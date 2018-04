Podrobný návod k nastavení elektronické pošty

Nastavení služby pro e-mail Klepněte na tlačítko Volby.

(Záložka Služby) Klepněte na tlačítko Přidat. Zvolte určitou službu se seznamu. Klepněte na OK.

Zadejte pro službu unikátní jméno.

Toto jméno nebude možné později změnit. Pokud budete přidávat Internet Mail, objeví se průvodce. Při nastavení postupujte podle průvodce. Nastavení definic služby pro Internet Mail Průvodce po nastavení služby pro Internet Mail se objeví poté, co přidáte službu Internet Mail. V dailogovém rámečku Mail Service Definition (1/3) vyplňte níže uvedené údaje. Kroky 1 až 4 jsou povinné; kroky 5 až 8 jsou volitelné. (Connection - Spojení) Zadejte jméno spojení, které jste vytvořili k připojení na specifický POP3 mail server. (POP3 Host) Zadejte POP3 host mail server, který používáte k přijímání a odesílání zpráv. Pokud chcete další informace, kontaktujte správce systému pošty, až budete mít vytvořen svůj účet. (User ID - Jméno uživatele) Zadejte své uživatelské jméno, které vám bylo přiděleno správcem systému pošty. (Password - Heslo) Zadejte heslo, které používáte pro přístup k tomuto poštovnímu účtu. (SMTP služba) Pokud vše poštovní služba používá zvláštní server pro SMPT, zadejte jméno i zde. Pokud chcete další informace, kontaktujte správce systému pošty. (Return Address - Zpáteční adresa) Chcete-li alternativní zpáteční adresu, například podnikovou adresu, zadejte ji zde. Klepněte na Další, chcete-li změnit jakékoli poštovní volby.

--Nebo-- Klepněte na tlačítko Hotovo, pokud chcete používat výchozí volby. Krok 2 - Nastavení všeobecných preferencí pro Internet Mail V dialogovém rámečku Mail General Preferences (2/3) - Všeobecná nastavení pošty (2/3) zvolte jakékoli z níže uvedených položek - všechny jsou volitelné. (Odpojit službu po dokončení přenosů) Tuto možnost zvolte, aby automaticky proběhlo odpojení od Internetu po ukončení všech nevyřízených akcí. (Když se připojíte, žádná z akcí nebyla vyřízena.) Touto volbou se zkracuje doba připojení a snižují se náklady. (Kontrola zpráv každých) Zvolte časový interval (v minutách), po němž chcete kontrolovat novou poštu, pokud spojení trvá.

Jsou-li obě předchozí volby vypnuté, zůstává vaše zařízení připojeno, ale novou poštu musíte kontrolovat manuálně. (Přijde-li nová zpráva) Zvolte, jak chcete být upozorněni na novou poštu. (V databázi kontaktů získat e-mail z) Zvolte, která pole pro e-mail z databáze Kontakty chcete používat jako zdroj pro e-mailové adresy. Klepněte na Zpět, pokuc chcete změnit údaje pro spojení.

--Nebo-- Klepněte na tlačítko Dále, chcete-li změnit nastavení došlé pošty.

--Nebo-- Klepněte na tlačítko Dokončit, chcete-li použít výchozí nastavení došlé pošty. Krok 3 - Nastavení preferencí aplikace Došlá pošta pro Internet Mail V dialogovém rámečku Nastavení došlé pošty (3/3) zvolte položky, jimiž se určí způsob připojení a přenosu zpráv. Tato nastavení jsou volitelná. (Pouze záhlaví zpráv) Tuto možnost zvolte, pokud chcete ušetřit místo i čas, protože se budou stahovat pouze záhlaví zpráv. Pak můžete zvolit, které zprávy chcete číst nebo si stáhnout později. (Zahrnout <počet> řádek textu zprávy) Nastavte délku zprávy (počet řádků), které chcete uložit do paměti. Počet řádků je přibližný. (Celé kopie zpráv) Tuto možnost zvolte, pokud chcete stahovat celé kopie zpráv. Stahování zpráv je pak nejpomalejší. (Žádosti o schůzku) Tuto možnost zvolte, pokud chcete stahovat a ukládat kopie žádostí o schůzku. Tato možnosti je k dispozici pouze pro servery Microsoft Exchange, přičemž správce systému pošty musí umožnit Microsoft Rich Text formát. (Přiložených souborů) Tuto možnost zvolte, pokud chcete stahovat a ukládat soubory připojené ke zprávám. Tato možnost si může vyžádat značný objem paměti RAM a stahování bude trvat déle. Klepněte na tlačítko Hotovo, pokud jste nastavování pro internteovou poštu ukončili.

--Nebo--

Klepněte na tlačítko Zpět, pokud chcete změnit všeobecná nastavení. Po dokončení instalace, se v seznamu dostupných služeb objeví vaše nová služba. (-konec-)