Pohodlí už za pár tisíc korun. Velký přehled vestavěných navigací

Většina řidičů dnes dává přednost přenosným jednoúčelovým navigacím jednoduše proto, že je nekupuje ve stejné době jako nový automobil a dodatečná instalace pevně zabudovaných GPS systémů do automobilů je velmi nákladná, často i nemožná. Také pokud porovnáme ceny vestavěných a přenosných zařízení, zjistíme velmi výrazný rozdíl.

Může se tak zdát, že investice do vestavěného sytému v automobilu je zcela zbytečná, když stejnou práci zastane i přenosné zařízení kapesních rozměrů. Na druhou stranu má ale řešení přímo od výrobce automobilu velké přednosti. Především je to komfort ovládání, nemusíte po každé jízdě navigaci odpojovat a odnášet. Při používání pak oceníte také napojení navigačního systému na všechny související systémy ve voze.

Integrace přenosných navigací - kompromis, nebo budoucnost navigací?

Nejlevnějším a v poslední době nejdynamičtěji se rozvíjejícím druhem navigací přímo od výrobce automobilů je integrace klasických přenosných krabiček do palubní desky. Díky pevně zabudovanému držáku nabízejí pohodlí vestavěných navigací, zároveň si ale zachovají hlavní výhody přenosných přístrojů, tedy univerzálnost a nízkou cenu.

Škoda

Mladoboleslavská automobilka se v tomto segmentu spojila se známým výrobcem navigací Mio, a tak k modelům Fabia a Roomster je možné jako mimořádnou výbavu dokoupit upravenou verzi navigace Mio Moov. Díky vestavěnému aktivnímu držáku odpadá oproti klasické navigaci potřeba napájecích kabelů vedených od zásuvky zapalovače pod čelní sklo. Vše je vedeno uvnitř palubní desky.

Navigace samotná se nijak výrazně neliší od běžně prodávaných modelů Mio Moov třetí série, má jen lehce upravené grafické prostředí ve stylu automobilky Škoda. O to hlavní, tedy navigaci, se tak stará aplikace MioMaps 2008. Funkčně nemáme navigačnímu softwaru co vytknout, nelíbí se nám ovšem grafické zpracování. Cena je shodná s běžně prodávanými navigacemi, zaplatíte za ni 6 750 korun, za instalaci si pak Škoda účtuje rozumných 1 500 korun.

Fiat

Italský výrobce automobilů nabízí několik druhů navigací, nejlevnějším řešením je pak ale také integrované přenosné zařízení. Dodává se do modelů 500, Grande Punto a Panda a své místo má nad výdechy klimatizace, kam umisťuje nad sklo navigaci většina řidičů. Na rozdíl od Škodovky je ale u Fiatu držák demontovatelný. Pokud tedy navigaci nepoužíváte, na palubní desce zůstane jen nenápadný zaslepený otvor, který je v případě námi testovaného modelu 500 lemován elegantním chromovým rámečkem.

Navigace, kterou jsme měli k dispozici, se svými oblými tvary výborně hodila k italskému miniautíčku, kdekoliv jinde by nám ale její křivky přišly možná trochu zastaralé. Případný majitel se u tohoto modelu musí smířit také s absencí češtiny. Ne tak už ale u nové verze navigace připravované s TomTomem, která v modelu Grande Punto Evo vyjede na silnice už za pár měsíců. Čtěte: TomTom představil nový navigační systém pro Fiat - pomůže i snížit spotřebu.

Pevně zabudované navigace - luxus za deset i za padesát tisíc

Zatímco integrované přenosné navigace se oproti klasickým liší jen absencí nabíjecích kabelů a natrvalo připevněným stojánkem, u pevně zabudovaných modelů si jejich majitelé mohou naplno užívat výhod tohoto řešení. Samozřejmostí je komfortní ovládání pomocí dotykového displeje, tlačítek na volantu nebo i klasického ovladače, či napojení navigace na ostatní systémy ve voze.

Audi

Navigační a zábavní systém Audi MMI jsme vyzkoušeli v modelu A4 Allroad Quattro. Výrobce si za tuto vymoženost nechá řádně zaplatit, celkově asi 80 tisíc korun, příplatky se liší model od modelu. Cena je asi jedinou nevýhodou tohoto systému, jinak na něm najdeme jen samá pozitiva. Jedinou další nevýhodou je fakt, že systém není v češtině. MMI má velmi jednoduché a intuitivní ovládání. Řidič si na něj zvykne velmi rychle, proto zvládne základní úkony, aniž by nějak omezoval pozornost. Zadávání trasy za jízdy ale samozřejmě už jednoduché není, což je ale problém prakticky všech navigací.

MMI se ovládá pomocí panelu pod řadicí pákou, každé tlačítko má jasně definovanou funkci, listování v nabídkách a potvrzování má na starosti otočný ovladač. Hlavním zobrazovacím prvkem je rozměrný displej schovaný ve středové kapličce. Vzhledem k ovládacímu systému není dotykový. Displej je dost zapuštěný, což zajišťuje jeho velmi dobrou viditelnost téměř za jakýchkoli podmínek. Je tak totiž dobře odstíněn od přímého slunečního světla. Základní navigační instrukce se zobrazují i na malém displeji mezi "budíky" na přístrojové desce. Navigace v Audi naviguje velmi spolehlivě a nabídne velmi dobrou citlivost na signál. Nenechá se ihned zmást třeba tunelem na trase, v navigaci bez problémů pokračuje a jako orientační měřítko používá rychlost vozidla.

Kromě navigace v sobě systém MMI kombinuje řadu zábavních prvků a také propojení s mobilním telefonem. Pomocí Bluetooth je automobil schopen si z některých telefonů (ty, které to podporují) stáhnout telefonní seznam. Řidič pak může čísla vyhledávat a vytáčet rovnou přes MMI a nemusí vůbec lovit telefon v kapse.

Fiat

Navigační systém ve vozech Fiat s názvem Fiat BLUE&ME Nav se chlubí především cenou, která jen lehce převyšuje tu u přenosných krabiček. Navíc je v ní obsažen i multimediální přehrávač s USB vstupem, Bluetooth handsfree s funkcí předčítání textových zpráv a velmi povedené hlasové ovládání. Systém BLUE&ME Nav, který je založen na Windows Mobile, nabídne jen jeden multifunkční displej na přístrojové desce. Marně na něm budete hledat barvy a samozřejmě není ani dotykový. Navigační pokyny na displeji jsou zobrazovány pomocí jednoduchých piktogramů.

Při většině situací nás navigace i přes absenci zobrazení map dovedla správně a bez problémů do cíle. Pokud se ale dostanete na složitější křižovatku nebo místo s více možnostmi odbočení do stejného směru, se šipkami a dalšími jednoduchými značkami nevystačíte. Musíte se pak spolehnout jen na hlasovou navigaci, která je ale jako u většiny zabudovaných navigací pouze v angličtině. Navigaci pak získáte za příplatek 7 000 korun.

Ford

Nejvyšší navigační systém automobilky Ford jsme vyzkoušeli ve vrcholné verzi modelu Kuga. Za výrobou přístroje stojí známý výrobce Blaupunkt. Mezi její velké mínusy patří zejména cena, která v nejvyšší výbavě Titanium atakuje hranici osmdesáti tisíc korun. Nabízí za to sice moderní dotykové ovládání přes rozměrný sedmipalcový displej, DVD navigaci, CD/MP3 audiopřehrávač, ovládání klimatizace a dalších systému automobilu a parkovací kameru, oproti konkurenci ale chybí například pevný disk a především čeština. Vysoká cena a chybějící čeština, která je úzce spjata i s hlasovým ovládáním a hlasovými povely, bude (bohužel pro Ford) pro mnoho Čechů rozhodující.

V základu navíc chybí i podpora Bluetooth handsfree, i k této navigaci si za něj musíte připlatit necelých dvanáct tisíc korun, což opravdu není málo. Poněkud zvláštní je řešení slotu pro navigační DVD, který je schován pod plastovým krytem. Použitá grafika, ať už mapy, nebo systémového rozhraní, navíc v 21. století vypadá více než archaicky. Ani s ovládáním na tom není tento systém nejlépe, intuice při seznamování s ním příliš nefunguje. Ford zkrátka z pohledu vrcholného navigačního systému oproti konkurenci výrazně ztrácí, například koncernová navigace Columbus nabízí za menší peníz lepší výbavu.

Nissan

V Nissanu Note jsme vyzkoušeli navigaci s přijatelnou cenou. Výrobce za ni chce příplatek rozumných 12 000 korun. Za tuto částku dostanete přístroj, který vypadá trochu, jako by někdo vzal obstarožní přenosnou navigaci a nacpal ji do přístrojové desky. Vzhled je ale vyvážen funkčností. Kromě navigace nabídne také společné ovládání rádia a má rovněž Bluetooth. Tentokrát se ale stahování kontaktů do automobilu nekoná, navigace slouží "pouze" jako běžné handsfree s napojením na zvukový systém auta. Většina funkcí se ovládá na dotykovém displeji, s něčím pomohou okolní tlačítka. Stisk jednoho tak třeba zobrazí aktuální dopravní informace nebo přepne navigaci do nočního módu. Na kvalitu samotné navigace si nemůžeme nijak výrazně stěžovat. Ačkoli aktuálnost podkladů je místy problém snad všech vestavěných navigací.

Drobnou nevýhodou je zhoršování čitelnosti displeje při specifických světelných podmínkách. Hlavním problémem bývá slunce svítící zboku. Ovládání navigace je jednoduché a bezproblémové, jedinou potíží je opět absence Češtiny.

Peugeot

Pevně zabudovanou navigaci jsme v Peugeotu testovali v rodinném modelu Partner Tepee Outdoor, kde má jeji displej místo v boudičce na horní straně přístrojové desky. K ovládání slouží tlačítka a otočný ovladač, pod kterým je slot na paměťovou kartu formátu SD. Navigace se prodává za stále ještě rozumných 25 tisíc korun.

Funkcemi patří spíše k průměru, nevýhodou bude pro mnoho uživatelů absence češtiny. Kromě vyhledání cíle vaší trasy pomocí přesné adresy nabídne navigace i databáze zájmových bodů, bohaté možnosti nastavení i podrobné informace o vaší cestě.

Škoda a Volkswagen

Do modelů Škoda i Volkswagen je možné objednat dva druhy pevně zabudovaných navigací s označením RNS 310 a RNS 510. Zatímco vyšší model není žádnou novinkou a z nabídky na automobilovém trhu nijak nevybočuje, tak model NS 310 označovaný u Škodovek jako Amundsen je pro mnoho zákazníků velmi zajímavý. Hlavním lákadlem je totiž cena, která je oproti současné konkurenci na automobilovém trhu takřka neuvěřitelná. Například při koupi Octavie ve výbavě Elegance za ni totiž připlatíte jen dvanáct tisíc korun.

Hlavní částí navigačního systému je samozřejmě širokoúhlý barevný displej. Ten je stejně jako v případě vyššího modelu dotykový a své místo si našel na středovém panelu nad ovládáním klimatizace. Jeho úhlopříčka pět palců je sice menší, díky přítomnosti druhého zobrazovacího panelu na přístrojové desce ale zcela dostatečná. Ušetřené peníze pak poznáte především v rychlosti celého systému. Procházení jednotlivých úrovní menu nebo zadávání textu přes dotykový displej totiž zabere výrazně více času a celkově všechny reakce jsou pomalejší.

Dražší z dvojice pevně zabudovaných navigací ve vozech Škoda a Volkswagen pak nese označení RNS 510. Jde o navigační systém v kombinaci s 30 GB harddiskem, který zaujme stejně jako levnější varianta podporou češtiny nejen v menu, ale také v případě hlasových povelů. Opět nechybí ani dvojice displejů, jeden hlavní barevný na středové konzole a druhý přímo na přístrojové desce před řidičem, který zobrazuje nejdůležitější údaje a piktogramy o změně směru jízdy.

Volvo

Navigační systém Volvo RTI se sestává z několika součástí. Tou nejdůležitější je samozřejmě displej, který je umístěn na horní straně palubní desky. Displej je většiny modelů výsuvný, jednoduše jej tak můžete schovat ve chvílích, kdy nepoužíváte navigaci. Hlavním důvodem, proč je displej na horní straně, je samozřejmě bezpečnost. Nachází se tak v zorném poli řidiče, který není nucen během navigace odpoutávat pozornost od řízení tak výrazně jako při pohledu na středový panel.

K obsluze navigačního systému slouží jednoduchý joystick se dvěma tlačítky na pravé zadní straně volantu. Pro komfortnější nastavení a vyhledávání před jízdou nechybí ani dálkový ovladač, který během cesty můžete svěřit spolujezdci. Displej navigace dotykový není, což zvyšuje bezpečnost používání a nenutí řidiče odpoutávat pozornost od dění před vozidlem. Volvo si za svůj systém ale nechá řádně zaplatit, cena je totiž stanovena na 65 tisíc korun.