Podvodníci nedají Oskarovi pokoj

Na začátku tohoto týdne jsme přinesli zprávu o tom, že jistý dobrodruh nabízí posílaní textových zpráv zdarma. Ono zdarma znamenalo, že každý zájemce sdělí provozovateli „služby“ číslo libovolného nepoužitého dobíjecího kuponu sítě Oskar. Dnes již tato internetová stránka nefunguje a dotyčný mladík řeší se společností Český Mobil způsob, jakým nelegálně získané peníze několika důvěřivců vrátí.

Včera se ovšem objevila na internetu další stránka s podobnou tématikou. Šlo opět o nabídku úspor, tentokrát prostřednictvím údajného generátoru čísel dobíjecích kuponů Oskar. Přesto, že šlo o druhou, zjevně podezřelou nabídku v průběhu jednoho týdne, našlo se údajně dost lidí, kteří na požadované podmínky přistoupili. Ve včerejších večerních hodinách byl již na stránkách http://oskarta.d2.cz umístěn pouze následující text:

Omluva:

Omlouvám se všem, kteří si mysleli, že lze nějak obejít systém dobíjecích kuponů! Nelze! Tedy alespoň já o tom nevím!

Omlouvám se všem, kteří chtěli generátor v domnění, že tak budou moci volat zadarmo! ŽÁDNÝ NEEXISTUJE!

Omlouvám se společnosti Český Mobil a.s. za případné poškození pověsti, ... Stejně jsou nejlepší! ;-)

Prohlášení:

Žádné ze zaslaných dobíjecích čísel nebylo použito pro dobití ani k jinému účelu. Všechny byly smazány. Mým záměrem nebylo nikoho poškodit. Mým záměrem bylo pouze zjistit, zda se najde někdo, kdo by těmto stránkám věřil (i když to teď na Českém Inetu žije podvodem sweb.cz/sms.zdarma). Najde!

Závěr:

Vážení návštěvníci, zamyslete se... Myslíte, že kdyby existoval nějaký způsob jak volat zadarmo (nebo cokoliv podobného), tak ho někdo jen tak zveřejní na Inetu? Jen pro Vaši informaci - tyto stránky zaznamenaly za jeden den (24h) více než 2.000 návštěvníků! Celá záležitost je pro mne tímto uzavřena. Přijměte ještě jednou moji omluvu! (zvláště ti, co takto chtěli podvádět!)

Oskarova reklama je zde umístěna jako odškodnění za případné škody/starosti.

Nějaké možnosti, jak obelhat systémy jednotlivých operátorů GSM, pravděpodobně existují. Ovšem ti, kteří by na takovou možnost přišli, by ji nikdy neprezentovali podobnými způsoby, jaké jsme mohli zaznamenat tento týden.

Smiřme se s tím, že za možnost používat mobilní telefon musíme platit.