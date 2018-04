Podvodníci prodávají na Slovensku falešné kupóny

Přehled připravuje server Mobil.sme.sk , s kterým spolupracujeme. Předchozí přehled najdete zde.

Orange do svojej biznis ponuky zaradil šesť manažérskych telefónov. Nie sú v zozname dotovaných telefónov na oficiálnych internetových stránkach, no figurujú v cenníku pre stredné a veľké firmy .



EuroTel koncom minulého roka zverejnil pre svojich zákazníkov aplikáciu EuroTel PC Messenger. Pomocou tejto aplikácie možno posielať SMS správy. Prinášame veľkú recenziu .

Nemecký konglomerát Siemens plánuje zdvojnásobiť svoj podiel na čínskom trhu mobilných telefónov na 6 % až 7 % vo fiškálnom roku 2004/2005, ktorý skončí v septembri. Spoločnosť počíta so širším prístupom k maloobchodnej sieti partnerskej firmy Ningbo Bird.

Švédsko-japonský výrobca mobilných telefónov Sony Ericsson vykázal vo štvrtom štvrťroku zisk pred zdanením v hodnote 140 mil. eur.

Slovanet v novom roku pripravil pre svojich zákazníkov ďalšiu novinku, tentokrát v podobe výhodnejšieho telefonovania do zahraničia. Začiatkom januára znížil ceny hovorov do zahraničných krajín, ktoré sú uskutočnené prostredníctvom predplatených kariet NaEX a Rozbaľ to!.

EuroTel po zverejnení konkurenčnej ponuky od Orange znižuje ceny dotovaných telefónov, ktoré na začiatku januára citeľne zdvihol nahor. Aktuálnu ponuku nájdete v našej prehľadnej tabuľke.

Na kontách charitatívnych organizácií, ktoré zbierajú peniaze pre krajiny postihnuté zemetrasením a tsunami, je už viac ako 20 miliónov korún .

Na internete sa objavilo množstvo neoficiálnych informácií, ktoré indikovali uvedenie novej Nokie 6822. Aká je?

Na internete sa objavilo množstvo neoficiálnych informácií, ktoré indikovali uvedenie novej Nokie 6230i. Z predpokladaného uvedenia napokon nič nebolo, Nokia ho odložila na neskôr.

Druhý najväčší svetový výrobca mobilných telefónov, Motorola Inc. profitovala v poslednom štvrťroku 2004 z intenzívneho vianočného obchodu a z vysokého dopytu po jej nových modeloch.

Spoločnosti Siemens a Microsoft oznámili vznik novej celosvetovej obchodnej a marektingovej aliancie na základe niekoľkoročnej zmluvy, ktorej výsledkom bude vývoj komplexnej rady riešení pre podniky v oblasti služieb volaní a video služieb, konferencií prostredníctvom webu a spolupráce s priamou účasťou.

Svetové agentúry však zároveň priniesli informácie o tom, že Siemens rokuje o predaji svojej mobilnej divízie. Napokon sa ukázalo, že tieto informácie nie sú také horúce.

Počet mobilných telefónov, ktoré používajú českí občania prevýšil populáciu krajiny. Neuveriteľné...

Švédsky telekomunikačný koncern Tele2, vlastník druhého najväčšieho rakúskeho telekomunikačného podniku UTA, chce upevniť svoju pozíciu na domácom trhu s mobilnými telefónmi.

Ak v aute trávite veľa času a zároveň patríte k ľuďom, ktorí aktívne používajú mobilný telefón, skôr či neskôr začnete premýšľať o kvalitnej autosade. Prečítajte si podrobnú recenziu a návod ako na to krok-za-krokom.

Nemecký mobilný operátor T-Mobile zo skupiny Deutsche Telekom plánuje do konca roku 2006 znížiť stav svojich zamestnancov o 2 200, z toho o 1 200 v Nemecku. Bude sa prepúšťať aj v slovenskom EuroTeli, ktorý už patrí do skupiny?

Slovak Telecom v týchto dňoch spustil informačnú kampaň pre zákazníkov, aby zvýšili pozornosť pri internetových volaniach. Vďaka podvodným dialerom totiž môžu prísť o desaťtisíce korún.

Japonská firma Hitachi predviedla na výstave International Fuel Cell Expo v Tokiu nový druh mobilného telefónu, ktorý funguje na metanol.

Koncern Telecom Italia prevezme spoločnosť Telecom Italia Mobile.

Orange konečne spustil komerčnú prevádzku služieb rýchleho neobmedzeného mobilného internetového pripojenia EDGE za zaujímavé ceny. Pozrite si aj aktuálnu mapku pokrytia.

Na novinku Orange okamžite zareagoval EuroTel a bilancoval svoje služby založené na EDGE .

Viete čo si ľudia najčastejšie zabúdajú v taxíkoch? Notebooky a mobily.

Posielanie veľkého množstva textových správ - tzv. esemesiek nielenže zväčša u detí spôsobuje závislosť, ale môže viesť aj k ochoreniam šliach na rukách.

Na Slovensku sa objavili falošné dobíjacie karty Prima od Orange. Ako sa vyvarovať podvodu?

V ČR sa draží dominantný telekomunikačný operátor Czech Telecom. Podklady potrebné na podanie ponuky v súťaži o 51,1-percentného podielu štátu v českom Telecome získa desať spoločností.

Vďaka spolupráci s kolegami z českého servera MOBIL.CZ si môžete na našom serveri v premiére pozrieť detailné fotografie nového Sony Ericsson T290.

Juhokórejský LG Electronics predal vlani 44 miliónov mobilov.

Predstavujeme vám novinku od Motoroly E1000 s podporou sietí 3G. Ako vyzerá telefón s dvomi fotoaparátmi? Elegantne!

Od 1. februára 2004 si zákazníci mesačných programov Orangeu môžu bezplatne objednať zasielanie elektronických faktúr za služby.

Philips na niektorých trhoch predstavil nové megapixelové véčko s označením 760 s otočným displejom a megapixelovým fotoaparátom. Ide však o dvojičku Siemensu SF65...

MOBIL.SME.SK vám exkluzívne prináša fotobanku najnovšieho a najlepšie vybaveného telefónu od Samsungu s označením D500.

Slovak Telecom bude od 1. februára 2005 poskytovať pre účastníkov, ktorí si prenajmú telefón Siemens Gigaset C100, 10 voľných SMS mesačne v rámci svojej siete.

Americký mobilný operátor T-Mobile USA, ktorý patrí pod spoločnosť Deutsche Telecom (DT), získal v poslednom štvrťroku minulého roka 1,02 milióna nových zákazníkov. Nemecká spoločnosť tak potvrdila svoju expanziu v USA v čase, keď zaznamenávala útlm na domácom trhu v Nemecku.

Telekomunikačná spoločnosť Dial Telecom sa rozhodla svojou novou ponukou narušiť fungovanie monopolu Slovak Telecomu na telefonovanie cez pevné linky. Podľa ST sa Dial Telecom len snaží dobehnúť konkurenciu.

Orange sa rozhodol odmeňovať za dobrý prospech. Zaviedol nový paušál Jednotkár.

Pripravili sme aj recenziu Nokie 2600 so základnou výbavou.