Pohlídejte si manžela, manželku nebo tchyni. Kamera vám pošle MMS

O způsobech, jak co nejlépe zabezpečit svůj byt či dům před zloději, uvažuje snad každý majitel nemovitosti. Zabezpečovací systémy, které využívaly pevných linek, jsou už minulostí a na jejich místo se tlačí mobily. Jenže pořídit si nějaký složitější a rozumně funkční bezpečnostní systém je obvykle poměrně nezanedbatelná investice. V poslední době se ale objevuje nový trend v podobě IP kamer, které vás samy upozorní, že se u vás doma děje něco nepatřičného.

Kamery samozřejmě nedovedou zabránit tomu, aby do vašeho domova nevnikl zloděj. Pokud se tak ale stane, dozvíte se o tom prakticky okamžitě. Kamery jsou totiž ve většině případů vybaveny detektorem pohybu, takže se dají použít k zastřežení místnosti. Kamera vás pak automaticky upozorní MMS zprávou na váš mobil, že se něco děje. V případě, že sáhnete po kameře s integrovanou SIM kartou, můžete se navíc na kameru připojit prakticky odkudkoli z vašeho mobilu a zkontrolovat dění v místě. Kamera se tak dá použít i pro hlídání dětí, nebo třeba monitorování starších samostatně bydlících lidí. V tomto případě ale samozřejmě výhradně s jejich souhlasem.

IP kamera není webová kamera

V Česku jsou prozatím uživatelům známější webové kamery. Ty dnes pořídíte za pár korun, jenže fungují pouze ve spojení s počítačem. Pro hlídání nějakého prostoru se tak dají použít také, ale vyžadují běžící počítač, což s sebou nese nemalé náklady na energie. Navíc, pokud se vám už zloději do bytu dostanou, záznam uložený na pevném disku počítače bude pravděpodobně k ničemu; ten si totiž zřejmě odnesou také. Je pravda, že některé kamery umí i odeslat e-mail, ale ani to se nemusí povést. Počítač se dá rychle vypnout, případně odpojit od internetu.

Hlavní výhodou IP kamer je samostatné fungování bez ohledu na počítač. Mohou být připojeny buď přímo k modemu zajištujícímu spojení do internetu, nebo mohou mít dokonce vlastní SIM kartu a k přenosu dat využívat mobilní síť. Tím pádem může kamera zaznamenat poplach a informovat vás rychleji, než si jí všimne zloděj. Navíc je záznam odeslán mimo objekt, takže ani odcizení kamery nemusí být zásadní problém.

Kamery mohou obvykle fungovat ve dvou módech. Prvním je aktivovaná detekce pohybu, kdy kamera automaticky vyvolá poplach v okamžiku, když detekuje pohyb před objektivem nebo čidlem. O poplachu přitom informuje předem nastaveného uživatele, který může učinit příslušná opatření. Kromě toho nabízí většina kamer také možnost vzdáleného přístupu, kdy si požádáte o zaslání snímku nebo se na kameru vzdáleně připojíte.

Jednoduše přijde MMS – SimCam SC01

Tato kamera nabízí velmi efektivní způsob monitorování prostoru, který je navíc uživatelsky velmi příjemný. Kamera má rozumné rozměry a s pomocí stojánku ji můžete bez problémů umístit na libovolné místo v bytě nebo kanceláři. Lze ji buď postavit na stůl nebo nějakou rovnou plochu, nebo pověsit na zeď. První zprovoznění hodně usnadňuje fakt, že firma NetRex, dodávající kameru, patří do partnerského programu T-Mobile. Takže kamera je už dodávána s předplacenou SIM kartou nabitou na 200 Kč. Kamera je už navíc nakonfigurována, takže opravdu stačí zasunout SIM kartu a zapojit do elektřiny. K dispozici je konfigurace i pro ostatní operátory.

Kamera je osazena akumulátorem s kapacitou 800 mAh. Zhruba jeden den se tak obejde bez napájení. O výpadku napájení vás samozřejmě nezapomene informovat, takže si můžete rovnou vyžádat kontrolní snímek. Kameru lze ovládat velmi jednoduše pomocí SMS kódů, které uživatel najde v příručce, případně si je může nechat zaslat. Do kamery lze uložit telefonní čísla, která ji mohou kontrolovat bez zadání hesla. I mezi jednotlivými čísly lze nastavit různá oprávnění – například na jeden telefon budou chodit poplašné MMS (případně e-maily) a informace o stavu kamery, jiné telefony si budou moci nechat zaslat obrázek na vyžádání. Na kameru se můžete připojit také z libovolného jiného čísla, pak ale musí být součástí požadavku číselné heslo.

V dodávce kamery jsou i dva dálkové ovladače, takže při odchodu z domova či kanceláře můžete aktivovat střežení kamery stiskem tlačítka na dálkovém ovladači, tedy bez nákladů za SMS. SimCam navíc umožňuje nastavit pravidelné intervaly, kdy se kamera bude mezi jednotlivými režimy přepínat automaticky. Obrázky z kamery lze získat v rozlišeních 160 x 120 bodů, 320 x 240 bodů nebo 640 x 480 bodů. Obraz se samozřejmě nevyrovná kvalitou klasickým videokamerám, ale to ani nemá. Účelem je získat co nejlepší obraz při co nejmenším objemu dat.

A v tom je SC01 poměrně dobrá. Příjemným překvapením pro nás byla především kvalita obrázků v tmavém prostředí. Kamera je vybavena infračerveným čidlem a režimem pro noční snímky. Při vzdálenosti do pěti metrů je na snímcích v šeru či tmě možné

Info: www.simcam.cz Dodává: NetRex s.r.o. Cena: 7 999 Kč

identifikovat tváře osob, což je docela důležité. Na kameru si v případě potřeby můžete zavolat a tím pádem i odposlechnout dění v okolí. Nelze ale ke zvuku přidat i obraz, stejně tak přes kameru mluvit do prostoru.

Je možná škoda, že kamera neumožňuje záznam videosekvence (aspoň v parametrech pro MMS), jistou nevýhodou může být i fixní zaměření bez možnosti sledovat větší prostor. Největší výhodou SimCam SC01 je naopak opravdu jednoduchá obsluha. Uživatel bude potřebovat v drtivé většině případů tři či čtyři kódy, které si lze zapamatovat, zapsat nebo uložit do mobilu. Stejně tak lze přičíst k plusu i možnost automatického zastřežení v zadaných intervalech a dálkové ovládání šetřící náklady.

Chytrá hlídací kočka – ZTE MF58

Čínský výrobce ZTE je v Česku znám jako dodavatel síťové infrastruktury pro U:fona nebo jako výrobce mobilů pro Vodafone. Kromě toho má ale v nabídce kameru MF58, která na rozdíl od SimCam pracuje v sítích 3G. To může být v Česku trochu nevýhoda, pokrytí zatím není valné, a navíc videohovory nabízí pouze O2. Nicméně podpora videohovorů a 3G umožňuje kameře nabídnout ještě něco navíc. Kamera je totiž vybavena motorem, takže s ní lze pohybovat po prostoru, využít lze dokonce trojnásobný optický zoom. V tmavém prostředí jsou k dispozici infračidla a speciální noční režim, na dálku lze také aktivovat přisvícení.

Kamera nemá hlídací mód, takže ji lze použít spíše jako doplňkový monitor v případě, že se o narušení prostoru dozvíte jiným způsobem. Ideální je tak například v kombinaci s běžným zabezpečovacím zařízením, kdy poskytne možnost zkontrolovat, co se v objektu opravdu děje. Na dálku lze pak spustit záznam na vloženou Micro SD kartu. Je sice pravda, že pokud kameru zloděj ukradne, o záznam přijdete. Je ale slušná šance, že pokud bude kamera připevněna ke zdi, nebude se s ní zloděj zdržovat, když o záznamu nebude vědět.

Zajímavou možností, kterou MF58 nabízí, je i vzdálené monitorování osob. Kamera má totiž jak reproduktor, tak mikrofon, takže přes ni můžete pomocí videohovoru i komunikovat. Docela dobře se tak hodí například v okamžiku, kdy chcete mít spojení s nějakým samostatně žijícím seniorem. Pak stačí, aby se babička či dědeček usadili do křesla, a vy si s nimi můžete popovídat

Info: wwwen.zte.com.cn Dodává: ZTE Corp. Cena: nestanovena

prostřednictvím kamery. Zároveň můžete zjistit, jestli jsou v pořádku a něco nepotřebují. Podobně lze kameru využít i pro hlídání dětí. Když si uvědomíme, že O2 stále nabízí videohovory za korunu, je to i docela levný způsob komunikace. Kamera sice nabízí možnost provést některá nastavení pomocí SMS, ale neumí odeslat obrázek či video. To je škoda, protože na kameru se pak nepřipojíte v okamžiku, kdy se nacházíte mimo pokrytí 3G.

Také MF58 je vybavena vlastním akumulátorem. Ten má v tomto případě kapacitu 1 450 mAh a měl by poskytnout energii na tři hodiny videohovoru, ve stand-by by měla vydržet zhruba 200 hodin. Video zaznamenává ve formátech MPEG4 či H.263. Kvalita obrazu se prakticky neliší od SimCam.

Obejdete se i bez SIM karty – D-Link DCS-2121

Nejlevnější variantou, jak si zajistit ochranu domova, jsou klasické IP kamery bez SIM karty. Jejich výhodou je nižší cena, na druhou stranu k tomu, aby fungovaly, potřebují připojení k internetu. Kamera DCS-2121 je určitým kompromisem mezi GSM a IP kamerou. Musíte ji sice připojit do domácí sítě, ale pro monitorování můžete použít mobilní telefon. Kamera totiž dovede vysílat obraz ve formátu 3GPP, se kterým si poradí drtivá většina současných mobilů. Jedinou vážnější komplikací pro méně pokročilého uživatele bude zpřístupnění kamery v domácí síti "z venku".

V tomto směru to budou mít jednoduché všichni, kteří pro připojení k internetu používají také modem D-Link, s kamerou je totiž dodáván průvodce, který vše zařídí za vás. V případě jiných modemů musíte nastavit příslušné hodnoty ručně. Nicméně s pomocí návodu k modemu to většinou není nezvládnutelné.

Info: www.dlink.cz Dodává: D-Link Cena: 5 300 Kč

Do domácí sítě můžete kameru D-Link připojit buď pomocí wi-fi, nebo klasickým Ethernet kabelem. Kamera nabídne funkci detekce pohybu, podobně jako SimCam, a v případě narušení umí

automaticky poslat e-mail se záznamem nebo fotkou. Bohužel formát MMS zatím nezvládá, což je škoda. Přílohu e-mailu si ale na mobilu bez problémů otevřete.

Kamera je vybavena megapixelovým CMOS senzorem, takže dokáže pořídit obrázek v rozlišení maximálně 1 280 x 1 024 bodů. Obrazová kvalita je jednoznačně nejlepší z celé trojice a to platí i o videu. D-Link DCS-2121 sice postrádá infračervené přisvícení, ale vzhledem k tomu, že jí postačí pouhých půl luxu, není to zase tak závažný problém. V případě poplachu lze začít nahrávat na libovolný síťový disk, případně na SD kartu. Tady ale opět hrozí nebezpečí, že si ho zloděj odnese i se záznamem. Kamera má vestavěný mikrofon a lze k ní připojit i reproduktor.