Podvodníci dál prozvánějí česká čísla, tentokrát z Bosny a Hercegoviny

Opět se jedná o stejný scénář, jaký se odehrával minulý měsíc - někdo vám volal, ale nestihli jste hovor přijmout. Automaticky tedy voláte zpět. Jenže pozor, jde o podvodníky, kteří jen prozvoní a čekají na váš zpětný hovor. Minulý měsíc šlo o čísla s předvolbou jihoatlantického ostrova Ascension (+247) dále na například Pobřeží slonoviny (+225) či Vanuatu (+678).

Instinkt obvykle zavelí zavolat zpět, jenže bez důkladné kontroly zpětně volaného čísla se vystavujete riziku drahého mezinárodního hovoru.



Tentokrát se množí stížnosti na čísla s předvolbou +387, tedy původem z Bosny a Hercegoviny. Jde například o čísla +387 65 500 077 nebo +387 65 500 078. Pokud na takové číslo zavoláte zpátky, zaplatíte za minutu volání přes 10 korun. Je to sice o poznání méně než při předchozích podvodech, kdy vás třeba volání zpět na Ascension vyšlo na více než 40 korun, i tak je třeba vždy podezřelé číslo před zavoláním zpět kontrolovat.



Některé telefony dnes už dokonce číslo v moment prozvonění prověří za vás, takovou funkci má mít například v novějších verzích nástroj pro volání od Googlu, setkat se s upozorněním na podvodné hovory můžete i u samsungů. Podobně fungují i některé další aplikace třetích stran.



Stížnosti jsme zaznamenali zejména u operátora Vodafone, který na Facebooku zveřejnil k těmto hovorům i stanovisko: „Telefonní čísla, ze kterých registrujeme podvodné prozvánění, průběžně automaticky blokujeme.“ I přímo v redakci jsme se hned ve třech případech setkali právě s prozváněním z těchto čísel z Bosny a Hercegoviny, vždy volali na číslo patřící právě pod Vodafone.

Na různých stránkách, které shromažďují hodnocení neznámých čísel, pak lidé píší, že je číslo z Bosny a Hercegoviny prozvánělo i několikrát po sobě. Stížnosti se začaly množit od tohoto pondělí. „3x prozvoní a položí, rozhodně nezvedat a nevolat zpátky, číslo je z Bosny a Hercegoviny, pravděpodobně automat,“ píše například jeden z anonymních uživatelů.



Podvody tohoto typu nejsou žádnou novinkou, používají se v telekomunikacích dlouho a zkráceně se jim říká wangiri, což znamená one ring and cut, tedy prozvonění a položení. Podvodníci, kteří wangiri scénář organizují, ho realizují skrze alternativní nebo IP operátory, kterým je ukraden číselný rozsah. Zákazník, který volá zpět např. do Alžíru, hovor do těchto zemí nikdy neuskuteční, protože je přesměrován. Podvodník následně profituje z propojovacích poplatků. Dopátrat se původce je v těchto případech téměř nemožné.