Podrobný výpis hovorů za korunu u T-Mobilu skončí

Další podrobnosti však operátor odmítl sdělit. Dle našich informací by se však měla cena zvýšit na standardních 65 korun za jeden výpis. Ke změně by mělo dojít v březnu 2008 a to jen u papírové podoby výpisu.

Elektronický formát by měl být za stávajících podmínek nabízen i nadále. Tomu napovídá i vyjádření operátora. "Toto opatření je součástí aktivit, jejichž cílem je podpora masivnějšího přechodu od papírové k elektronické komunikaci," uvedla dále Pacolová.

Zvýhodněnou cenu nyní mohou využít ti zákazníci, kteří se rozhodnou hradit měsíční vyúčtování pomocí inkasa, případně klienti s aktivním elektronickým vyúčtováním. V obou případech zaplatí za podrobný výpis jen 1 korunu, papírový formát však mohou využít jen inkasní plátci.