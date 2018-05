Slibují fantastické tarify, aby získali vaše údaje. Pozor na podvodníky

„ČTÚ by chtěl spotřebitele důrazně varovat před subjektem, který vystupuje pod značkou WoWmobil,“ informoval úřad na sociálních sítích. „Pokud spotřebitelé využijí nabídky tohoto subjektu, není možné jim zaručit ochranu práv, která jim náleží podle zákona,“ doplnil ČTÚ a upozornil, že kromě prohřešků proti zákonu není tento subjekt v České republice oznámen ani jako podnikatel v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací.

Na nyní již nedostupném webu poskytovatele služeb WoWmobil přitom podle úřadu chyběl například i návrh smlouvy, rovněž nebyla výslovně zaručena možnost ponechání si telefonního čísla. Pokud by spotřebitel s takovým subjektem uzavřel smlouvu, patrně by vzhledem ke zcela anonymnímu kontaktu neměl možnost reklamovat nejen službu, ale ani vyúčtování ceny.

ČTÚ (Twitter) @ctu_cz Důrazně varujeme před subjektem #WoWMobil! Není poskytovatelem služeb EK, nemá zveřejněn návrh smlouvy a nenabízí ani možnost ponechání si telefonního čísla. Vzhledem k tomu, že je požadována platba předem, nelze vyloučit, že se jedná o čistě podvodné jednání. Za RTW děkujeme! 77 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

To by ovšem platilo pouze v případě, pokud by nějakou službu obdržel. Podle úřadu není totiž možné vyloučit ani možnost, že vzhledem k požadováné platbě předem jde o čistě podvodné jednání za účelem vylákání peněz. Rovněž poukázal i na to, že podmínkou získání služby je poskytnutí osobních údajů. V takovém případě se ovšem spotřebitel vystavuje riziku jejich možného zneužití.

Podle serveru Lupa.cz byla provozovatelem služby společnost Central IT b.v. se sídlem v nizozemském Amsterdamu. Doménu wowmobil.cz si pak v Česku zaregistroval Vít Musílek. Tato doména je v současnosti již blokovaná a není jediná. Po upozornění před možným zneužitím osobních údajů pro marketingové účely značkou WoWmobil se totiž následně totožná nabídka objevila na nové doméně predplacenytarif.cz. I tato doména byla registrována Vítem Musílkem a v současnosti je rovněž blokovaná.

Vít Musílek je podle výpisu z obchodního rejstříku jediným jednatelem společnosti Effective marketing s.r.o. založené v roce 2009. Té byla ve druhém pololetí 2016 udělena stotisícová pořádková pokuta za nesoučinnost při kontrole Úřadem pro ochranu osobních údajů. Podnětem k ní bylo více než 80 stížností kvůli rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Úřad ovšem nemohl s jistotou určit odesílatele těchto sdělení, e-mailové zprávy byly totiž odesílány pokaždé z jiných domén, které byly navíc registrovány na smyšlené osoby.

V seznamu kontrol Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se v roce 2016 podle serveru Lupa.cz objevilo i jméno Vít Musílek, a to kvůli šíření nevyžádaného obchodního sdělení. Jak ovšem server podotýká, nelze vyloučit, že jde o dvě různé osoby.

Úřad tehdy obdržel celkem 265 stížností. Po zjištění odesílatele vůči němu zahájil kontrolu, na tu ovšem Musílek nereagoval. Za nesoučinnost mu tak uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. ÚOOÚ šetřením zjistil porušení povinnosti šířit obchodní sdělení pouze po předchozím souhlasu adresátů, kvůli pozdnímu zahájení řízení ovšem nebylo možné uložit sankci.

Marketingové společnosti loví i na sociálních sítích

Již v loni v září jsme v redakci zaregistrovali obdobnou nabídku, ta se coby sponzorovaný příspěvek šířila na Instagramu. Lákala na 40 GB dat měsíčně za super cenu plus dárek v hodnotě 4 000 korun. Podmínkou bylo zadání telefonního čísla pro ověření platnosti nabídky na webu 40gbzasupercenu.cz s tím, že se na uvedené číslo ze strany poskytovatele někdo ozve.

Stejně jako v předchozích případech scházely bližší informace, tady například o výši měsíčního paušálu. Správce instagramových profilů „40 GB za super cenu“ a „40GBzasupercenu“ navíc na případné dotazy a připomínky pod sponzorovaným příspěvkem nereagoval. Více se případní zájemci mohli dozvědět až po poskytnutí telefonního čísla a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů skrze uvedený a aktuálně již nefunkční web. Někteří uživatelé Instagramu v příspěvcích upozorňovali, že jde o podvod.

Za touto kampaní stála společnost Media Market Consulting, která mohla po udělení souhlasu zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely po dobu 10 let. Zástupce společnosti na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz reagoval s vysvětlením, že záměrem kampaně je oslovit uživatele, kteří mají nedostatečný datový limit a nabídnout jim jiné řešení od jednoho z jejich partnerů. V patičce výše uvedeného webu nicméně společnost původně informovala, že jde o kampaň čistě v její režii a není spojena s žádnou telekomunikační společností.



To redakci Mobil.iDNES.cz potvrdili i zástupci tuzemských operátorů. Tisková oddělení T-Mobilu i O2 se od jakékoli spolupráce s touto společností distancovala. Vodafone spolupráci potvrdil, ovšem pouze na úrovni externího callcentra pro přímé služby.

„Nicméně kampaň/aktivita není naše a ani o ní nic nevíme, ani jsme ji nijak neiniciovali. Jedná se o samostatnou aktivitu externí firmy Media Market Consulting,“ reagovala loni v září na dotaz redakce Veronika Exnerová z tiskového oddělení Vodafonu.

Podle vyjádření Českého telekomunikačního úřadu nebylo v této kampani cílem daného subjektu poskytování služby elektronických komunikací, ale shromažďování osobních údajů pro další využití. Vzhledem k tomu záležitost spadala do kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nicméně v jednání uvedené marketingové společnosti nespatřoval vyložený prohřešek proti pravidlům ochrany osobních údajů. „Uživatel služby má zde možnost nastudovat veškeré potřebné informace a podle své vlastní vůle se tak rozhodnout, zdali své telefonní číslo poskytne. Navíc udělený souhlas je odvolatelný,“ informoval redakci zástupce tiskového mluvčího ÚOOÚ Vojtěch Marcín.