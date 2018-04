Podrobné srovnání nových a starých tarifů Oskara

Řekni Mi a Volám málo

Přinášíme vám srovnání nových tarifů Oskara, které jsou nástupci starých programů. Obecně platí, že lze přejít ze starého tarifu na nový, cesta zpět už možná není. Zákazníky Oskara bude jistě zajímat, vyplatí-li se jim na nové tarify přejít.

Rozhodnete-li se pro nový tarifní program Řekni mi, zaplatíte měsíčně o 105 korun více než u starého tarifu Volám málo. Získáte tím ale dvojnásobek volných minut, rovných 50. Cena jedné volné minuty vychází u nového tarifu o korunu levněji. Volání do vlastní sítě je u tarifu Řekni mi o korunu výhodnější - za jednu minutu zaplatíte 4,20 Kč, zatímco u tarifu Volám málo Oskar účtuje 5,20 Kč. Ceny volání do sítí ostatních operátorů zůstávají stejné, 5,25 Kč za minutu hovoru. Také ceny SMS zpráv jsou u obou tarifů shodné, jedna textovka za 1,05 Kč. Ceny datových a faxových služeb (5,20 Kč za minutu) a služby WAP (2,10 Kč) zůstávají rovněž u obou tarifů stejné.

Ze srovnání vyplývá, že pokud měsíčně provoláte téměř všechny volné minuty, vyplatí se vám nový tarif. Po provolání 45 volných minut je volání s tarifem Řekni mi výhodnější.

Tarif Řekni Mi Volám málo Volné minuty 50 25 Měsíční poplatek 262,50 157,50 Cena za volnou minutu 5,25 6,30 Volání do vlastní sítě 4,20 5,25 Volání do jiných sítí 5,25 5,25 SMS 1,05 1,05 WAP 2,10 2,10 Data a Fax 5,25 5,25

Povídej a Volám často

Zvolíte-li si nový tarif Oskara Povídej, zaplatíte oproti starému tarifu Volám často měsíčně o 105 Kč více. Nový tarif ale nabízí navíc 50 volných minut. Jedna volná minuta u tarifu Povídej stojí 4,20, to je o korunu méně než u srovnatelného tarifu starého. Do sítě Oskar si s tímto tarifem zavoláte za 3,70, tedy o korunu levněji než u tarifu Volám často. Pro volání do jiných sítí zůstává cena stejná, minuta hovoru stojí 4,70 Kč. Ceny SMS zpráv (1,05 Kč), ceny datových a faxových služeb (4,70 Kč) a WAPu (2,10) jsou u nového i starého tarifu stejné.

O tarifu Povídej platí prakticky to samé jako o předchozím tarifu Řekni Mi. Pokud provoláte všechny volné minuty, vyplatí se vám tarif nový.

Tarif Povídej Volám často Volné minuty 150 100 Měsíční poplatek 630 525 Cena za volnou minutu 4,20 5,25 Volání do vlastní sítě 3,70 4,70 Volání do jiných sítí 4,70 4,70 SMS 1,05 1,05 WAP 2,10 2,10 Data a Fax 4,70 4,70

Nezavěšuj a Volám stále

Oba tarify mají stejný měsíční paušál - 1050 korun - a také stejný počet volných minut - 300. Rozdíl mezi tarify Nezavěšuj a Volám stále je patrný při porovnání jednotlivých minutových sazeb. Do sítě Oskar vyjde jedna provolaná minuta u nového tarifu levněji, naopak pro volání do jiných sítí vychází výhodněji starý tarif. U tarifu Nezavěšuj stojí volání do vlastní sítě 3,15 Kč, oproti tarifu Volám stále (3,65 Kč) tedy ušetříte 50 haléřů. Do sítí ostatních mobilních operátorů si ale levněji zavoláte se starým tarifem. Oproti tarifu novému, v němž jedna minuta stojí 4,20 Kč, ušetříte 50 haléřů. Ceny služeb WAP a SMS zůstávají stejné jako u předchozích tarifů. Datové a faxové služby stojí u Nezavěšuj 4,20 Kč a jsou o padesátník dražší než u Volám stále.

Nový tarif Nezavěšuj se vám vyplatí jen tehdy, voláte-li více do sítě Oskar než do sítí ostatních operátorů. Potřebujete-li ale volat do všech sítí, vyplatí se vám zůstat u tarifu starého.

Tarif Nezavěšuj Volám stále Volné minuty 300 300 Měsíční poplatek 1050 1050 Cena za volnou minutu 3,50 3,50 Volání do vlastní sítě 3,15 3,70 Volání do jiných sítí 4,20 3,70 SMS 1,05 1,05 WAP 2,10 2,10 Data a Fax 4,20 3,70

Odepiš a Slyším Vás

Jak už názvy obou tarifů napovídají, jsou určeny především pro zákazníky, kteří mobil používají zejména k posílání SMS zpráv a přijímání hovorů. Měsíčně za oba tarify zaplatíte 10,50 Kč, patrný je rozdíl ve volných minutách. Nový tarif je zvýhodněn větším počtem volných minut, které nejsou - na rozdíl od tarifu Slyším Vás - rozděleny na časová pásma. Volné minuty tarifu Odepiš jsou ale určeny pouze pro volání do vlastní sítě a nepřevádějí se do dalšího měsíce. Oba tarify jsou výhodné pro posílání textovek. U nového Odepiš je levnější zasílání SMS ve špičce do sítě Oskar (o 10 haléřů), textovky do jiných sítí stojí stejně (1,60 Kč). Výrazně levnější je volání z tarifu Odepiš. Při volání do vlastní sítě ušetříte skoro devět korun (pět korun mimo špičku), volání do jiných sítí vychází o téměř 20 korun levněji.

Tarif Odepiš Slyším vás Volné minuty 40 5 (špička)/35 (mimo špičku) Měsíční poplatek 10,50 10,50 Volání do vlastní sítě 6,30 14,70/11 Volání do jiných sítí 10,50 29,40 SMS do Oskara 0,37 0,53/0,37 SMS do jiné sítě 1,58 1,58 WAP 2,10 2,10 Data a Fax 10,50 29,40

Mezi námi a Dohoda s Oskarem

Stejný měsíční paušál (577,50 Kč), tři sta volných minut a minutové sazby, to vše mají podobné tarify Mezi námi a Dohoda. Rozdíly ale samozřejmě najdeme. Stejně jako u předchozího nového tarifu jsou volné minuty u Mezi námi určeny výhradně pro volání do sítě Oskar. Volání do vlastní sítě mají oba tarify stejně drahé (3,15 Kč), do jiných sítí je ale výhodnější volání mimo špičku ze starého tarifu, kde ušetříte více než dvě koruny. Odesílání SMS do sítě Oskar vychází u nového i starého tarifu stejně (50 haléřů), textovky do ostatních sítí jsou u Mezi námi o padesátník levnější.