Podobní a přesto jiní: Giga-Byte představuje komunikátory MW702 a MS802

Byť se s nimi na našem trhu příliš nesetkáváme, má Giga-Byte na svém kontě již více než deset Windows Mobile komunikátorů. Připomeňme třeba GSmart i600, který jako první vůbec nabídl příjem digitálního vysílání a navíc se pyšnil i VGA displejem, ač nemělo tak vysoké rozlišení na malém displeji přílišného opodstatnění.

Dnešní článek je ale věnován dvojici zařízení, která byla poprvé představena na WMC 2008 v Barceloně pod označením GSmart MW702 a MS802. Čím se tato zařízení liší a kde si jsou naopak velmi podobná se dozvíte z dalších řádek.

GSmart MS802 a MW702: jako vejce vejci

Pohledem na fotografie ale záhy zjistíte, že společného toho mají opravdu hodně. Jde tedy o PDA telefony postavené na Windows Mobile 6.1 Professional, kde jejich rychlý chod zajišťuje výkonný 520 MHz procesor z rodiny Marvell za asistence 128 MB operační paměti. Svá data mohou uživatelé ukládat do volné FlashROM, která má kapacitu 256 MB. Onu zhruba polovinu této paměti, která po operačním systému a všech obsažených aplikací zbude, lze dále rozšířit paměťovými kartami microSD.

A zde přichází důležitá diference, neboť verze MW702 lidově řečeno nespolkne karty standardu SD 2.0, tedy microSDHC. Druhé variantě přitom problémy nedělají. To se však jeví jako vcelku nepravděpodobné, jelikož s novým standardem si rozumí snad všechna nová WM zaříení.

V obou případech jde o relativně rozměrný komunikátor střední tloušťky, necelých patnácti milimetrů. Dominantou je dotykový displej úhlopříčky 2,8“ a rozlišení QVGA, který v jednom okamžiky zobrazí 65 536 barevných odstínů. Společné rysy pokračují vestavěnou satelitní navigací protokolu SiRF STAR III, ani jednomu dále nebude chybět wi-fi ani Bluetooth modul. Pod displejem najdeme čtveřici tlačítek a hlavní navigační prvek pro pohyb v menu. S MS802 si na rozdíl od nižšího modelu zavoláte i v pásmu sítí třetí generace, z čehož plynou i možnosti datování – s MW702 na data leda přes GPRS/EDGE třídy 12. Z tohoto důvodu má MW702 místo kamery pro 3G hovory jen logo Windows Mobile. Multimediální funkce zastupuje pouze 3,2 MPix fotoaparát s funkcí automatického ostření a možností snímat objekty blízké objektivu (jen MW702). Přijímač FM signálů nebo dokonce gravitační čip bohužel u nových GSmartů nenajdeme. Velkou silou ale má být nové firemní uživatelské prostředí s názvem SmartTouch II, které umožňuje ovládání přístroje výhradně prsty. Technická specifikace: Název Giga-Byte GSmart MW702 (MS802) Rozměry [mm] 59,8 x 117 x 14,8 Hmotnost [g] ? Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Marvell PXA270, 520 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD (i microsSDHC) Sítě GSM, (i UMTS) Data GPRS, EDGE (i HSDPA) Displej - rozlišení 240 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (71 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace SiRF STAR III Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR Infraport ne Digitální fotoaparát 3,2 MPix Autofocus ano Blesk ne Videotelefonie jen MS802 FM rádio ne Baterie 1 300 mAh



Smart Touch II aneb další do party

Stalo se již téměř zvykem, že sami výrobci WM zařízení obohacují své modely vlastním uživatelským prostředím. E-Ten (Acer) tak sází na modifikovaný Spb Mobile shell, HTC boduje svým TouchFLO 3D a ASUS pracuje na nové verzi prostředí jménem Glide. Stranou tak nezůstává ani Giga-Byte a přichází s novou verzí svého Smart Touch prostředí.

Dvojková verze vyjma podpory některých dotykových gest umožní rychlé přepnutí na jiné UI, které je v telefonu nainstalováno. Velkým plusem má být rychlé rolování telefonním seznamem, v němž budou jména prezentována formou matice fotokontaktů. V případě většího počtu záznamů oceníte spodní lištu k rychlejší filtraci jmen.

Usnadněn bude také přístup k nainstalovaným aplikacím, jejichž nabídka připomíná SpringBoard z iPhone. Podobně tak bude řešeno přesouvání zástupců na jinou pozici.

Ve střední části obrazovky může být zobrazen aktuální čas (analogovou nebo digitální formou), případně kalendář. Dalším plusem má být velmi snadné a variabilní přizpůsobení celého prostředí potřebám uživatele.

Nutno uznat, že Smart Touch II vypadá opravdu přívětivě a pokud bude i dostatečně svižný, pak může ovládání telefonu opravu zpříjemnit. Na finální verdikt si ale počkejme až do recenze. Kdy budeme mít šanci oba přístroje důkladně otestovat zatím není známo.

Oba telefony ale budou od zítřka dostupné na maďarském trhu, k nám by tedy mohly zakrátko dorazit. Cena vybavenější varianty by se měla pohybovat okolo 10 000 Kč a tak půjde o zajímavou alternativu k chystanému HTC Touch 3G, konkurovat by mohl i ASUS 552w. K nákupu slabšího modelu by mělo stačit asi osm tisíc korun. Nechme se tedy překvapit, v čí prospěch konkurenční boj nakonec vyzní.