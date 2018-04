Lákají na neuvěřitelně levné top smartphony, ale je to podvod

„S námi zažijete luxus,“ slibují stránky ve slovenštině smallscorp.com, které v posledních dnech útočí přes reklamu na Facebooku na důvěřivce nejen ze Slovenska, ale i z Česka. Obchodní model založený na pronájmu špičkové elektroniky působí jednoduše. Stačí si vybrat produkt, vyplnit osobní údaje, potvrdit objednávku a po zaplacení ročního pronájmu vyčkat na doručení zásilky kurýrní službou. Povinností kupujícího je pouze pravidelná úhrada ročního pronájmu - případy krádeže, poškození či ztráty zařízení podle sdělení obchodníka pokrývá pojišťovna. Na druhou platbu nicméně již nedojde, objednané zboží totiž bude kupující vyhlížet zbytečně.

Na podvodný e-shop upozornil slovenský portál Živé.sk, a to v souvislosti s webovou stránkou bmgelectro.com, využívající taktéž výše uvedený obchodní model. Slovenský portál sice takový přístup hodnotí jako velmi moderní a inovativní, poukázal ovšem na řadu podezřelých skutečností včetně společnosti, která za uvedenými e-shopy stojí. Tou je firma Brandenburg Retail Capital S.à r.l. se sídlem v Lucembursku, jejíž vlastnickou strukturu tak podle portálu nelze dohledat.

I samotný obchodní model působí podezřele, vzhledem k nastaveným cenám je totiž ekonomickým nesmyslem. Obchodníkovi by se totiž plná cena daného produktu vrátila až za několik desetiletí. Například za iPhone 7 Plus 256 GB, který stojí v Česku přibližně 30 tisíc korun, si smallscorp.com účtuje roční pronájem ve výši 40 eur, tedy v přepočtu necelých 1 050 korun. Plnou částku za telefon by tak obchodník obdržel za více než 28 let.

„Lucemburská“ společnost tak požaduje za rok obdobnou sumu, na kterou vyjde jedna měsíční splátka za ten samý telefon u operátora. Třeba špičkový Samsung Galaxy S8+ stojí u operátora přibližně 21 tisíc korun, při splátkovém prodeji tak vyjde na zhruba 900 korun měsíčně, obchodník ovšem za tento telefon požaduje jen 35 eur (cca 915 Kč) ročně.

Nesmyslně nízké ceny ročního pronájmu nejsou přitom jediným varovným signálem před podvodným obchodem, ten si například i protiřečí v případě informací o vlastnickém právu k pronajatému produktu. Zatímco v návodu na nákup informuje, že „jediný rozdíl mezi pronájmem a koupí je ten, že majitelem zůstává naše společnost, a tedy zakoupené zboží nemůžete dále prodat“, tak podle obchodních podmínek „převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího“. Obchodník patrně doufá, že takových nesrovnalostí si potencionální kupující nevšimne.

Provozovatel internetového obchodu je aktivní také na sociálních sítích. Například na facebookových stránkách společnosti se pod příspěvky v předchozích dnech objevila řada komentářů, ty byly ovšem následně odstraněny. Právě na Facebooku se objevují příspěvky od prvních podvedených uživatelů, kteří se nechali nabídkou e-shopu smallscorp.com zlákat. Mimo to upozorňují také na falešné účty, které jsou zjevně zakládány jen z důvodu kladného hodnocení podvodného e-shopu.

Dostatečným varováním před objednávkou by v tomto konkrétním případě měl být kromě již zmíněných nízkých cen také způsob platby. Za objednané zboží se totiž neplatí kartou či převodem na bankovní účet, ale výhradně v hotovosti prostřednictvím bitcoinových automatů.

„Pro nás jako zahraniční firmu s on-line pobočkami po celém světě je důležité přijímat platby rychle, abychom našim zákazníkům dodali zboží co nejrychleji,“ vysvětluje obchodník v manuálu, proč sází na bitcoinové automaty. Fakt je ovšem takový, že jejich využitím se stávají platby nevystopovatelné. Platby jsou totiž anonymní, příjemce je tak nedohledatelný, a to i pro policii.

Oficiální zastoupení výrobců, jejichž produkty podvodné e-shopy bmgelectro.com a smallscorp.com nabízejí, tohoto obchodníka podle slovenského portálu neznají a ani s ním nespolupracují. Provozovatele uvedených internetových obchodů se nepodařilo zkontaktovat.

Aktualizace: Redakce Mobil.iDNES.cz byla čtenářem upozorněna na další podvodné stránky společnosti Brandenburg Retail Capital S.à r.l. Jde o e-shop tmacyss.com, který plně kopíruje oba v článku již zmíněné portály.