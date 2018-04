Podvodníci naklonují SIM během hovoru, straší média. Je to holý nesmysl

Popisovaný podvod na serveru Daily Mail je podle Martina Zikmunda téměř nemožný, nebo by to byl opravdu promyšlený podvod. "I když by se útočníkovi podařilo získat přístup k vaší SIM kartě a SIM kartu naklonovat, stejně by mu nefungovala v okamžiku, když by ta původní byla do sítě přihlášena. Záznam v účastnické databázi (HLR) operátora by totiž k danému identifikačnímu číslu karty SIM (IMSI) měl nejednoznačnou informaci o poloze účastníka a neuměl by mu správně směrovat hovory. Jediným způsobem, jak by tedy někdo mohl 'odcizit' vaše telefonní číslo bez přístupu k vaší SIM kartě, by byl přímý zásah do účastnické databáze (HLR) u operátora, kde by se vaše telefonní číslo (MSISDN) přidělilo jiné SIM kartě. Takový zásah však může provést jen několik málo zaměstnanců operátora a vaše SIM karta by v tu chvíli přestala zcela fungovat, protože by se nemohla ani přihlásit do sítě," zamýšlí se Zikmund.