Podzim přinese nášup supermobilů. Víme, co se chystá

Mezi novinkami najdeme Apple iPhone nové generace, spoustu novinek přinese Samsung a uvidíme také první nokie s Windows Phone. Právě Windows Phone by měla na podzim začít s velkou ofenzivou, stranou ale nezůstane ani Google s jeho Androidem. .

Apple – nový iPhone

V současnosti největší výrobce smartphonů na světě si dává s uvedením svého nového modelu na čas. Apple iPhone páté generace se téměř jistě představí na podzim. Datum uvedení se ale již několikrát posouvalo a zatím není vůbec jisté, kdy Apple svou novinku odhalí. Tajemstvím zůstává i výbava a design, různé úniky informací mnohdy obsahují protichůdné údaje. O pátém iPhonu toho tak víme opravdu málo. Jisté je jen to, že telefon přijde. Dá se očekávat, že Apple telefon uvede do prodeje doslova jen pár dnů po představení.

Google

Velký rival Applu se také chystá na podzimní ofenzivu. Na jejím začátku by mělo být představení nové verze operačního systému Android. Verze s názvem Ice Cream Sandwich spojí dvě současné vývojové větve, tj. Gingerbread pro mobily a Honeycomb pro tablety, do jednoho proudu. Společně s novou verzí systému se také objeví řada nových mobilů a tabletů s Androidem. O některých z nich píšeme o pár odstavců níže.

Google ale bude pokračovat i v tradici vlastních mobilních telefonů Nexus. Třetí nexus prý pro Google připravuje buď HTC, nebo LG. Telefon by měl být výjimečný tím, že díky nové verzi systému nebude potřebovat žádná ovládací tlačítka okolo displeje. Samozřejmostí by měl být silný, minimálně dvoujádrový procesor.

Podle jiných informací chystá Google i tablet se značkou Nexus. Ten prý pro něj připravuje LG. Zde se ale spekuluje o tom, že by tablet mohl přijít ještě s Androidem 3.0 – Honeycomb a představen by mohl být ještě v průběhu léta.

HTC

Krom toho, že by HTC mohlo připravit nový Google Nexus, chystá i svá vlastní zařízení. Firma sice řadu novinek již představila a poměrně rychle uvedla na trh, v zásobě má ale další nové přístroje. Největší podzimní novinkou HTC by měl být desetipalcový tablet, který se zatím ukrývá pod kódovým označením Puccini. Ten má lákat na Android 3.0 a osmimegapixelový fotoaparát s LED bleskem.

Další případné novinky zůstávají zahaleny tajemstvím. HTC tradičně představuje nové modely na podzimní akci v Londýně, jenže v modelové řadě výrobce momentálně není kousek, který by potřeboval nutně vyměnit. Snad jedině HTC Desire Z, uvedené v Londýně vloni na podzim, by mohlo dostat nástupce. HTC by mělo připravit i nové modely s Windows Phone 7.5 Mango, jenže ani o nich zatím nemáme mnoho informací. Prozatím utekly pouze obrázky modelu s 12 Mpx fotoaparátem.

LG

Korejské LG v poslední době hodně zabralo a segment špičkových telefonů zaplnilo několika zajímavými modely. Zdá se tak, že si vystřílelo své nejlepší trumfy už v průběhu roku a především nový špičkový model s Androidem asi očekávat nemůžeme. LG možná bude mířit na levnější segmenty, kde již delší dobu žádný nový model neuvedlo. Dočkat se můžeme jednoho nového Windows Phone telefonu, ale ani tady není vůbec jasno.

Nokia

Zatímco u mnohých výrobců se můžeme jen dohadovat, co během podzimu předvedou, u Nokie si tím můžeme být naprosto jisti a dokonce přesně víme, kdy se tak stane. Firma své podzimní novinky představuje tradičně na akci Nokia World. Ten letošní se koná ve dnech 26. a 27. října v Londýně. Hned 26. ráno Nokia ukáže svůj první Windows Phone model. Podle všeho půjde o obdobu MeeGo modelu N9. Design zůstane prakticky shodný, hardware také, rozdílem by měl být právě použitý operační systém.

Otázkou zůstává, zda bude tento model jedinou novinkou s Windows Phone, nebo zda má Nokia schováno v rukávu více přístrojů. Hardwarově přístroj nebude patřit na špičku produkce a dává tak prostor pro představení i lepších modelů. Během podzimu se dočkáme i nových symbianových modelů, víme minimálně o typu 700. Zatím nevíme, zda si ho firma bude schovávat až na Nokia World, nebo jestli jej neodhalí dříve.

Samsung

Korejský Samsung připravuje na podzim velmi slušné portfolio. Prozatím máme potvrzeno, že novinky představí v rámci veletrhu IFA v Berlíně. Ten začíná 2. září a Samsung chystá svůj tradiční Unpacked event. Novinky by měly být odhaleny v předvečer veletrhu.

Zatím ale nevíme jistě, co nám Samsung ukáže. Samsung neustále ladí své tablety s Androidem, takže je možné, že uvidíme jejich (už několikátou) finální podobu. Šušká se také o telefonu s 3D displejem a 3D fotoaparátem, který by šel po krku LG Optimus 3D a HTC Evo 3D. Samsung má připraveny i dva nové telefony s Windows Phone Mango. Ten lepší z dvojice by měl být obdobou špičkového Galaxy S II a měl by do světa systému Microsoftu přinést dvoujádrový procesor (některé zdroje ale tvrdí, že o dvoujádro nepůjde). Obyčejnější model bude zase výbavou odpovídat původnímu Galaxy S. Měl by tedy nahradit současnou Omnii 7 a stát se konkurencí pro chystanou Nokii Sea Ray.

Na podzim se také chystá představení špičkového modelu s operačním systémem Bada. Wave 3 naváže na dva oblíbené modely z předchozích let. Telefon dostane Super AMOLED displej a systém Bada 2.0. I nový wave by se mohl ukázat v Berlíně. Na druhou stranu Samsung toho má pro podzimní sezónu v rukávu hodně a rozhodně se na veletrhu IFA nepředstaví všechny výše zmíněné novinky.

Sony Ericsson

Sony Ericsson zůstává zatím poměrně velkou neznámou. I tento výrobce si představení velkých novinek odbyl relativně nedávno, navíc firma stále bojuje s tím, že se jí nedaří na trh uvádět už před časem představené kousky. Sony Ericsson je ale jediný z významných výrobců, který doposud nepředstavil smartphone s dvoujádrovým procesorem. O jeho existenci se ale šušká a informace dokonce hovoří o tom, že by Xperia Duo mohla být první smartphone s Androidem Ice Cream Sandwich. Ze všech popisovaných novinek je ale tento hypotetický model největší neznámou.

Vánoční žně

Většina výše zmíněných (nebo spíše naznačených) modelů se dostane do obchodů na předvánoční trh. Krom nich je doplní ještě nové telefony od několika menších výrobců. Windows Phone telefon třeba přinese i ZTE a možná se k němu přidá i Huawei. Podobně jako Acer ale asi tito výrobci do globálních prodejních statistik tolik výrazně nepromluví. Zajímavé bude sledovat, jak si povede záplava nových modelů v porovnání s pátým iPhonem, který je velmi očekávaný.