Podnikatelé pořádají hon na služby s textovkami

Stěží by se hledal příklad, který by lépe dokumentoval neuvěřitelně rychlé prorůstání telekomunikačních technologií do světa “kamenného obchodu”. Během osmačtyřiceti hodin o sobě na relativně malé české scéně daly vědět dvě firmy, které poskytují velmi podobné služby založené na komerčním využití textových zpráv SMS.

Na konci minulého týdne proběhla médii zpráva o firmě intel-net, která nabízí službu s názvem Zelená SMS. Ta funguje zhruba na principu tzv. “Zelené linky”, kterou již telekomunikační operátoři nabízejí. Taková zelená SMS se vám může hodit v případě, že někde narazíte na reklamní materiál propagující atraktivní výrobek či službu, na němž si zároveň přečtete klíčové označení firmy a telefonní číslo. Na to stačí zaslat SMS, v níž uvedete svůj email či fax; firma intel-net se následně spojí se svým zákazníkem, tedy inzerující firmou, a předá mu kontakt na vás (a vám zašle jménem inzerenta poděkování). Dotyčná firma se potom zařídí podle svého a osloví vás pomocí média, které jste uvedli jako svůj kontaktní údaj. Vás to celé stojí poplatek za jednu jedinou SMS.

Firmy konkurují operátorům

Zpráva o Zelené SMS však kromě potenciálních zákazníků oslovila také konkurenci. Chvíli to vypadalo, že se obě firmy mohou setkat dříve u soudu než na trhu. Souběžně s intel-netem totiž hodlá marketingová firma Infoset představit svoji velmi podobnou službu s názvem SMSnow. Její šéf a duchovní otec Daniel Péder volil ostrá slova: ”Jedná se o pokus o napodobeninu naší služby, kterou my ovšem máme chráněnou patentem,“ řekl na adresu intel-netu.

Zelená SMS a SMSnow skutečně fungují docela podobně, nicméně ne úplně podobně. Narozdíl od výše popsané Zelené linky se vám v případě SMSnow neozve přímo firma, jejíž služby nebo produkty vás zaujaly, nýbrž totéž vyřídí přímo Infoset. Můžete si opět zvolit médium, jímž chcete informace přijímat, přičemž nejobvyklejšími cestami jsou fax a elektronická pošta. Platíte opět jedinou SMS.

Obě firmy se nakonec shodly na tom, že ani patent - jímž jsou chráněny obě služby - se nežaluje tak horký, jak se schválí. “SMSnow, jak se zdá po podrobnějším prostudování, je z podstatné části něco úplně jiného než Zelená SMS,” uvedl později Péder. Navíc hlavní konkurenci mohou oba noví hráči na telekomunikačním trhu vidět především v zavedených mobilních společnostech, které obdobné služby provozují (Paegas Info u RadioMobilu nebo Infotext a Business Messaging Gateway u Eurotelu).

Banky a státní správa

Péder, který investoval do SMSnow sedmimístnou cifru, vidí budoucnost své firmy růžově: “Poskytování služby se stalo hlavním předmětem mého podnikání; nešel bych do toho, kdybych si nemyslel, že se to povede.” “Povést se” přitom samozřejmě znamená získání lukrativních zakázek od velkých společností. Vzhledem k ještě neuzavřeným jednáním nebyl šéf Infosetu ochoten prozradit jména svých budoucích klientů, ale nejvíce si slibuje například od bank, kterým by podle něho měla jeho služba usnadnit hledání cest k novým zákazníkům. Stejně tak by mohly SMSnow využívat orgány státní správy a další organizace, dopravci atd.

O nápady na poli komerčního využití telekomunikací tedy ani na českém trhu není nouze. Zároveň je jisté, že se jeho protagonistům bude lépe prorážet, až budou sami své služby znát natolik, že si je nebudou plést s konkurencí (a až budou fungovat internetové stránky, na nichž má fungovat jejich zkušební provoz, což včera nebyl případ intel-netu).