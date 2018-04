Pohybem ovládaný komunikátor My Origo: pravda a mýty (první informace)

Chytrý mobilní telefon My Origo před časem překvapil spoustu internetových komentátorů i redaktorů mobilních magazínů. Ve spoustě článků jsme totiž mohli najít nadšené komentáře popisující řešení My Origo doslova jako "revoluční a jedinečné ovládání mobilního telefonu". Není však zlatem všechno to, co se třpytí a co nám internetové magazíny předkládají.

Nic nového pod sluncem

Jak tedy ovládání chytrého mobilu My Origo vypadá? Docela jednoduše - díky miniaturnímu gyroskopu dokáže operační systém (upravený systém společnosti tao-group velmi podobný uživatelskému rozhraní společnosti Symbian v Sony Ericssonu P800) vyhodnotit aktuální polohu, vektor a sílu pohybu celého zařízení. Celkem tak dokáže zařízení rozeznat čtyři druhy ovládacích pohybů:

Ovládání pohybem - při otáčení zařízení dochází k překlápění obrazu tak, aby byl vždy v nejpřirozenější poloze. Zrcadlení - dokáže překlápět a upravovat zobrazení na displeji MyBook ovládání - při přibližování a oddalování mobilního telefonu dochází ke zmenšování a zvětšování zobrazeného textu. Dotykový displej - prstem můžete posouvat stránku, aplikaci i celé okno.

Ovládání technického zařízení pohybem však není ani nové, ani jedinečné. Již nějakou dobu lze zakoupit pohybem ovládaná herní zařízení ke stolním počítačům. V těžkém průmyslu snadno narazíte na podobným způsobem ovládané manipulační nástroje. V oblasti mobilní elektroniky však prvenství patří dnes již nepříliš známé a zaniklé společnosti TCB, která začátkem devadesátých let dodávala americké armádě přenosné GPS navigátory. Tyto přístroje nevážily i s bateriemi více než jeden kilogram a ovládání bylo nachlup stejné jako u právě představeného komunikátoru My Origo. Pouze místo internetového prohlížeče či digitálních fotografií jeho uživatelé pouhým pohybem zvětšovali a zmenšovali mapy se svou aktuální pozicí.

Komunikátor však vypadá hezky

Pravdivé nejsou také jinde publikované informace o neexistenci detailní specifikace. Podle informací z oficiálních zdrojů víme, že chytrý mobilní telefon My Origo se svými 213 gramy a rozměry 152 x 62 x 31 milimetrů není žádným trpaslíkem. Výměnná lithium polymerová baterie o kapacitě 1300 mAh však dokáže napájet zařízení pouze dvě stě hodin v pohotovosti nebo jen po dobu pěti hodin aktivní práce. Neustále rotující gyroskop zkrátka vyžaduje stálý přísun energie.

Aktivní barevný dotykový displej nabízí rozlišení 173 x 320 obrazových bodů při šestnáctibitové batervné hloubce. My Origo bude také třípásmovým mobilem s podporou rychlých datových přenosů s využitím paketové technologie GPRS v konfiguraci 4+1timeslot. Uživatelsky využitelnou paměť o velikosti šestnáct megabajtů lze snadno rozšířit pomocí MMC/SD paměťových karet. Pro komunikaci se stolním nebo přenosným počítačem lze využít buď rychlý USB port nebo o poznání pomalejší - avšak bezdrátový - port infračervený. Podporu pro komunikaci prostřednictvím Bluetooth však nenajdete.

Udělá díru do světa?

Myšlenka ovládání mobilního telefonu pohybem - jakkoli je stará - patří mezi rozhodně zajímavé. Obáváme se však, že ke své praktické použitelnosti následované masovým rozšířením má ještě daleko. Podle našeho názoru je nevýhod technického provedení tohoto systému příliš mnoho a rozhodujícím faktorem bude samozřejmě také prodejní cena. V každém případě může být My Origo ukázkou toho, jakou cestou by se mohlo ovládání mobilního telefonu ubírat v příštích letech.