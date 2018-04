Podobu 3G mobilů určí operátoři

Mobilní operátoři se snaží stále více ovlivňovat podobu telefonů. A v budoucnu by měli získat ještě větší vliv, než mají dnes, kdy je vrcholem úspěchu jejich logo na předním krytu a jedno tlačítko, které automaticky spouští wapový prohlížeč se stránkou operátora.

Operátoři by rádi mluvili do vybavenosti funkcí a také do ovládání a menu. Ne vždy to však musí být na škodu. Požadavky mobilních operátorů na výrobce 3G mobilů (určených pro sítě UMTS – WCDMA) se zabývá zpráva nezávislé výzkumné společnosti Forrester Research.

Ta se dotazovala 25 mobilních operátorů ve 14 zemích, přičemž 10 operátorů je jedničkou na svém trhu, 13 dvojkou. Mají tak sílu ovlivnit své trhy, mobilní operátoři totiž stále patří k nejsilnějším a nejvlivnějším prodejcům telefonů. Podle Forresteru mají výrobci mobilů dostatek informací k tomu, aby sami navrhli mobily, o které by byl mezi zákazníky zájem.

Tlak jejich největších odběratelů, mobilních operátorů, je ovšem silnější a všichni výrobci, i ti silní v nezávislé distribuci, se tak raději přizpůsobí. Jako hlavní důvody vlivu operátorů definuje Forrester Research tři: ·

Mobily se prodávají dotované, v balíčku s tarifními programy. V průměru dotazování operátoři dotují 150 € z koncové ceny. Chtějí tím dosáhnout rychlejší výměny mobilů za ty, které podporují nové funkce, samozřejmě nabízené operátorem. Až tolik nezáleží na tom, jestli zákazníci tyto funkce používají. Primárním cílem je dostat tyto mobily mezi zákazníky a až potom je přesvědčit, aby nové funkce aspoň vyzkoušeli. A právě kvůli požadavkům operátorů jsou nové mobily přecpané funkcemi, které většina zákazníků nevyužije a nevyužívá. Operátoři také chtějí, aby tyto funkce spolehlivě fungovaly, což se už ale výrobcům nedaří vždy zajistit.

Operátoři se spojují, aby posílili svou vyjednávací pozici. Nadnárodní operátoři Vodafone, Orange nebo T-Mobile jsou silní sami o sobě, aby dokázali vymáčknout z výrobce nějakou slevu. Vodafone zatím vystupuje samostatně, T-Mobile a Orange se spojili ještě s Telefónicou a TIM ve FreeMove. Další operátoři jsou sdružení v alianci Starmap. FreeMove nedávnou nakoupila šest milionů Nokií se slevou 10 %. A to se ještě nedávno Nokia tvářila, že podobným tlakům ustupovat nebude. Jenže šest milionů mobilů je i pro světovou jedničku pořádné sousto.

Operátoři mají kontrolu nad specifikacemi mobilů. Ve sdružení Open Mobile Terminal Platform (OMTP) jsou všichni velcí, Vodafone, Orange, T-Mobile i NTT DoCoMo. Toto sdružení prosazuje společné standardy a unifikované ovládací rozhraní, které si samozřejmě operátoři mohou upravovat. Tlačí tak mobilní průmysl tam, kde se teď nachází ten počítačový. Síla značek současných výrobců se tím oslabí, na jejich místo nastoupí levní asijští výrobci a trh budou ovládat vlastníci distribučních sítí – mobilní operátoři.

Co chtějí mobilní operátoři?

Pro koncové zákazníky nemusí znamenat vliv mobilních operátorů nic špatného. Jejich požadavky jsou velmi často správné a spousta zákazníků by se s nimi ztotožnila. Problémem ale může být omezení nabídky, protože podobu mobilů budou ovládat operátoři a nezávislí prodejci budou slabí, případně nebudou schopní poskytnout potřebný servis či konkurovat cenou (pokud budou mít operátoři výrazné slevy z nákupních cen a sílu dotovat mobily).

