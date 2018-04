Pohyb vraha policie podle mobilu nezjistí. Objasňujeme složitý zákon

Nález Ústavního soudu vedl ke zrušení té části zákona, která operátory nutila uchovávat detailní informace o komunikaci uživatelů. Operátoři se nyní nacházejí v prekérní situaci. Data už uchovávat nesmějí, ale ministerstvo vnitra si na ně vytváří nárok. Podle březnového vyjádření mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky má policie dál právo vyžadovat tyto informace.

Pravda se nachází na pomezí těchto tvrzení. "Operátoři mohou uchovávat údaje o provozu v případech, kdy je to nezbytné pro přenos zpráv, pro účely řešení sporů se zákazníky nebo stanoví-li tak jiný právní předpis," řekl iDNES.cz advokát Tomáš Nielsen. "Ústavní soud nyní zrušil velmi nešťastně formulovanou povinnost operátorů uchovávat takzvané provozní a lokalizační údaje nad výše uvedený rámec. Operátoři tak prostě tyto údaje nadále zpracovávat nesmějí," dodal Nielsen.

Trestní řad ale také hovoří o tom, že soudy a soudci mohou operátorům nařídit, aby sdělili orgánům činným v trestním řízení údaje o telekomunikačním provozu. "Tuto povinnost lze však vykládat v tom smyslu, že operátoři musejí poskytnout pouze takové údaje, které podle zákona mít smějí," upřesnil advokát Nielsen.

Detektivové budou mít víc práce

Vyšetřovatelé nově nebudou moci u soudu použít nejčastěji navštěvované internetové stránky nebo údaje o poloze obžalovaného. Od operátorů je totiž nebudou moci podle zákona zjistit a v případech závažné trestné činnosti budou znát jen fakturační údaje.

Pokud policie bude chtít získat i údaje o poloze telefonu, půjde to pravděpodobně jen se soudním příkazem od daného momentu.

Operátoři sběr dat zastavili

"Data jsme ze zákona museli uchovávat pro dva účely. Zaprvé pro policii ve velkém rozsahu. To už nesmíme a neděláme to. Zadruhé uchováváme data v malém rozsahu pro fakturaci a stížnosti. To děláme dál, neboť bychom jinak nemohli fakturovat," řekla iDNES.cz Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobilu.

Operátoři O2 a Vodafone také dále vyčkávají na vývoj celé situace. "Společnost Telefónica O2 respektuje nález Ústavního soudu a chová se podle něj. Dnem zveřejnění jsme již nevyřizovali ani staré příkazy od soudů a zastupitelstev," sdělil redakci iDNES.cz tiskový mluvčí O2 Martin Žabka. "Údajů pro účely účtování se změna nijak nedotkla. Vyčkáváme nyní stanoviska všech relevantních orgánů k dalšímu vývoji," dodal Žabka.

Až doposud uchovávali mobilní operátoři detailní informace o pohybu a nejčastěji volaných telefonních číslech svých uživatelů. Museli tak činit vzhledem k zákonu, který přikazoval data uchovávat až po šest měsíců. Policie si pak mohla tyto informace od operátorů vyžádat. Jen loni telekomunikační společnosti vyhověly zhruba 90 tisícům policejních požadavků.

Přijetí zákona o elektronických komunikacích si vyžádala evropská směrnice. Už dříve se proti analogické úpravě vyslovili němečtí ústavní soudci.