Slibují v SMS potraviny na rok zdarma. Ale chtějí jen vaše peníze

Podvodná SMS chodí náhodným příjemcům, nemá to žádnou souvislost s tím, kde příjemce nakupuje. V textu SMS odesilatel slibuje výhru, kterou je potřeba potvrdit hovorem na uvedené telefonní číslo. To se ani nijak nemaskuje, je to klasická prémiová linka.

Odesilatel v podvodné zprávě dokonce uvádí, že cena hovoru je 50 korun za minutu, ale tuto informaci vkládá (na první pohled) nesmyslně doprostřed textu, takže ji může příjemce přehlédnout. Variant zpráv chodí víc, ale text je velmi podobný. Liší se číslo, kam lze volat (906500006, nebo 906508008), ale výsledek je stejný, minuta hovoru vyjde na 50 korun.

V textu zprávy, která přišla nám, je překlep a chybí diakritika: „Gratulujeme, Vysledek naseho PSC losovani je znam uz dnes! jste 1 z 5 stastnych zzkazniku (50czk/min) 1ROK POTRAVIN. Zavolejte a potvrdte nyni 906500006.“

Obchodní řetězec Coop na podvodné SMS upozorňuje na svém blogu, v některých případech je totiž podvržené číslo odesilatele zprávy a místo samotného čísla se příjemcům na telefonu objevuje: OD COOP. Na náš redakční mobil pak zpráva přišla z čísla 2563.

Na prémiovou linku, na kterou zpráva odkazuje, upozorňují lidé i na serverech s databázemi nevyžádaných hovorů. Druhé číslo pak podle této databáze sloužilo pro podobné účely již před několika lety.

Podvody pomocí SMS nebo volání nejsou výjimečné. Loni lidé dostávali podvrženou SMS, která se snažila vypadat jako od České pošty a odkazovala na internetovou adresu, ze které se do smartphonu stáhl vir. V posledních měsících pak podvodníci prozváněli lidi z čísel, která na první pohled vypadala jako tuzemská, přitom to byla čísla různých exotických zemí.

Ochrana proti podobným podvodům je snadná, neodpovídat na nevyžádané zprávy, nevolat na uvedená čísla a zprávu smazat.