobrazit počet obyvatel, rozlohu, kódy a hlavní město. Seznamy lze řadit podle jejich sloupců, a to prostým klikáním na záhlaví. V dolním pruhy je i vyhledávací pole Look Up pro rychlé hledání.

Kviz

Třetím ouškem je kviz. Zde nejdřív zvolíte kategorie pro otázky, které vám bude počítač pokládat. Pak již odpovídáte. Je to kvíz, takže na výběr je vždy několik možných odpovědí. Když se zmýlíte, PDA označí nesprávnou odpověď křížkem a můžete hádat ještě jednou (za nižší počet bodů).

Když uhodnete hned napoprvé, máte 100 bodů, s jednou chybou je to za 50 a se dvěma chybami 20 bodů. Stále je tedy o co hrát, i když se napoprvé zmýlíte! Dobrý nápad.

Posledním ouškem je jen tabulka výsledků kvizů.

Suma sumárum

Program PointWorld je aplikace tvůrců komunikačních programů funSMS a funBook, která v minulých týdnech rozšířila své portfolio programů o hru Calypso, finanční funMoney a právě zeměpisný PointWorld.

Je to první verze, a tak ji zatím příliš nehodnotíme. Programy tohoto typu mají v sobě totiž poměrně značný potenciál k dalšímu rozvoji a dají se do nich implementovat další a další funkce. Snad si dá fun4you pozor a bude je stavět modulárně, ne jako ve WorldMate, kde máte třeba požadavek na konvertor měn a počasí vykoupen nechtěnými moduly (balící list, itineráře, tip kalkulátory apod.) zabírajícími paměť.

Domácí stránka produktu je zde.