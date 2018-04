Podvodníci straší zablokováním SIM. Chtějí poslat drahou textovku

Stížnosti zákazníků, kteří se setkali se zmíněnými podvodníky, se každým měsícem množí. Naší čtenářce například nedávno dorazila SMS následujícího znění: "Vážený zákazníku, platnost Vaší karty SIM vyprší dne 5.6.2011 v 22:00. Obratem prosím zašlete bezplatnou SMS ve tvaru POSTERUS 79735 na číslo 903 09 99. Váš T-Mobile."

Samozřejmě to ale nebyla zpráva od operátora, nýbrž podvodníka. "Podobné stížnost řešíme docela často. Jakmile k nám takováto stížnost dorazí, přeposíláme ji danému agregátorovi a požádáme jej o zablokování uživatele podle klíčového slova, v tomto případě POSTERUS 79735," řekla iDNES.cz Martina Kemrová, tisková mluvčí operátora T-Mobile.

POZOR Na nestandardní SMS zprávy od neznámých příjemců neodpovídejte. Vždy si nejdříve zjistěte, o co jde. Nejlepší způsobe je zavolat na infolinku mobilního operátora.

Agregátorem v souvislosti se zmíněným podvodníkem je v tomto konkrétním případě společnost AGMO. Pokud by příjemce podvodné SMS poslechl a odeslal příslušnou zprávu, nejspíše by podvodníkovi navýšil kredit v on-line hře.

"Ačkoliv jsme pouze provozovatelem platební brány, zmíněnou událost již řešíme s mobilními operátory i provozovatelem služby. Provozovatel služby už příslušný uživatelský účet zmrazil," řekl iDNES.cz Filip Ulík, marketingový manažer Comgate, která je dceřinnou společností AGMO.

"Zároveň průběžně komunikujeme s našimi klienty a doporučujeme jim používat jiné mechanismy SMS plateb, které nenechávají prostor pro podobné pokusy."

"Na naší straně nelze dohledat, o jakého podvodníka jde. Zákazník tyto SMS rozesílá na náhodná čísla z bezplatné SMS brány, kde se nemusí registrovat. Pokud člověk pošle SMS v daném tvaru, dobije tak virtuální účet podvodníkovi a stojí jej to 99 Kč. K 1.8. však připravujeme úpravu Kodexu Premium SMS, která by měla tomuto nekalému chování zabránit," dodala Kemrová z T-Mobilu.

Vzhledem k ojedinělému pokusu došlo ke zmrazení účtu. Pokud by byl podvodník aktivnější a snažil by se ze zákazníků vylákat peníze ve větším rozsahu, byla by celá událost předána Policii ČR. "V těchto případech musíme apelovat na úsudek příjemců takové textové zprávy. Doporučujeme všem, aby na zprávy od neznámých odesílatelů neodpovídali, aniž by si dříve ověřili, o co jde," zdůraznil Ulík.