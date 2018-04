Podsvícení Reva - možné řešení

Na začátek musím poznamenat, že jsem s Psionem Revo (resp. Diamond Mako) naprosto spokejený. Jediné, co mi opravdu chybí, je absence podsvětlení displeje, proto původní zpráva o úspěšném pokusu byla přesně pro mne. V té době jsem byl mimo ČR (Psion a GPS - naprostá spokojenost), pouze při noční jízdě na displeji nebylo moc vidět... Po návratu a prostudování návodu s příslušnými fotkami musím konstatovat, že jde o "nejbrutálnější možné řešení". Nechci malovat čerta na zeď, ale bez základní znalosti elektroniky a trochy šikovnosti nelze očekávat úspěšný konec (myšleno happyend, ne dead). Mechanický postup je popsán celkem dobře, elektrický už méně (např. el. spotřeba chybí úplně). Celá "finta" spočívá ve výměně zadní fólie displeje za elektroluminiscenční fólii (tuším, že byla použita z nefunkčního Psionu 5mx). A zde je kámen úrazu při reprodukovatelnosti (kde shánět nefunkční přístroje?), stejně tak se mi moc nelíbí způsob zapínání/vypínání podsvětlení přepínačem na boku Reva. Proto jsem se rozhodl jít cestou, která by měla být pro nás schůdnější: - elektroluminiscenční fólie (od českého výrobce), - měnič (1 integrovaný obvod + pár součástek), - mikroprocesor. V podstatě jde pouze o sehnání integrovaného obvodu (zatím se mi v ČR nepodařilo zjistit dovozce) a navržení malého plošného spoje. Dle prvních odhadů by se měla cena součástek pohybovat v rozmezí 800-1000Kč (EL fólie cca 600Kč). Při vypnutém podsvětlení by měla být spotřeba zanedbatelná, při zapnutém podsvětlení EL fólie potřebuje střídavé napětí kolem 120-140V (proto měnič), odběr proudu cca 0,5mA/cm2. Více informací lze nalézt např. v časopisu Aradio. Velký dík putuje samozřejmě do Jižní Korey, kde ukázali (a hlavně zdokumentovali), že to jde. Já sám jsem rozhodnut podsvětlení zrealizovat, nicméně pokud bude více zájemců, dalo by se očekávat snížení nákladů.