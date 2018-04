Podzimní překvapení Panasoniku: silná dvojka GD95 a GD96

Po různých zmatcích o odkladech Panasonic konečně upřesnil, kdy se začnou prodávat a co budou konkrétně umět jeho dva nové manažerské telefony GD95 a GD96. Ačkoliv si jsou hodně podobné, rozdíly se přeci jen najdou - především podpora technologie GPRS. Do konce roku by tyto krásky s velkými displeji měly být k dispozici.