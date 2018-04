Pohled do historie: špičkové mobily, které neuspěly

Na vině bývá podivná konstrukce, design nebo také v dané době nepochopené uživatelské prostředí.

Asi nikoho nepřekvapí fakt, že nejvíce takových neúspěšných modelů má na svědomí finská Nokia. Obzvláště v době velké invaze symbianu chrlila jeden podivný model za druhým, prodejních úspěchů se ale dočkaly pouze klasicky koncipované a konzervativněji zaměřené kousky. Většina divokých modelů pochází z období v letech 2003 – 2006 a dnes je můžeme považovat za opravdu neopakovatelné výstřelky. Dlužno podotknout, že Nokia má také na svědomí jedny z nejúspěšnějších a nejlegendárnějších kousků, takže jí neúspěšné modely můžeme s klidem odpustit.

Několikanásobná chyba N-Gage

Herní mobil Nokia N-Gage a vlastně celá následná platforma jsou jedním z jasných případů neúspěšných, byť technicky vyspělých mobilních telefonů. Původní N-Gage přitom získala velkou pozornost, a to z řady důvodů. Byl to jeden z prvních symbianových smartphonů, pokud nepočítáme komunikátory. Po modelech 7650 a 3650 byla N-Gage teprve třetím symbianovým kouskem. Navíc měla do světa mobilních telefonů přinést herní zážitky doposud vyhrazené přenosným herním konzolím.

Důvodů neúspěchu původní N-Gage byla celá řada. Hry nebyly tak skvělé, jak se očekávalo. Vlastně se pramálo lišily od javových titulů, které fungovaly na každém mobilu. O konkurenci konzolím od Nintenda, Sony nebo GameBoye nemohla být vůbec řeč. Navíc byly tituly drahé, což platilo zprvu i pro samotný mobil. Také jako telefon se N-Gage nepoužívala příliš snadno.

Nakonec se ale původní model částečného úspěchu dočkal, byť z původně plánované produkce šesti milionů kusů se výroba zastavila na zhruba dvou milionech. Po několikanásobném výrazném zlevnění si N-Gage lidé pořizovali jako výkonný a laciný smartphone. Nokia se k N-Gage vrátila o rok později s modelem N-Gage QD, ten ale obrat neznamenal. Herní platforma se tak přesunula na všechny symbianové mobily a po dlouhodobém období neúspěchu byla v roce 2010 smetena do propadliště dějin.

Výstřelky Nokia řady 7xx0

N-Gage jenom předznamenala řadu podivných symbianových modelů. Vyjmenovávat bychom jich mohli celou řadu, ale speciální pozornost si zaslouží především série začínající sedmičkou. Ta u Nokie v té době značila stylové a technicky špičkové přístroje.

První z těchto přístrojů spatřil světlo světa koncem roku 2003 a nesl označení 7600. Design byl výstřední, jenom ne stylový, malý displej měl mizerné rozlišení a neprakticky rozmístěná klávesnice znesnadňovala používání. Inu, jasný propadák.

Ještě v roce 2003, před modelem 7600, představila Nokia dotykový model 7700. I ten trpěl příšerným designem, na pultech obchodů se ale nakonec vůbec neukázal. K zákazníkům se dostal až model 7710 představený koncem roku 2004. Ten už měl zajímavější proporce a umírněnější design. Zajímavostí byl displej, který se mohl rozsvítit jen ve své části, čímž se spořila energie. Ani tento model se ale úspěchu nedočkal, na dotykové telefony nebyli tehdejší konzumenti ještě připraveni.

Špičková „enka“ na zcestí

Modely řady N9x patřily ve své době k tomu absolutně nejlepšímu, co Nokia nabízela. Než ale firma přišla s modelem N95, hýřila řada kroky vedle. Začalo to představením dvojice modelů N90 a N91 v roce 2005. N91 byl jeden z prvních hudebních mobilů s velkou vestavěnou pamětí. Jenže 4 GB (nebo 8 GB) disk microdrive nebyl zrovna vhodný k zástavbě do mobilního telefonu. Kvůli tomu a velmi vysoké ceně se zákazníci modelu N91 vyhýbali obloukem.

Další podivností byl model N90 s neuvěřitelným kloubovým mechanismem a na tehdejší dobu špičkovým foťákem s rozlišením dva megapixely. N90 se chlubil i nebývale vysokým rozlišením displeje. Jenže opět kombinace podivné konstrukce, doslova obřích rozměrů a vysoké ceny udělala z N90 mobil jen pro pár vyvolených.

Nokia se celou záležitost snažila napravit o rok později s modelem N93. Rozměry zůstaly obří, složitý mechanismus se trochu zjednodušil a novinkou byl třímegový foťák s trojnásobným optickým zoomem. Displej povyrostl, ale rozlišení se zhoršilo. Stejně jako N90 si ani N93 mnoho zákazníků nezískala. Na vině byla stále jen stěží akceptovatelná konstrukce a cena. O mnoho lépe na tom nebyl ani model N93i z roku 2007.

Poslední z německého rodu

Německý Siemens je v oblasti mobilních telefonů už delší dobu pouze kapitolou v dějinách. To nám ale nebrání připomenout si několik pozoruhodných modelů, které ale spíše přispěly ke zkáze značky. Krokem vedle byla například celá designová řada Xelibri, ale ta by byla příspěvkem do jiného článku. Nás zajímají špičkové telefony.

S těmi měl Siemens problémy vlastně pořád: po řadě 45 už nevyrobil ani slušný "hloupý" mobil, jeho špičkové modely trpěly především nespolehlivostí. Siemens U10 byl jedním z prvních UMTS telefonů světa, byla to ale vlastně převlečená Motorola A830. Ani ta se neprodávala kdovíjak skvěle a Siemens U10 na tom byl ještě hůř. Přístroje doplatily na to, že byly ve své době průkopníky.

To Siemens SX1 žádným průkopníkem nebyl. Byl odpovědí na řadu chytrých nokií. Výborně vybavený mobil ale trpěl špatnou ergonomií, klávesnice po stranách displeje byla jen pro zarputilé. SX1 se dočkal rychlého zlevnění a představoval tak levný způsob, jak získat chytrý mobil. Po neúspěchu SX1 to raději Siemens na poli chytrých mobilů vzdal.

Dalším výstřelkem byl model SX66 z roku 2004. Šlo o převlečený komunikátor T-Mobile MDA III vyráběný HTC. Mimochodem, Siemens měl v portfoliu komunikátor už v roce 2001: šlo o dotykový model SX45 s Windows CE 3.0.

Kardinálním neúspěchem byl také model SGX75 z roku 2005. Snažil se nabídnout výbavu tehdejších špičkových chytrých mobilů na běžné hloupé platformě. Zákazníci ale dali přednost jiným telefonům.

Americká špička v křivkách

Americká Motorola zažívala ve své historii úspěchy ve střídavých vlnách. Každý si jistě vzpomene hned na několik legendárních modelů. Historie je ale plná zapomenutých telefonů této americké značky. Těžko se hodnotí, které byly opravdu neúspěšné. Modely, které pro nás nebyly vůbec relevantní, se totiž třeba dobře prodávaly v USA nebo v Asii. I proto sem nezařadíme linuxové modely řady A, kterých se u nás prodalo snad jen několik kusů. Vynecháme i pokusy o vzkříšení legendárního modelu Razr, ty už totiž ve své době nepatřily na špičku.

V době, kdy se ale ještě Motorola vezla na vlně žiletek, také koketovala s řadou operačních systémů. Úspěšné byly především její modely s Windows Mobile, v Asii se pak dobře prodávaly linuxové přístroje. V Evropě se měly prosadit symbianové kousky, ale nikdy se tak nestalo. Příkladem mohou být třeba modely RIZR Z8 a Z10 z roku 2007. Důvod? Na svou dobu nenabídly krom podivné ohýbací vysouvací konstrukce vlastně nic zvláštního a na trh se právě chystal iPhone.

Úspěchu se vlastně nedočkala žádná symbianová Motorola historie. U prvních modelů to bylo ale proto, že šlo především o jedny z prvních telefonů pro 3G sítě. Mobily tak byly přerostlé a velmi drahé. Příkladem může být Motorola A925, která byla v roce 2003 posledním modelem z první vlny UMTS telefonů. Tuto vlnu započala již zmíněná Motorola A830.

Diskutabilní je také úspěch modelů smartphonové řady MPx. Tyto přístroje s nedotykovou verzí mobilních Windows sice byly průkopníky ve své době, ale přílišného komerčního úspěchu se nedočkaly. Důkazem toho je fakt, že model MPx, který měl následovat po typech MPx200 a MPx 220, se do výroby vůbec nedostal.

Švédsko-japonské hledání nástupce

I historie Sony Erissonu a původního Ericssonu je plná modelů, které se minuly účinkem. Třeba symbianové modely G700 a G900 už nepatřily na špičku. Naopak takový model K850i za problematický topmodel považovat můžeme. Jeden z posledních špičkových hloupých mobilů soupeřil o titul nejlepšího fotomobilu a zároveň se chtěl usídlit v kapsách uživatelů, kteří stále nedali dopustit na legendární K750i. Jenže K850i konkuroval třeba symbianové Nokii N95 a ta byla větším lákadlem. Na hloupý mobil byl veliký a dojmy kazilo podivné ovládání s netradičně vyřešenou klávesnicí.

Problém měl Sony Ericsson také s hledáním nástupce ve své řadě špičkových komunikátorů P. Po modelech P800, P900 a P910 už Sony Ericsson nedovedl udržet rozumné tempo inovace a nástupci P990 a P1i byli většinou slavní hlavně kvůli svým častým cestám do servisu. Nepříliš úspěšná byla i alternativní symbianová řada M600 a W950 s podivnými klávesnicemi.

Korejské hledání

V záplavě řady modelů značky Samsung se dá jen těžko vyznat. Výrobce připravuje spoustu typů pro různé trhy. Identifikovat vyložené propadáky je tak podstatně složitější. Řada představených modelů se ani nikdy nedostala na trh jednoduše proto, že Samsung stihl na trh uvést rovnou jejich nástupce. Hovořit tak o neúspěchu může být ošidné.

Mnoho přízně zákazníků se třeba nedočkal špičkový symbianový model Innov8: jednoduše přišel příliš pozdě po Nokii N95. V době jeho příchodu už se výrobce soustředil více na dotykové kousky.

Samsungu se také příliš nedaří s jeho designovými telefony, ať už hovoříme o Armani modelech nebo o typech Bang&Olufsen. Jenže ty můžeme jen těžko řadit na špičku produkce své doby.

Podobně složitě se hledají neúspěšné modely u LG. Důvod je opět stejný – záplava modelů určených jen pro některé trhy. Vzpomeneme si snad jenom na LG KM900 Arena, které bylo v roce 2009 jedním z nejlepších "hloupých" dotykových mobilů. Převálcovala ho konkurence chytrých dotykových mobilů a také fakt, že Arena neměla pověst zrovna nejspolehlivějšího kousku.

Podobně na tom byl o něco dříve fotomobil Renoir s osmimegovým foťákem. Dost špatně na tom také byla dvojice luxusních LG Prada. Oba telefony pouze parazitovaly na luxusní značce, z hlediska designu a výbavy nenabízely nic navíc než běžné chytré mobily. Zpracování mladšího modelu KF900 s výsuvnou klávesnicí bylo přímo trestuhodné.

Různé drobky

Palm patřil k průkopníkům ve světě smartphonů, jeho řada Tréo stála u vzniku celé kategorie. Jenže pak firma začala ztrácet dech a v roce 2006 ukázala řada Tréo 700, že Palm musí něco se svou situací udělat. Nebyly to sice úplně komerčně neúspěšné kousky, ale šlo o započaly ústup Palmu ze světa špičkových přístrojů.

Vedle šlápli několikrát i u BlackBerry, které začíná na konkurenci ztrácet právě v této době. Krokem vedle bylo třeba první dotykové BlackBerry Storm z roku 2008. Zákazníci neocenili jeho klikací displej.

Neúspěšné modely má na kontě i HTC. Krokem mimo byly především první pokusy o tablety: X7500 Advantage s mobilními Windows a odnímací klávesnicí. A také Shift: klasické UMPC s Windows Vista a vysouvací qwerty klávesnicí. Dnes to zkouší HTC nanovo s tabletem Flyer.

Výrobci se (ne)poučili

Z řady neúspěšných modelů se výrobci poučili. V posledních letech se především už příliš často nesetkáváme s pokusy o extrémní design. Ačkoli se snaží své mobily odlišit od konkurence, většinou se drží konzervativnějších linek.

Jenže ani dnes se neúspěšným modelům nemohou zcela vyhnout. Často se prostě takový model objeví ve zcela nevhodnou chvíli, v době, kdy najednou konkurent přijde s inovací. Některé modely také v záplavě nových telefonů jednoduše zaniknou.