Podrobné informace o komunikátoru Motorola A630 a dalších dvou novinkách

Motorola A630 - kompaktní komunikátor

Motorola A630 se řadí v portfoliu výrobce do třídy A, která zahrnuje chytré telefony a komunikátory. Do třídy A spadají mobilní zařízení od jednodušších Motorol Accompli A008 přes A388 a její barevnou evoluci A388c po smartphone s operačním systémem Linux A760 až po modely pro sítě třetí generace vybavené operačním systémem Symbian postavené na platformě UIQ - A920 a A925. Nová Motorola A630 spadá spíše mezi nástupce řady Accompli, kde by se mohla zařadit po bok nepříliš úspěšného modelu Accompli A009. Stejně jako modely Motoroly označené Accompli, ani A630 totiž nedisponuje specifickým otevřeným operačním systémem.

Motorola A630 v zavřeném stavu vypadá jako normální mobilní telefon.

V zavřeném stavu vypadá Motorola A630 jako normální mobilní telefon, u kterého zarazí přítomnost monochromatického displeje. Novinka však nabízí koncepci, podobně jako například Nokia 9210, kdy se po rozevření telefonu nabízí QWERTY klávesnice a druhý, tentokrát barevný, displej. Ten má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a podporuje 65 tisíc barev. Je tedy stejný jako u modelů VX00 s tím rozdílem, že je umístěn naležato. Vnitřní displej je aktivní TFT a slouží také jako hledáček fotoaparátu, který se nachází nad horním displejem zavřeného telefonu. Fotoaparát má rozlišení 640 x 480 obrazových bodů a nabízí možnost digitálního přiblížení. Stejně jako Motoroly V500, V600 a V80, tak i s novým komunikátorem nelze pořídit videozáznam, pouze jej přehrát. Telefonní seznam Motoroly A630 nabízí místo pro 1000 kontaktů, ke kterým je možné přiřadit několik čísel, elektronických i normálních adres a také obrázek nebo fotografii. Celková paměť nového komunikátoru pro data, aplikace a fotografie je 5 MB. Paměť se může rozšířit pomocí paměťových karet SD/MMC.

V Motorole A630 nechybí podpora multimediálních zpráv, Java (MDIP 2.0), e-mailový klient, klient pro Instant Messaging, organizér, kalendář, budík, kalkulačka a předinstalované hry. Nabízí také hlasitý odposlech, hlasové vytáčení a ovládání a možnost pořízení zvukového záznamu nebo poznámky. Komunikátor podporuje datové přenosy GPRS třídy 10, které slouží mimo jiné pro WAP (2.0). Komunikaci s osobním počítačem nebo jiným zařízením obstarává Bluetooth, infraport nebo je možné telefon připojit pomocí datového kabelu. Dále nechybí možnosti synchronizace s osobním počítačem (pomocí standardně dodávaného software Phone Tools) nebo pomocí SyncML. Motorola A630 nabízí čtyřiadvacetihlasé polyfonní melodie a nechybí možnost nastavit jako vyzvánění skladbu ve formátu MP3.

Po rozevření ovšem nabídne QWERTY klávesnici s navigačním tlačítkem a druhý, barevný, displej.

Motorola A630 je v zavřeném stavu velká pouze 99 x 45 x 23 milimetrů a její hmotnost je rovných 100 gramů. S baterií Li-Ion 850 mAh by měla vydržet přes osm dní v pohotovostním stavu nebo pět hodin hovoru. Nová čtyřpásmová (850/900/1800/1900 MHz) Motorola A630 by se měla na trhu objevit na přelomu léta a podzimu letošního roku.

Motorola C205 - low-end po faceliftu

Low-endová Motorola C200, které se prodává i u nás (její recenzi si můžete přečíst zde), se dočkala úpravy svého exteriéru. Co se tyká funkčního vybavení, zůstalo vše při starém. Telefon nabízející pouze základní funkce je stejně velký jako model C200 - 105,2 x 44 x 19,5 milimetrů - a hmotnost zůstala také stejná - 84 gramů.

Motorola C205 se na vybraných trzích už prodává, ale pouze se světle zeleným podsvícením jako současná C200. Motorola C200 se zanedlouho dočká atraktivního modrého podsvícení.

Duální (900/1800 MHz) Motorola C205 je mobilní telefon nejnižší třídy, a proto v jeho výbavě nenajdeme více než telefonní seznam na 100 kontaktů, paměť na 25 textových zpráv, 30 jednohlasých vyzváněcích melodií, kalkulačku a budík. Dále v telefonu nechybějí tři hry, SMS chat a obrázkové zprávy. Telefon nenabízí datovou podporu a ani wapový prohlížeč. S baterií Li-Ion s kapacitou 700 mAh vydrží Motorola C205 v pohotovostním stavu přes devět dní nebo sedm hodin hovoru.

Nový design dělá z low-endové Motoroly C205 elegantní telefon.

Nová upravená Motorola C205 se již prodává na některých trzích, kdy se objeví u nás, zatím nevíme. Cena by však měla být shodná s cenou současné Motoroly C200. V blízké době by se pak měla objevit Motorola C205, ale i starší model C200, v provedení s efektním modrým podsvícením displeje i kláves.

Motorola C380 - atraktivní klasik

Ještě na jaře nebo počátkem léta by se měla objevit nová Motorola C380. Tento model přináší do portfolia Motoroly po dlouhém čase telefon klasické koncepce, který nabídne lepší displej než modely nižší třídy C250, C350, C450 a C550. Displej Motoroly C380 je totiž totožný s displejem nových véček nižší a střední třídy V180 a V220. Displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů nabízí podporu 65 tisíc barev. Nejedná se však o displej aktivní (TFT), ale pouze pasivní (STN).

Motorola C380 nabízí klasicky koncipovaný telefon s atraktivním vzhledem.

Výbava Motoroly C380 zahrnuje podporu MMS, Javy (MIDP 2.0), datových přenosů GPRS třídy 10, WAP (2.0), paměť na 1000 vícepoložkových kontaktů nebo čtyřiadvacetihlasé polyfoní vyzvánění s možností použití vyzvánění ve formátu MP3. Dále nechybí hlasitý odposlech a hlasové vytáčení, organizér, kalendář, budík, kalkulačka a předinstalované hry. Paměť by měla být shodná s novým véčkem V180, tedy 1,5 MB. Ve výbavě určitě bude chybět Bluetooth, ale ne infračervený port. Připojení k osobnímu počítači nebo synchronizaci telefonu obstarává dále datový kabel (USB i sériový). Typ ani kapacitu použité baterie stejně jako výdrž telefonu zatím neznáme.

Nápaditý vzhled nové Motoroly C380 svádí k domněnce že by se mělo jednat o odolný telefon. Tyto informace však zatím nejsou potvrzené ani vyvrácené, neoficiálně se hovoří o pogumovaném krytu. Stejně tak nejsou známé ani přesné rozměry připravované Motoroly.