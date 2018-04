Ukradli jim u moře mobil. Měli platit účty za desetitisíce korun

Španělsko je oblíbenou celoroční turistickou destinací, o to více návštěvníků do této země jezdí v létě k moři. Pohodovou dovolenou však může zkazit ukradený mobil. To je nepříjemné samo o sobě, ovšem ztrátu za samotný přístroj může násobně převýšit platba za telefonní účet.

Známe to z vlastní zkušenosti. Do Barcelony jezdíme každoročně na veletrh MWC. A máme takovou poučku, že kdo ještě nebyl v Barceloně okraden, jednou bude. Stalo se to několikrát nám, stalo se to jiným novinářům, stalo se to známým, prostě v Barceloně si dávejte na své věci pozor. Na španělské gangy upozorňují i operátoři, kteří následně řeší astronomické účty zákazníků, kterým ve Španělsku ukradli mobil.

„Nejčastější případy, kdy zákazníkovi byl ukraden telefon s nezamčenou SIM kartou, se stávají v Španělsku, kde i podle informací od lokální policie je to práce organizovaných gangů. Jen pár minut po ukradení telefonu končí SIM karta ve speciálním zařízení, které opakovaně sestavuje hovory do drahých destinací jako Burundi, Ghana či Pobřeží slonoviny,“ říká Tomáš Leixner z T-Mobilu a dodává: „Ještě extrémnější je případ ze Španělska, kdy zákazníkovi nebyl telefon ukraden, ale sebrán násilím, a byl pachateli přinucen jim dát i PIN.“

Ale neplatí to jen ve Španělsku, gangy podvodníků a zlodějů operují i v jiných zemích, operátoři zmiňují i Itálii nebo Velkou Británii.

Můžeme to popsat z vlastní zkušenosti, nastupujeme do autobusu a nenápadný dobře oblečený důchodce se s námi tlačí do dveří. Když se autobus rozjede, vnímáme, že důchodce v autobusu není a naše mobily v kapse také ne. Řidič zastavit odmítá, prostě nechce rozumět.

S mobily se už samozřejmě nesetkáme, čert je vem. Na příští stanici vystupujeme a ihned z telefonu kolegy voláme na infolinku a blokujeme obě SIM. Jelikož oba smartphony byly s Androidem, otvíráme notebook, připojujeme se a oba telefony vymazáváme na dálku. Ještě vidíme, jak je zloděj vypíná zhruba 300 metrů od zastávky, kde je ukradl. Od té chvíle jsou nezvěstné.

Když se nám to před třemi lety stalo, tak jsme přemýšleli, co zloděj se dvěma dost zhuntovanými a zablokovanými smartphony bude dělat. Odborník je sice dokáže oživit a prodat, ale moc za ně dostat nemůže. Jenže zloděje samotné mobily moc nezajímají, je to jen bonus navíc. Jde jim o SIM v telefonu.

Čas hraje zlodějům do karet T-Mobile popisuje zjišťování zneužití SIM v roamingu: Protože zpoždění detailních účtovacích informací je příliš velké na detekci fraudového (podvodného) volání, používá se ještě další výměna informací speciálně za účelem omezení ztráty těchto podvodných volání. Ve všech solidních mobilních operátorech je v provozu tzv NRTRDE (Near Real Time Roaming Data Exchange), kdy domácí síť dostane informaci o hovorech se zpožděním 4 až 6 hodin. Bohužel mnoho mimoevropských států stále neumí tato data poskytnout a v jejich sítích funguje jen starší opatření tzv. HUR (High usage report), kde zpoždění dosahuje 24 až 36 hodin. Navíc bohužel existují některé sítě, které situaci podvodníkům ulehčují, například tím, že neblokují premium hovory pro návštěvníky v jejich sítích (takže náš zákazník může volat erotické linky v daném státu za 5 eur za minutu), nebo sítě umožňující hovory s délkou 24 hodin, přičemž domácího operátora informují o daném hovoru až po jeho skončení. Takové nešvary se snažíme objevovat a přes společnou sílu skupiny Deutche Telecom na dané partnery vyvinout tlak tyto nedostatky odstranit. I při optimálním stavu, kdy máme od partnera k dispozici informace o hovorech se zpožděním „jen“ 4 hodiny, zákazníka čeká účet ve výši desítek tisíc korun. Proto je potřeba odcizení telefonu hlásit co nejrychleji na naši infolinku, která bez odkladu SIM kartu zablokuje, a tím ztrátu výrazně omezí.

Za neblokovanou SIM dostane od specializovaných gangů mnohem více než za samotný přístroj. Gang totiž kartu vloží do jiného telefonu či speciálního přístroje a vytočí číslo nějaké prémiové služby nebo volá do zahraničí do několika exotických destinací. I tam totiž z volání dostane podstatnou část velmi vysokých minutových sazeb, výjimkou nejsou sazby okolo 100 korun za minutu. A o to jde.

Zloději dokážou využít SIM na maximum. Pokud dostanou kartu bez PINu a zákazník ji rychle nezablokuje a pokud je to SIM k tarifu, tak z ní gang může vymáčknout desítky až stovky tisíc korun. Jejich zisk je samozřejmě nižší, ale zákazník najde na svém vyúčtování plnou částku.

Pokud máte předplacenku, přijdete o výši kreditu, která na ní zbývá. Nic horšího se nestane. Problém je u tarifů. Operátor dostane od navštívené sítě informace o tom, že je karta pravděpodobně zneužita se zpožděním. Podle T-Mobilu to jsou v ideálním případě hodiny, v horším případě dny. I když to budou jen hodiny, tak je to pozdě. Tisíce, či spíš desetitisíce už na účtu dávno naskočily. Podrobně o tom informujeme v boxu.

Tomáš Leixner z T-Mobilu k tomu dodává: „U tarifů je hovor uskutečněn napřímo z roamingové sítě do volané destinace. Domácí síť dostává účtovací informace o těchto hovorech se zpožděním několika dnů až ve výjimečných případech dvou měsíců. Proto se může vyúčtování roamingových hovorů objevit na zákazníkově faktuře až o dva měsíce později. V praxi v 90 % případů to bývá do pěti dnů. U SMS a u datových spojení toto zpoždění je minimální (1 den), a zákazník tyto služby uvidí hned ve svém dalším vyúčtování.“

Z důvodů uvedeného zpoždění tarifních informací si operátoři navíc nezávisle vyměňují i speciální informace o excesivním nestandardním volání, díky kterému může domácí síť SIM kartu nejpozději do 24 či 36 hodin zablokovat a ztrátu omezit, nicméně i za tu dobu mohou škody dosáhnout stotisícových částek.

Rychlá reakce je tak naprosto nezbytná. Okamžitě volejte na infolinku operátora a nechte SIM zablokovat. Pokud si potřebná čísla nepamatujete (což je pravděpodobné), najdete je v boxíku. Pokud máte smartphone a v něm důležité informace, na dálku ho smažte. Umí to operační systémy Android i iOS. Ztracený mobil můžete na dálku i sledovat, ale moc platné to nebude, stejně ho už nenajdete. Tato funkce se hodí spíš v situaci, kdy ho někde zapomenete.

Ovšem bránit se můžete už před cestou. Základem je PIN kód na SIM. Měl by být automatický, ale dost lidí ho nepoužívá. Ale aby PIN měl význam, nesmí se zloděj k SIM dostat v nezajištěném mobilu. Proto je nutné si zajistit i mobil. Dřív se to nedělalo, ale umí to i obyčejné mobily. U smartphonů je to důležitější, bez zabezpečení se útočník může dostat k mnoha údajům a účtům, takže kdo není sebevrah, tak si smartphone zabezpečí.

Kontakty na zablokování SIM T-Mobile: +420 603 603 603 O2: +420 720 720 720 Vodafone: +420 776 977 100

Ideální je otisk prstu a heslo, ale stačí i PIN nebo grafický prvek. Když pak zloděj telefon ukradne, do přístroje se nedostane a může volat jen na policii, což asi nebude. A když bude chtít dát zabezpečenou SIM do jiného mobilu, tak mu to bez znalosti PINu bude k ničemu. Samozřejmě je však nutné nemít hesla a PINy napsané na zadním krytu přístroje nebo v pouzdře.