Podoba iPhonu 8 už není tajemstvím. Čtečka otisků stále s otazníkem

Nové rendery chystaného iPhonu 8 (nebo také iPhonu X či iPhonu Pro) pocházejí z důvěryhodného zdroje. Server Forbes by si nějaké divoké spekulace dovolit neměl. Forbes se díky spolupráci s výrobcem luxusních pouzder Nodus dostal k podle všeho finální podobě chystané novinky.

Výrobci pouzder mají pravidelně přístup k chystaným smartphonům s předstihem. Až se novinka začne prodávat, tak je potřeba, aby hned od začátku měla dostatek příslušenství. Nové snímky ukazují chystaný top iPhone i bez pouzdra, a tak si můžeme udělat lepší obrázek.

Nové rendery potvrzují očekávaný design s displejem prakticky přes celé čelo telefonu. Rámečky jsou sice viditelné, ale menší než u nového Samsungu Galaxy S8 nebo LG G6. Displej iPhonu 8 by měl být rovný, některým uživatelům to může vyhovovat více než zaoblený displej zmiňovaného samsungu.

Displej iPhonu 8 bude mít úhlopříčku 5,8 palce. Přesto vzhledem k téměř neexistujícím rámečkům mají být rozměry novinky jen o něco větší než u současného iPhonu 7. Ten má přitom jen 4,7palcový displej, ale s velkými rámečky okolo.

Snímky z Forbesu ovšem neodpovídají na asi nejvíce spekulovanou otázku, zda bude mít iPhone 8 integrovaný senzor otisků prstů v displeji. Na snímcích je viditelné velké zapínací tlačítko na boku, které dává spekulacím další rozměr. Apple totiž nedávno získal patent na umístění čtečky do vypínacího tlačítka (více zde).

Přitom technologie senzoru umístěného přímo do displeje už existuje, otázkou však je, jak bude fungovat při každodenním několikaletém používání. Apple si nemůže dovolit uvést na trh nedodělek, a tak je integrace čtečky otisků do vypínacího tlačítko klidně možná.

Nové snímky potvrzují, že ani iPhone 8 nebude mít audio konektor jack 3,5 milimetru. Stejně jako současné iPhony 7 bude ve spodní hraně jediný Lightning konektor sloužící jak pro nabíjení, tak pro připojení k počítači nebo pro připojení sluchátek. Ovšem nabíjení by nově mělo být i bezdrátové. iPhone 8 bude mít stereo reproduktory, ale ty budou tvořeny stejně jako u iPhonu 7 spodním externím reproduktorem a zesíleným sluchátkovým reproduktorem.

Design s displejem přes celé čelo si vyžádá netradiční prvek. Do horní části displeje bude zasahovat vykrojení, které zahrne přední kameru, sluchátkový reproduktor a různé senzory. Po stranách zbude místo pro ukazatel signálu a nabití baterie. Další informace by se měly zobrazovat v nové funkční ploše ve spodní části displeje (více zde). Systém iOS 11 by se tak u novinky měl lišit od zbývajících iPhonů.

Záda chystaného hitu od Applu snímky příliš neukazují, jasná je však přítomnost dvojitého fotoaparátu. Jeho parametry zatím neznáme, od toho z iPhonu 7 Plus se možná příliš lišit nebude. Změnou je však umístění čoček pod sebou místo vedle sebe.

Co na snímcích nevidíme, ale co už uniklo na veřejnost, je baterie. Ta má být ve tvaru písmene L. Díky tomu se i do vcelku kompaktního smartphonu podaří vměstnat velkou baterii. Výdrž chystané novinky by tak neměla být špatná.

Forbes také přišel s informací, že základní verze bude mít obří kapacitu paměti 128 GB. Existovat má i varianta s ještě větší pamětí 256 GB. A nejen paměť se podepíše na ceně chystaného iPhonu 8, která má začínat na 1 100 až 1 200 dolarů. Nový smartphone od Applu tak nebude pro každého, v přepočtu by měl v základu stát přes 30 tisíc korun včetně daně.

Podle posledních zpráv by se nemělo stát, že by Apple iPhone 8 nepředstavil v tradičním termínu v září, ale do prodeje se možná dostane později. Dříve by se mohly začít prodávat dva jiné chystané iPhony 7s a 7s Plus. Ty budou levnější a vycházet budou ze stávajících „sedmiček“.