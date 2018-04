Pohřbí Windows Phone 7 uživatelské nadstavby? HTC věří, že jejich Sense přežije

Boom uživatelských prostředí, která posunovala nevzhledné nabídky Windows Mobile kamsi do pozadí, odstartovala petrohradská společnost Spb Software House se svým Mobile shell. K dokonalosti jej však dovedlo až HTC, které své zpočátku ne právě povedené TouchFLO vylepšilo, přes verzi s přídomkem 3D, až k dnešnímu Sense.

Budoucnost tohoto oblíbeného uživatelského prostředí v nové verzi Windows Phone je ale ohrožena. Microsoft totiž již na únorovém kongresu 3GSM v Barceloně avizoval, že WP7 budou mimo velkých změn oproti současným verzím také standardizována. Zmizet by tak měla jak hardwarová, tak i softwarová rozpolcenost platformy. A spolu s ní i rozličné uživatelské nadstavby, které výrobci rádi na čistá WM 6.5 nabalovali.







Čelní představitel týmu HTC Drew Bamford ale tvrdí, že Sense bude ulehčovat ovládání telefonů i s novými Windows Phone 7. Uvedl dokonce, že jeho mateřská společnost požaduje integraci Sense do svého prvního zařízení s WP7, jehož uvedení je naplánováno na říjen letošního roku.

"Microsoft sice neumožní zabudovat Sense přímo do jádra systému, nicméně stále tady bude prostor pro inovace," říká Bamford s tím, že budoucí verze Sense bude vypadat jinak, než ji známe ze současných Windows telefonů, u kterých v podstatě nahrazuje valnou většinu vestavěných aplikací (telefon, kalendář, emailový a SMS klient) a je plně integrováno v systému.

"U Windows Phone 7 nebudeme moci měnit jádro systému, ale budeme moci jej doplňovat a rozšiřovat," vidí optimisticky celou věc Bamford.

Méně příznivě se o budoucnosti Sense u nových WP7 vyjadřuje článek na serveru Engadget, kde se objevil prototyp neznámého HTC telefonu s Windows Phone 7. Přístroj s 3,7" Sony LCD displejem, 1 GHz procesorem a 8 Mpix fotoaparátem nepostrádá obligátní trojici senzorových tlačítek pod displejem. Co ale postrádá, je jakýkoli náznak přítomnosti uživatelského prostředí Sense.

Také Google chce svůj systém sjednotit

Rozličná uživatelská prostředí dobře znají i uživatelé Androidů. Ať už je to TouchWiz od Samsungu, Motoblur Motoroly nebo Sense u telefonů HTC. I tady se ale čekají velké změny, které Google slibuje v příští velké aktualizaci systému s názvem Gingerbread. Celé uživatelské prostředí se totiž má dramaticky změnit, přibudou různé grafické efekty, ubude naopak prostoru pro jeho změny ze strany výrobců - čtěte: Android 3.0 přinese nové uživatelské prostředí.

Bamforda však nechávají chladným ani záměry Google. "Předpokládám, že změny uživatelského prostředí nastanou, ale nemyslím si, že Google bude bránit výrobcům v jeho přizpůsobení," uvedl.

V hlavě přitom má spoustu nápadů pro další vylepšení prostředí Sense, jehož aktuální verze staví do centra pozornosti především oblíbené sociální služby; uživatelé tak mohou pomocí vestavěných klientů snadno a rychle sdílet fotografie nebo spolu komunikovat. Nadcházející verze by pak měly být zaměřeny na sdílení multimédií, tedy hlavně hudby a videa, elektronických knih nebo celých aplikací.

Připomeňme, že tato funkce je z části k dispozici již u modelu Wildfire, u kterého mohou uživatelé libovolnou, již nainstalovanou aplikaci, doporučit prostřednictvím SMS, emailu nebo Twitteru. Bamford potvrdil, že se widget objeví i v dalších telefonech; v budoucnu by pak mohl být součástí Sense.

Inspirací i uživatelé samotní

Budoucnost Bamford vidí v synchronizaci skrze cloud, tzn. vzdálené servery, na kterých bude mít uživatel svá data uložena a bude k nim mít přístup odkudkoli (za podmínky aktivního připojení k internetu). V rámci toho nevyloučil navázání spolupráce s novým partnerem, s pomocí kterého by HTC mohlo výše uvedené realizovat.

Některé nové nápady přitom HTC získalo jako zpětnou vazbu od oslovené skupiny uživatelů, kteří mohli v průběhu dvou týdnu testovat rozličná zařízení s různými operačními systémy. Po skončení testů se pak představitelé tchajwanského giganta zajímali, co by uživatelé u těchto telefonů vylepšili, co jim chybělo, nebo naopak považovali za zbytečné.