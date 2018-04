PODROBNÝ POPIS INSTALACE 2.0

Když podle stručného popisu instalace vložíte CDčko do mechaniky a spustíte setup.exe, uvítá Vás okno Welcome s upozorněním na dodržování autorských práv. Klikněte na NEXT.



V dalším zobrazeném okně Welcome si můžete tradičně přečíst autorská práva a licenční podmínky. Pokud souhlasíte, akceptujte je a klikněte na YES



Následuje okno User information, ve kterém zadejte svoje jméno, firmu a sériové číslo. To najdete uvnitř CD, napsané na knížečce (bookletu). Po vyplnění klikněte na NEXT.



V dalším okně se Vás instalátro zeptá na cestu, kam chcete instalovat veškeré soubory QuickSheetu. Přednastavena je cesta do "C:\Program Files\Cutting Edge Software\Quick Sheet". To je síla co? Cestu jsem trochu zkrátil a udělal z ní "C:\QuickSheet". Jako slušný instalátor se Vás i instalátor QuickSheetu zeptá, zda-li chcete vytvořit neexistující adresář. Po zadání adresáře klikněte na NEXT.



Po zadání cesty se zobrazí okno pro volbu typu instalace



Typical - typická

Compact - minimální

Custom - vybral jsem ji proto, abych věděl, co je součástí instalace.



Program Files
Example WorkBooks
Help & Documentation Files
Desktop Spreadsheet ADD-INS
Microsoft Word97 Viewer (na přečtení manuálu, pokud nemáte MS Word)

- vybral jsem ji proto, abych věděl, co je součástí instalace.

Po vybrání potřebných komponent klikněte na NEXT.





Zobrazí se další okno, do kterého musíte zadat cestu k datovým souborům Pilot Desktopu ve formátu např. C:\Pilot\KlásekJ. Po zadání cesty pokračujte kliknutím na NEXT.



Jako u většiny aplikací se Vás i tento instalátor zeptá, zda chcete vytvořit skupinu QuickSheet ve Start menu. Zadejte její název nebo potvrďte stávající a pokračujte kliknutím na NEXT.



Provede se instalace všech zvolených komponentů a po dokončení se zobrazí okno Setup completes poznámkou a dalšími upozorněními na právě následující operace, které musíte provést. Takže tam najdete následující volby, které jsou však také neméně důležité:



Start Hotsync Manager

View README file

Zvolte obě a klikněte na tlačítko Finish. Spustí se HotSync pro instalaci QuickSheetu do PalmPilota.



Během instalace se mi zobrazilo na obrazovce hlášení, že uživatelský manuál najdete v menu Start, Programy, QuickSheet pod položkou "QuickSheet Documentation" a že si jej můžete pomocí MS Word Vieweru prohlédnout nebo vytisknout (soubor se jmenuje qsheet.doc). Klikněte na OK.



Další okno, které se zobrazí Vás informuje o tom, že instalace proběhla úspěšně (pokud proběhla). Klikněte na OK.



Následně se otevře okno Poznámkového bloku se souborem README a také se zobrazí okno programu InstApp, ve kterém je již zadán parametr (soubor) pro instalaci: qsheet.prc a jméno uživatele.



Klikněte myší na talčítko Install.



Stlačte tlačítko HotSync na kolébce.



Provede se synchronizace dat a instalace QuickSheetu do PalmPilota.



Proveďte ukončení programu InstApp tím, že kliknete myší na tlačítko Exit.



Doporučuji restart PC



Po restartu PC najdete v menu Programy skupinu QuickSheet a v ní následující dvě položky:



QuickSheet Documentation - manuál

- manuál QuickSheet Options - program pro nastavení parametrů při synchronizaci dat s MS Excelem



Pokud spustíte program MS Excel, přibude Vám v menu QuickSheet s 6 položkami:



Open WorkBook

Save WorkBook

Default Proporties

Options

Help

About

PODROBNÝ POPIS INSTALACE 2.1a



Upgrade je tvořen jediným samorozbalovacím zaheslovaným 3.2MB ZIP archivem s názvem QuickSheet.exe



Instalaci jsem prováděl na WinNT 4.0 CZ WrkST s PalmPilotem Pro.

Když jej doubleklikem spustíte, spustí se WinZIP self extractor.



Klikněte na tlačítko SETUP



Jste požádáni o zadání hesla pro rozbalení, které Vám lidé z Cutting Edge sdělí.



Zadejte ho a klikněte na OK. Je-li správné, začne proces vybalování dat z archivu.



Automaticky se spustí instalační program Instaling QuickSheet 2.1a



Dále jste informačním oknem upozorněni na existenci předchozí verze. Pokud se jedná o verzi 2.0 instalátor ji automaticky přepíše novou verzí. Klikněte na OK.



Pokud instalátor zjistí, že je spuštěný HotSync, dotáže se, zda jej chcete vypnout (NEZBYTNÉ, jinak se instalace přeruší). Klikněte na ANO.



Nyní můžete pokračovat stejně jako u verze 2.0



CO ŘÍCI ZÁVĚREM?



Musím konstatovat, že instalace proběhla bezproblémově. Nic se nekouslo, zatím vše pracuje jak má, ale synchronizace s MS Excelem je předmětem dalších kapitol a vyzkouším ji později.





Originální software QuickSheet 2.0 dostanete na CDčku. První, co mne upoutalo byl nápis AVG. Nezdálo se mi sto, ale přesto jsem si myslel, že je dodáván s antivirovým programem. Samozřejmě že ne. Jedná se o zvýraznění funkce AVG.Další, nad čím jsem se pozastavil, byl nápis SpreadSheet for 3COM PalmPilot. Na druhé straně obalu CD však tvrdí, že to jede i na Pilotech s min 85kB volné paměti. Je jasné, kam tím míří.Instalaci jsem prováděl na WinNT 4.0 CZ WrkST s PalmPilotem Pro.