Pohřeb Oskara vyjde na stovky milionů

Její součástí je i inzertní dvoustrana, která obalila všechny čtyři zpravodajské deníky. Samotná firma náklady na přejmenování tají. Lidé z mediálních agentur míní, že rozhodně překročí hranici stovky milionů.



Náklady na změnu image se podle odborníků pohybují v řádech stovek milionů korun. V praxi to totiž znamená nejen spustit reklamní kampaň, ale také změnit celou firemní tvář - služebních obálek, firemních vozidel nebo grafické změně veškerých PR aktivit. Otázka je, zda se nakonec vynaložené vysoké investice firmě vyplatí. Zda získá více klientů a osloví ty nerozhodné, aby k Vodafone přešli.

Tiscali chce 290 milionů

Telekomunikační firma Tiscali chce po Českém telekomunikačním úřadu 290 milionů korun jako náhradu škody za prodlužování sporu o paušální platby za vytáčený internet. ČTÚ zahájil správní řízení mezi Tiscali a Českým Telecomem ohledně zavedení paušálního zpoplatnění vytáčeného internetu v listopadu 2003 a podle firmy po 21 měsíců opakovaně jednání prodlužoval.



Italská mateřská společnost Tiscali se rozhodla, že v České republice zůstane působit, není toho možná lituje. Její spory s Českým Telecomem, ale i regulátorem, patří k jedněm z nejčastějších. Tiscali je jedním z největších poskytovatelů vytáčeného připojení k internetu v Česku. Zřejmě by se měla spíše soustředit na nabízené služby a ceny, nikoliv vyvolávat spory a umělé problémy. I když, negativní reklama je taky reklama.

Telecom láká na pevné linky

Český Telecom bude v únoru a březnu lákat nové zákazníky na zřízení pevné telefonní linky za jednu korunu. Každý zájemce navíc od firmy získá 1000 minut bezplatného volání. Firma se již několik let potýká s úbytkem provozovaných pevných linek. Jen za prvních devět měsíců minulého roku se jejich počet snížil o 180 tisíc na 3,19 milionu. Zákazníci odcházejí především k mobilním operátorům. Ti nyní evidují 11,45 milionu aktivních SIM karet.



Právě kvůli úbytku zákazníků fixních linek se Telecom zaměřuje stále více na jejich využití pro přístup k rychlému internetu. Telecom od února zvyšuje rychlost internetu přes ADSL až na čtyřnásobek. Ceny přitom zůstanou stejné, nebo mírně klesnou. Konkurencí jsou především kabelové televize, jejich nevýhodou je však menší pokrytí, než kompletní dostupnost Telecomu do všech částí ČR.



Mobilní služby čeká růst

Tržby světových mobilních operátorů letos zvýší o 11 procent na 623,9 miliardy dolarů. V minulém roce patřily mezi nejrychleji rostoucí trhy Rusko, Indie a Indonésie s růstem o 40 až 50 procent, letos by se mohly mezi nejrychleji rostoucí trhy zařadit Nigérie a Alžírsko. Růst bude na mladých trzích silnější než ve vyspělých ekonomikách proto, že v rozvíjejících se oblastech má mobilní telefon méně lidí a stále převažuje počet těch, kteří si svůj první mobil teprve koupí. Na konci roku 2006 bude mít ve světě předplacené mobilní služby 2,5 miliardy lidí, odhadují Strategy Analytics. Na konci minulého roku to bylo 2,1 miliardy uživatelů.



Trh s mobilními službami se neustále rozrůstá. I když se počet potenciálních nových uživatelů na zavedených trzích snižuje. Operátoři proto investovali do rozšíření kapacit sítí, aby si zajistili vyšší příjmy novou nabídkou včetně stahování hudby a videa. Předpokládá se, že služby mobilních operátorů vytvoří v roce 2010 světové tržby kolem 800 miliard dolarů. Mladé trhy budou mít na světovém trhu podíl zhruba 42 procent.

Maďarů s mobilem přibývá

Počet uživatelů mobilních telefonů v Maďarsku se na konci loňského roku zvýšil o 7,25 procenta na 9,32 milionu. To znamená, že na konci roku 2005 mělo mobilní telefon 92,4 procenta populace. V listopadu míra penetrace činil 90,7 procenta. Na konci prosince 2004 mobilní telefon vlastnilo 86,4 procenta populace.



Nejlépe se na maďarském trhu dařilo nejmenšímu operátorovi Vodafone, o jehož tamní pobočce se vždy mluvilo jako o špatném koni. Jenže Vodafone se hodlá ve střední Evropě usídlit a uspět: jeho podíl na tamním trhu se zvýšil na 21,78 procenta. S razancí nastoupil i na české hřiště.

Slovak Telecom zažaloval protimonopolní úřad

Dominantní poskytovatel pevných telefonických linek Slovak Telecom (ST) zažaloval na bratislavském krajském soudu slovenský Protimonopolní úřad (PMÚ) kvůli pokutě 885 milionů slovenských korun. Telecom dostal sankci za zneužívání dominantního postavení při poskytování přístupu k místním vedením. ST žádá soud, aby prozkoumal zákonnost verdiktu Rady PMÚ. Protimonopolní úřad žalobu odmítá.



Úřad udělil Telecomu pokutu loni v květnu. Společnost se proti ní odvolala, rada ji ale letos v lednu potvrdila. Neposkytnutím přístupu k místním vedením ST podle úřadu omezil své konkurenty, což mělo dopad také na spotřebitele. Telecom ale považuje rozhodnutí za nesprávné a v případě neúspěchu na slovenských soudech se chce podle svého dřívějšího vyjádření obrátit také na orgány Evropské unie.