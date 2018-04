Podvody v telekomunikacích: doživotí nebo chudoba

Vykoupí se Ebbers majetkem z 85letého vězení?

Bývalý ředitel americké telekomunikační společnosti WorldCom Bernard Ebbers se vzdá prakticky veškerého majetku, který má. V rámci urovnání sporu s federální prokuraturou Ebbers převede majetek do zvláštního likvidačního fondu, který bude určen k vypořádání nároků v rámci občanskoprávních sporů. Ebbers byl v březnu shledán vinným za škody, které způsobil WorldComu, a nyní mu hrozí až 85 let vězení. Soud Ebberse obvinil ve všech bodech obžaloby, hlavně z podvodu a zločinného spolčení. Účetní podvod ve WorldComu dosáhl asi 11 miliard dolarů a na jeho konci byl pád firmy. Vedle převodu aktiv bude muset Ebbers zaplatit přibližně pět milionů dolarů a likvidační fond pak bude Ebbersova aktiva rozprodávat. Ve fondu bude celkem asi 40 milionů dolarů a výměnou za to už prokuratura později nebude žádat odškodné.

Doživotí anebo peníze? Někdo tomu může říkat neslušný návrh, někdo by se ze svých hříchů rád vykoupil. Ebbers kromě aktiv přijde i o luxusní vilu, účast v několika firmách i v golfovém klubu.

Zůstane mu podle posledních informací jen minimum na běžné výdaje a na zaplacení právníků. Kolik to však je, nikdo neprozradil. Možná, že z té sumy, by mohlo žít několik rodin několik týdnů či měsíců...

Ceny mobilů mohou klesnout, daně je nakonec zdraží

Do konce příštího roku mohou klesnout ceny základních modelů mobilních telefonů, a to až na 25 dolarů. Distribuce a vysoké daně však mohou tuto cenu pro konečného spotřebitele v některých zemích zvýšit až čtyřikrát. Vyplývá to z vyjádření odborníků na konferenci pořádané výzkumnou společností Informa. Operátoři požádali výrobce mobilních telefonů, společnosti Nokia a Motorola, aby vyvinuli ultralevné telefony pro rozvojové země. Motorola již dodává operátorům a distributorům mobily za méně než 40 dolarů. Na konferenci o levných mobilech však zaznělo varování před zvyšováním cen kvůli distribučním nákladům a vysokým daním. O superlevné mobily je zájem na celém světě, nejen na rozvojových trzích. A některé společnosti už to pochopily a snaží se svým zákazníkům nabídnout i levné alternativy k luxusním modelům. Ale pro výrobce je výhodnější chrlit dražší moderní, trendy a vybavené mobily, které přinášejí vyšší zisky.

Španělský vítr do Číny

Nový majoritní vlastník Českého Telecomu, španělská firma Telefónica vstoupila koupí tří procent čínské společnosti China Netcom, na obrovský čínský trh. Za podíl v Netcomu zaplatili Španělé asi 240 milionů eur (zhruba 7,2 miliardy korun). China Netcom je v Číně druhý největší provozovatel pevných linek. Telefónica chce podíl ve firmě postupně zvýšit až na pět procent.

Telefónice se akvizice zřejmě zalíbily. Ta čínská je navíc podle analytiků levná a výhodná. Pokud se jí nepodaří splnit plán, který si zadala, tak ji prodá a s velkou pravděpodobností i se ziskem. Navíc čínský trh přináší obrovské možnosti jak z hlediska počtu zákazníků, tak levné pracovní síly.

Rychlý internet na vlnách T-Mobile

Pod názvem web'n'walk začala německá společnost T-Mobile International na mobilních telefonech nabízet službu rychlého připojení k internetu. Nová služba je zatím dostupná jen v Německu, brzy ji ale budou mít k dispozici uživatelé v dalších zemích včetně České republiky. Služba je dostupná předplatitelům, kteří si za deset eur měsíčně (asi 300 korun) mohou stáhnout třicet MB rychlých dat.

Svou síť třetí generace začal T-Mobile využívat rychle, umožňuje tak i přístup na internet. Společnost doufá, že do konce příštího roku bude novou službu využívat více než sto tisíc lidí. Platí přímá úměra: nové služby, více zákazníků rovná se větší zisky. A také obava z příchodu nové konkurence na trh ve střední Evropě, respektive v Česku. Vodafone, světová jednička, je v datech a třetí generaci silná a T-Mobilu bude pěkně šlapat na záda.

Oskar pomalu začne mizet z trhu

Logo mobilní světové jedničky Vodafone, který je novým vlastníkem operátora Oskar, se od pátku začalo objevovat se značkou Oskara v reklamních kampaních, ale také na značkových prodejnách a internetu. Uvádění obou značek, které v příštím roce vyústí v přejmenování Oskara na Vodafone, má zajistit, aby si zákazníci na novou značku zvykli. Fáze souběžného uvádění obou značek trvala v ostatních zemích většinou několik měsíců.

Babylonské zmatení jazyků, anebo zákazníků. I tak se někomu může zdát současné využívání obou značek dvou firem, které se mají stát jednou. Za koupi Oskara (i rumunského MobiFonu) zaplatil Vodafone 3,5 miliardy dolarů, nyní ho čekají další stamilionové náklady na změnu značky, marketingových plánů, všech obchodních míst a desítek dalších věcí. Jak však budou reagovat zákazníci, jestli jim rozesmátý úsměv Oskara bude chybět a odejdou, anebo se nalákají na slzu a bohaté služby a zkušenosti Vodafone, se uvidí v roce 2006. Tehdy se definitivně Oskar změní na Vodafone.

Přenositelnost čísel bude zákazníky něco stát

Průměrně okolo jedenácti eur (tři sta korun), jako se platí v Evropské unii, budou zřejmě platit zákazníci mobilních operátorů, kteří budou chtít využít přenositelnosti čísel. Informaci přinesly Hospodářské noviny. Podle operátorů bude cena záležet hlavně na tom, jaké technické prostředky budou muset pro zprovoznění služby použít. Změnit mobilního operátora a ponechat si své číslo bude možné až v polovině ledna příštího roku. Původní plán ministerstva informatiky přitom počítal s prvním lednem.

Vybrat si podle sebe nejvhodnějšího operátora a ponechat si staré číslo. To jsou hlavní výhody, které by přenositelnost měla přinést. Ale ouha, nic není zadarmo, zdá se. Ale dalo se to čekat. Žijeme v kapitalismu, každý chce vydělat co nejvíce. Proč tedy platit zákazníkovi službu, když od nás (operátora), chce utéct ke konkurenci? A tak se dá předpokládat, že celá slavná přenositelnost bude v Česku skomírat. Nebo snad přechod podpoří nový operátor?