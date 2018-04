Podrobnosti o nově připravované Motorole MPX-220 (první informace)

První chytrý mobilní telefon MPX-200 společnosti Motorola postavený na novém operačním systému Windows Mobile for Smartphone 2002 společnosti Microsoft není ještě ani na trhu, a již se internetem rozšířily zprávy o jeho vybavenějším nástupci, modelu MPX-220. Až doposud však pro tyto fámy nebyl k dispozici žádný důkaz, že by Motorola tento telefon skutečně připravovala.

Co nabídne?

Nyní však na veřejnost prosákl informační dokumenty německého T-Mobilu prezentující telefonní přístroje společnost Motorola právě pro tohoto operátora připravované. A mezi všemi již známými přístroji je již zmíněna i nová Motorola MPX-220 včetně jejích základních vlastností.

Ve své podstatě bude novinka vybavena stejně, jako současný model MPX-200. Přibudou však nejvíce vytýkané nectnosti současného mobilu – nový model MPX-220 totiž bude obsahovat čočku digitálního fotoaparátu a se svým okolím bude komunikovat nejen infračerveným paprskem, ale také moderním bezdrátovým bluetooth připojením. Výhodné je, že velikost novinky by měla být úplně stejná jako u současného modelu, pouze hmotnost by měla o několik málo gramů narůst.

Digitální kamera bude podle dostupných informací disponovat maximálním rozlišením 640 x 480 obrazových bodů. Vzhledem k použitému operačnímu systému (MS Windows Mobile for Smartphone 2003) víme, že tento telefon bude podporovat modrozubé profily pro podporu bezdrátových sériových portů, sluchátek i bezdrátového přenosu souborů. Současně budete moci tento telefon použít jako bluetooth GPRS modem pro připojení vašeho stolního či přenosného počítače k internetu.

Vzhled telefonu však není znám, dá se však předpokládat, že se oba přístroje nebudou vzhledem příliš lišit.

Kdy bude?

Podle věrohodných informací od našeho zdroje blízkého společnosti T-Mobile bude nový mobilní telefon Motorola MPX-220 k dispozici již v prvním čtvrtletí příštího roku a alespoň co se týká německého T-Mobilu, oba dva telefony – jak MPX-200, tak i MPX-220 – bude tento mobilní operátor prodávat současně, samozřejmě každý z nich za jinou cenu. Novinka tedy nepřichází na trh jako nástupce svého staršího sourozence, ale jako jeho doplnění. Podle důvěryhodných informací by novinka měla stát stejně, jako současný model MPX-200. Ten by měl jejím příchodem na trh v přepočtu o několik tisícovek zlevnit.