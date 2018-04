Podvodníci mají novou lest. Z majitelů mobilů mámí kódy objednávek

O problému se žena z Ostravy dozvěděla v pondělí, kdy přišla textová zpráva od mobilního operátora, aby uhradila šestitisícový dluh. O neuhrazené faktuře neměla ponětí, vzpomněla si ale na událost dva dny předtím. To jí na mobil přišly tři kódy nutné k potvrzení plateb. Vzápětí volal neznámý muž, moc se omlouval, že došlo k omylu, s operátorem už svou mýlku vyřešil a moc prosil, aby mu kódy sdělila.

"Mužovo vystupování bylo velmi přesvědčivé, žena proto kódy nadiktovala," uvedla ostravská policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Princip podvodu policie podrobněji nesdělila.

Jedna z možných verzí je však ta, že někdo objednal přes internet či mobilního operátora zboží nebo služby, do objednávky vypsal cizí mobilní číslo, na které přišly potvrzovací transakční kódy. Ty z důvěřivé ženy vymámil a prodej potvrdil. Zatímco on získal vše, co chtěl, platby šly na vrub podvedené.

"Policisté případ vyšetřují jako podvod a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Opětovně také apelujeme, aby lidé kódy platebních transakcí nebo platebních karet nesdělovali jiným osobám," uvedla Holčáková.