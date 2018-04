Podpora pro současné Windows Phone platí jen do léta 2014. WP9 se blíží

Microsoft oznámil, že podpora pro současné Windows Phone 8 bude fungovat jen do července roku 2014, jednodušší verze 7.8 bude podporována až do září téhož roku. Jsou to důkazy toho, že nová verze systému se rychle blíží a Microsoft bude chtít zákazníky převést na ni.